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【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／「好想開始接案，但我很忙」？那是因為你還不夠想逃！

聯合新聞網 / 野羊（陳暐婷）
記得離職之前，幾乎每天下班後，我都會在書店或咖啡館一直泡到深夜，就為了盡快備齊能夠爽快走人的資本(知識＋技能)。（圖／野羊　提供）
記得離職之前，幾乎每天下班後，我都會在書店或咖啡館一直泡到深夜，就為了盡快備齊能夠爽快走人的資本(知識＋技能)。（圖／野羊　提供）

文／野羊（陳暐婷）

開始寫文章分享獨立接案的「自由工作者」生活之後，大家似乎都很好奇，這種「世界就是我的辦公室」的新型態工作模式，也有不少人開始心生嚮往。而最常收到的萬年問題之一，就是：「我也好想像你一樣自由工作、獨立接案喔！但我要上班還要兼顧家庭，很忙、很累，根本沒有時間，怎麼辦？」

正癱軟在沙發上看劇/打遊戲/滑手機……，還有時間提出這種「全世界只有你自己可解的問題」的你，真的有那麼忙、那麼累嗎？

事情的真相，通常往往都是：「你不想做而已」。

因為看劇、打遊戲、滑手機、只問不做，比計畫要如何展開自由工作、著手去進修、去精進接案技能、去製作接案履歷/自我推薦信/作品集、去應徵、去面談、去遭遇過程中的種種辛苦和挫敗，都還要簡單、有趣多了！對吧？

但是凡事都有代價，「現在的辛苦」是「展開全新自由工作模式」的代價。而「現在只顧享樂」的代價，則是未來「沒有選擇的自己」。

所以不如坐下來，認真思考一下，「你有多想擺脫現在的狀態」吧！只要你夠想逃離現在，就會有時間計畫未來。

(當然，不可否認，雖然可以擠出時間，但每個人的「專注力」都是有限的。在一個地方耗盡之後，就沒有辦法再花費在另外一個地方。所以如果覺得自己真的很累，累到完全沒有心情去做除了娛樂以外的事。那就試著精簡掉，那些消耗你很多精力，卻又對你來說沒有什麼意義的事情吧！比如：低質量的社交、沒營養的八卦、沒那麼喜歡又很耗能的人/事/物……。)

其實像我這麼一個天生膽小、怕失敗，又每天都要慢活得像樹懶一樣的人，當初之所以會有動力，從幸福又安穩得媲美鐵飯碗的大企業出走，去挑戰對安逸上班族來說，困難得不能想像的「獨立接案一人創業」，終究還是因為「太想逃離」的緣故。

是對現在的不滿，和對未來的擔憂，讓我決心成為自由工作者。因為我不想渾渾噩噩的，活成當初那種自己最瞧不起的大人！我不想被關在辦公室裡消磨，不想讓一家企業、一份工資就能逼得我低頭，不想有話不敢說、有夢不敢做。不想再為不在乎的事情瞎忙，或戰戰兢兢、假裝關心，也實在懶得再去應酬，那些彼此尷尬的商場官腔和寒暄了。(當然，真心、溫暖的交流我還是非常珍惜的啦！～只是有些商務場合的尬聊，真的可以明顯感覺得出來，兩方都撐得很辛苦呢～哈哈哈！)

過去學校的制式教育，多是在訓練「員工」，卻教不出創作者、創業家和發明工作的人。老師總是在告訴我們要安份守己，成為企業和社會中那顆「不可或缺的關鍵螺絲釘」。

但長大之後才發現，誰要當螺絲釘啊？

我要當自己人生裡閃亮亮的超級巨星！！

不知從什麼時候開始，出社會後成功進入光鮮亮麗的大企業，獲得一份體面的工作，好像就成了大部分人的集體夢想。但如果仔細思考，便會很快發現其中的不對勁。試問，究竟有誰拼了老命的升學、兢兢業界的工作，就是為了要一輩子在大企業裡，當一顆「高級螺絲釘」的呀？

