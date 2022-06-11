【百元手作料理】醉意兒／碰「巧」與你「香蕉」

文／醉意兒

清晨，第一道曙光透著窗子照射進來，樹梢上的雀兒正用悅耳的歌聲，歡迎著嶄新的一天。

我微微睜開眼，享受著陽光溫暖的擁抱，眼瞅著外頭綠油油一片的茂密葉子，這是車水馬龍的都市不會呈現的悠閒。

我很喜歡渡假，或許深受節目影響，比起各種五星飯店帶來的高貴服務，我更喜歡來去鄉下住一晚的體驗。

我時常選定一個民宿，便開始跟民宿主人開始深度旅遊，真切的體驗著當地的人文特色，聽著每個老闆不同的人生故事，拓寬人生不一樣的視界。

這次的民宿老闆是個特別熱情的老人家，跟我們介紹著每一個私房景點，夜裡也用著不太流利的台灣國語跟我聊著天，我們真的是實現了從詩詞歌賦，聊到人生哲學。或許大家都會以為住在鄉下的老人家，都是既定印象中的那種憨厚老實沒機會讀書的人兒，但其實多次的民宿體驗下來，我發現民宿老闆們更多的是經歷風霜後，磨練一身才藝的「世外高人」。

從入住開始，民宿每天都在桌上放一串香蕉，那是老闆自己種的成果。老闆甚至還很熱情的問著，要不要帶幾串回家當伴手禮，但住宿的人不多，香蕉也慢慢的有了斑點。

為了表示與老闆的相遇之情，我趁老闆外出忙碌的時候，在共用廚房裡開始琢磨。

看向廚房雖小，但卻也五臟俱全，老闆第一天就熱情介紹過，廚房所有調料、粉類以及冰箱食材都可以隨意使用，我從行李箱瞧去，發現了一包美祿，於是靈機一動，想到了一個極具代表意義的點心。

老闆樸實但閱歷豐富，擁護著傳統文化，又熱情溫暖，就如同香蕉一般的人兒，看似樸實無華，但內裡豐富飽滿，就算表面已有了斑斑點點，但也因此更為香甜可口。

而我這個都市來的，在他眼裡，或許就像巧克力一樣，充滿洋氣，年輕的氣息。

但緣分就是這麼妙不可言，讓我們這樣原本沒有任何交集的人兒，也能在一場旅行中相遇。

我騎著單車到不遠處的超商補了一些食材，利用了最簡單的材料，製作出了這道甜點，因為沒有什麼打蛋器之類的西式工具，我便用了傳統大碗公以及飯杓開始攪拌著，無論料理還是烘焙，重點在於心思，所以儘管沒有專業的器具，只要換個角度思考，隨手都可以是器具。

沒有環境，那就創造環境。當內心一旦有了想完成的目標，那麼所有外在因素都無法成為阻止自己的原因。

搭配一杯熱可可，就能自動升級成一個浪漫下午茶的套餐。（圖／醉意兒提供）

烤箱提示聲響起，隨著打開玻璃門的瞬間，香蕉與濃郁巧克力香味四溢，這款小蛋糕擁有著樸實的外表，卻也因為成熟的香蕉，香氣十足，與巧克力的絲滑感結合，那甜而不膩的巧妙口感，光是試吃環節，就讓我停不下來。而後，在老闆驚喜的神情中，我知道這點心深得他心，於是，他沖泡起他久藏的普洱茶。

搖曳的樹影，徐徐的微風，一杯老人茶，配上一塊巧克力香蕉蛋糕，我們又這樣渡過了一個愉快的午晌。

或許，傳承這回事不是要像師父帶徒弟一般的正式，亦師亦友的交流，才能獲得最深刻的記憶，傳承一個精神，傳承一段故事。