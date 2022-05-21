【流浪‧市吃員】金大佛／以一杯冰鎮紅玉，佐片刻樂好日常

文／金大佛

「我在爬樓梯了，等我一下！」電話那頭傳來的是渾厚的男聲，儘管語句夾雜著喘息聲，卻仍被他帶有南部陽光氣味的台語腔勾起強烈的好奇心。那樣的熱情溢過話筒感染了我，因此便有了預感，自己將會在此處得到美好的午後時光。

造訪台南永樂市場數次，總是遊走一樓攤位覓食，從沒想過「更上一層；樓」。若不是同行人Umi帶路，我不知何時才會發現原來永樂市場二樓竟是如此別有洞天，幽暗靜謐的空間裡，有不少人居民長年生活於此，而近一兩年則有好幾間店家陸續進駐，如：知名咖啡館「秘氏咖啡」、懷舊酒吧「尋琴記」、容易讓人誤會是理容院的特色服飾店「香蘭男子電棒燙」以及紅茶專賣店「樂好日」。

方才的男聲主人，正是樂好日老闆。

我們抵達樂好日之際，貼著「連鞭轉來」（liâm-mi tńg--lâi.）標語的木門仍是緊閉的狀態，眼看已超過營業時間十分鐘，原以為是臨時公休、打算移駕其他台南咖啡館時，同行人看見樂好日臉書有老闆手機號碼，便決定致電詢問，通話結束後沒多久，瞇瞇眼、笑容憨厚的老闆自長廊另一頭親切登場。

正式踏入樂好日領土，彷彿穿越時空隧道、來到60年代的臺灣。懷舊的裝潢擺設，吧檯上方的彩色玻璃圓拱，老闆二十年來的精心收藏的各式古早味玻璃杯和器皿，經典台語歌曲輪番流洩滿室，加上操著一口「輪轉」台語的老闆，構成樂好日獨特的韻味。循著吧檯旁的狹窄木梯上去，還藏有一方小閣樓，倘若閒情逸致，不妨暫且安歇於此，偷得浮生半日閒。

樂好日藏有一方小閣樓。（圖／金大佛 提供）

入座時，老闆會先送上小杯紅茶，即便是前來外帶的客人也同樣享有迎賓茶福利。樂好日菜單以紅茶為主、咖啡為輔，另有供應臺灣傳統糕點以及特調酒飲，若想在此喝到茫茫也是沒問題；台語很破的我看不懂菜單上的「啉」是什麼意思，老闆立即替我解惑是「喝」的台語字。老闆笑說他多年前未曾想過要在市場內開店，但時值永樂市場正好整理翻新了一輪；因此一年多前，好樂日終於決定落腳在市場的二樓。對於這樣以真性情決定開店位址，完全感受到老闆的豪邁，竟與市場氛圍不謀而合；同樣的，都是不拘小節而充滿人情味。

老闆兒時愛上紅茶的滋味，一直惦記著，現在就用最好最天然的紅茶，來跟大家分享他懷念的滋味；「快樂的過好每一個日子」，不僅是老闆對於生活的態度，更是「樂好日」店名的緣由，期盼能不忘初衷。

杯中特別使用紅茶冰磚，滋味始終一致。（圖／金大佛 提供）

樂好日的紅茶皆選用台茶18號（紅玉），我點的「啉懷念」是有糖的版本，老闆說紅糖也是他親自炒的，喝起來順口並散發焦糖的香氣。老闆甚至還以紅茶冰磚取代冰塊，如此一來，紅茶不會被時間沖淡，不論過多久，入口的滋味始終如一，從小地方便可以深刻感受老闆的細心，喝完真的是會懷念。

於是兩週後，因參與台南觀光旅遊局舉辦的台南遊記比賽得獎，獲邀至台南市政府領獎，並趁機拉著友人重返樂好日，重溫一杯心心念念的紅茶。老闆見我手持大獎狀，甚至好奇探問來領什麼獎項，如老友重逢話家常一般。

因為這個比賽，我數次南下在巷弄裡漫步；捨棄駐足於熱門景點只為打一次卡的走馬看花式觀光，改用雙眼與更頻密的腳步、拓出深入台南的視角，希望找出更多鮮為外人知的小祕境。

而此時啊，我想，能夠滿足這樣旅行日常心境富足的瞬間，大約就是眼前正在專注倒茶、時而朗聲暢談，溫暖而熱情的身影了吧！