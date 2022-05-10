【漢服HanFun】楚楚／化身一名大宋少女

文／楚楚

近幾年來，以宋代歷史背景為題材的連續劇逐漸開展出一脈作品數量可觀的分支，諸如《知否知否》、《清平樂》、《大宋宮詞》等，或虛構情節、或改編歷史，都可說是紅極一時。然而跳脫影視服裝的誇張戲劇效果與現代改良剪裁，你知道歷史上的大宋少女時尚款是什麼樣子的嗎？

宋代採文治，心境內斂，崇尚樸素自然，因此審美標準偏向清淡典雅、瘦削骨感，上至權貴、下至百姓，都流行直領對襟服飾。上身以抹胸為主，下身著褲及裙，外罩直領對襟短衫、長衫，或長及腳踝的褙子。

在目前常見的唐、宋、明代漢服款式中，宋代漢服輕便、簡單、素雅，不僅日常感濃厚，也可以透過服裝搭配的變化，穿出現代風格的時尚感，因此也深受同袍們的喜愛。事實上，在漢服的款式當中，不僅歷朝歷代的服裝輪廓有明顯的朝代特徵與差異，即使在北宋與南宋女裝的輪廓上，也稍有不同。

北宋女裝

服飾看點： 1. 上衫下裙（上下分裁） 2. 流行直領對襟衫 3. 放量大（寬鬆） 4. 特色單品：飛機袖短衫、長干寺短袖背心

目前北宋女裝的重要參照文物，一般來自安徽鐵拐墓、南京長干寺、南京花山宋墓等地出土的衫、裙、陶俑，以穿搭層次而言，大致可分為三層。

北宋女裝第一層為貼身的「抹胸」，現今為求穿著方便，多選擇改良版的吊帶；第二層為「對襟衫」，短衫長度約在臀側，長衫長度則可及膝、及踝；第三層為「背心」，有無袖或短袖，兩側開衩。

這個時期的直領對襟短衫，由於放量寬大，袖根至袖口越來越窄的設計，像是飛機的機翼，因此被現代暱稱為「飛機袖」。穿著時，可以對交穿，是典型的漢文化交領風格，也有法式V領的時尚感；另也可以敞開穿，如同時下流行的小外套、防曬衫，是更融入日常生活的簡單風格。

圖為北宋摹本《韓熙載夜宴圖》殘卷「散宴」。畫中可見仕女身著敞開直領對襟短衫、抹胸，下著百迭裙，同為北宋服式；而左側女子圓領袍下的大足，更是北宋中期出現纏足以前的樣態。（圖／故宮典藏文物資料庫）

左圖一為宋代女裝圓領袍。左圖二起為北宋女裝輪廓，裙裝為一式的百迭裙，而上半身為寬鬆的對襟衫。（由左至右依序）對襟短衫敞開、對襟短衫對穿交、對襟短衫對穿交及疊穿、外罩長干寺短袖背心。（組圖／楚楚 提供）

南宋女裝

服飾看點： 1. 上衫下裙（上下分裁） 2. 流行直領對襟衫 3. 放量小（緊窄） 4. 特色單品：及踝褙子、兩片裙、三襇裙、宋褲

南宋女裝的參照文物，則來自福建省黃昇墓、茶園山宋墓、江西德安周式墓等，整體而言，南宋女裝比起北宋女裝的放量（依據身材尺寸預留的服裝寬窄）小多了，也就是胸圍更加緊窄貼身，少了寬鬆輕盈，卻多了玲瓏有緻。也因為風土民情的延續，兩宋的服裝輪廓相當類似，只有在時代的演進中，增添了個別獨特單品，例如裹肚、褙子，與變化豐富的裙裝。

在與北宋相似的穿搭層次上，南宋女裝在第一層的「抹胸」外，另可以搭配保暖的「裹肚」；第二層為「對襟衫」，短衫有裙掩衣、衣掩裙、對穿交等不同穿法，或也可選擇以長衫取代短衫，行走間更加瀟灑；第三層為「背心」，以無袖居多，而長度至足的對襟長衫「褙子」，搭配裙裝即為正式性極高的常禮服。

圖為南宋《歌樂圖卷》局部，描繪宮廷女伎演奏的場面。與前述《韓熙載夜宴圖》對照，明顯可見女子的服裝身形更為纖細修長。女子身著紅色窄袖長褙子、抹胸，為南宋的流行服飾。（圖／上海博物館典藏資料庫）

南宋女裝輪廓，可以看見變化豐富的下身裝束。（由左至右依序）長度至足的褙子、對襟長衫及百迭裙、對襟長衫及宋褲、對襟長衫及兩片裙、對穿交短衫及三襇裙。（組圖／楚楚 提供）

宋褲及裙裝

兩宋出土的下身衣物，有兩側光面、褶子齊整的「百迭裙」，簡直可說是兩宋通用流行款，穿著輪廓也非常類似今天的百褶長裙。也有形如直筒的「兩片裙」，在目前南宋出土的下身衣物中佔有極大比例，而改良後的及膝中長款兩片裙，與今天所見的窄裙相去不遠。至於裙子上方打三道褶子，顯得上窄下寬的「三襇裙」則僅有南宋周氏墓的唯一出土文物，缺乏足夠的參考與對照。

當然也有綜觀古今獨樹一格的褲裝，包含貼身的合襠褲「褌」、外穿的開襠褲「袴」、兩側開衩的合襠褲「襠」。現今商家多半將褌與襠縫合成改良式的「宋褲」，類似今天常見的寬褲，由於兩側開衩，行走間若隱若現、飄逸灑脫。

（由左至右依序）兩宋褲裝及裙裝：褶子齊整的百迭裙（此為光面藏在身後的穿法）、兩側開衩的宋褲、形如直筒的兩片裙、上窄下寬的三襇裙。（組圖／楚楚 提供）

其實服飾史的時間軸絕非一道明顯可見的斷點，而是一連串陸續演變、逐漸遞進的過程，不同朝代固然有其時代輪廓特徵，卻也有袖型、袖寬、褶型、分片等多種面向的互相影響。

有緣瞭解朝代服飾的變遷，卻不必拘泥於服裝穿搭的公式，只要準備好妳的服裝單品、找到屬於自己的穿著風格，即使是朝代混搭、時裝混搭，也能穿出屬於妳的大宋少女風情。