全權負責產品裡，一個細小零件的製作，真的就能讓你滿足、欣喜了嗎？

你真的在乎那些冷冰冰的績效數字嗎？

那些公司的營業目的和獲利目標，和你有關係嗎？

每天大大小小的會議，究竟在幹嘛，又是為了什麼？

你真的願意讓自己人生最精華的時間，都關在辦公室裡瞎耗嗎？

我們是活生生，需要去感受、需要自我實現的人，而不是所謂的「勞動資本」、「人力資源」。我不想和所有的「機器、設備」一樣，成為企業所擁有、附屬的一項資本，花費寶貴青春去實現「企業」而不是「我個人」的目的，而且還是可拋棄、可取代式的。

所以我其實並不討厭工作，也不討厭企業，只是害怕一直沒有意義的工作下去，並在最終成為一個上班機器。我不想要最後只是為了錢而工作，卻找不到其中的意義和自我價值感，結果鞠躬盡瘁，最終還只能分到企業利潤的一點點小渣渣。這樣的感覺好無助，而且你不覺得很無聊嗎？無聊到讓人想逃。

沒錯，「無聊」也可以是想逃的原因之一！無論你想逃離現在狀態的背後原因是什麼，只要對你來說推力夠大，就會效果驚人！

(PS. 想到前陣子，印度神童阿南德的各種唱衰預言，被網友罵翻。我和老公聊著聊著就討論到，那些科學不可解釋的事情究竟存不存在。他說他實在無法理解，都是些怪力亂神。而我則說我會選擇相信，因為沒有魔法的世界未免也太無聊了。哈哈哈！)

總之就是，去找到那個能激發神奇生物潛能，讓你「拼了老命也要逃走」的理由吧！通常理由越痛、越明確，你也會突然變得越有時間、越有力氣，去為了逃跑而努力。這時候的你，忙著著手實作都來不及了，就沒有時間再繼續顧影自憐的呻吟說：「好想開始接案喔，但我很忙、很累……」啦！

耍廢之心，人皆有之。但你要的是短暫的偷閒，還是全然自主的自由呢？只有願意付出代價，才有機會奪回人生的主導權。（圖／野羊　提供）
耍廢之心，人皆有之。但你要的是短暫的偷閒，還是全然自主的自由呢？只有願意付出代價，才有機會奪回人生的主導權。（圖／野羊　提供）

最後，想跟大家分享的是，「我們現在比別人多努力一點點，都是為了能讓未來比別人更有選擇」。

工作做得不開心？不做就好了，不做最大！但你有選擇嗎？走不了，常是因為我們能力不夠、準備不足，或者沒有備案、找不到第二條路可走。所以為什麼要讓自己，變成那種「沒有選擇的人」呢？

如果你收入管道多元、下班後的接案收入和正職工作一般高、副業做得風生水起、投資帶來穩定的現金流，或能力強得到哪都是搶手人才，你還會一肚子氣不敢發，委屈想走又走不了嗎？你現在待在哪、做什麼，都是因為你「選擇」這麼做的，有選擇的人就是這麼自信、從容又任性，他們才不會傷春悲秋呢！就努力去做那種人吧！

不要覺得現在的工作雖然沒有熱情，但至少很安穩，就放鬆警惕、甘於無所作為。有時越安穩的工作，反而越危險！因為你越不會思考、越不想逃，於是就像溫水煮青蛙，你會變得越來越脆弱，直到徹底失去了「離開的能力」和「選擇的權利」。

所以「人無遠慮，必有近憂」，別讓安穩阻礙了你的成長，讓懶惰支配了你的未來。導致我們對自己的職涯人生，一點想法和創造力也沒有。最後只活成了「別人過目即忘的成功樣子」，和自己眼裡「窩窩囊囊一輩子，始終都不敢為理想瘋一回的無聊大人」。

我們都要清醒的生活，然後盡量去做那個 有選擇的人

●2022新專欄登場：野羊（陳暐婷），斜槓女孩接案「不上班」的爽玩職涯，曾出版《野放上班族：斜槓自由工作者爽玩職涯》、《不只找工作，幫你找到好工作》兩本著作，分享如何開啟接案之路的實用教學，以及自由工作者的酸甜苦辣。更多關於接案的幕後故事，敬請期待。

職涯 斜槓 上班族 創,專欄 讀創故事

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