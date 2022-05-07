【百元手作料理】醉意兒／踏雪尋莓

文／醉意兒

雪Ｑ餅作為台灣特有的點心，自從宜蘭的天霖食品行研發出後，廣受各地喜愛，但其實棉花糖與餅乾的結合，也恰似小時候我時常製作的一道點心。

記得我還是小童子軍時，有許多外國交換學生來同樂，當時我的英文實在普通，個性也十分內向，不善於與人交流，別說是外國人了，就連自己學校的同學也都避之不及，但也就是這樣的我，在那一年的露營中，認識了我人生中第一個外國朋友。

那時的我矮矮小小的，是教室第一排的常駐軍，在班級上是個不起眼的小女生，而小朋友總喜歡搞些小團體，所以孤僻的我在營隊中是孤立一人的，即使很享受一個人的時光，但難免會感到些許落寞，就在一次休憩時間，我一個人坐在營地邊的小椅子上，摸摸那餓意襲來的小肚子，本想著要開始享用自己製作的小點心時，一個修長的身影蓋住了我身上的陽光。

猛一抬頭，我看到了一個甜美的微笑，她擁有跟我不一樣的髮色，不一樣的皮膚，但是她卻指了指我身旁的位置，我下意識的拿走那礙事的外套，同時也伸出手，邀請她坐下，雖然禮貌上應該跟她打個招呼，但實在不敢用鱉腳的英語與她溝通，所以我的表情略顯尷尬。

她禮貌地道謝後，就在我身邊坐了下來，將懷中的盒子放到桌面上打開，那個未曾見過的點心就這樣出現在我面前。

那是兩片牛奶餅乾，中間夾著的烤過的棉花糖，參雜著一些堅果與蔓越莓，看起來十分美味，貪吃鬼的我，不由得多看了幾眼，嚥了嚥，我努力的止著那不爭氣口水。

或許是發現了我的渴望，她小聲地笑了笑，就在我為自己的不爭氣而感到羞愧的同時，她卻很溫柔的將其中一塊點心交到了我的手上，並且挑了挑眉，示意著我快吃。

簡單的食材，卻富有豐富的層次感，享受難得的幸福午晌。（圖／醉意兒提供）

雖然有些驚慌失措，不過實在受不住點心的誘惑，我便開始品嘗了起來。

這個點心，口感極佳，層次豐富，綜合了原本黏牙甜膩的棉花糖，在交流的期間內，我始終忘記不了那個點心的味道，就在品嘗過後，我也從口袋拿出那個自己製作的小餅乾，那個午晌，作為第一個成為我點心小夥伴的她，也在我的小小創意甜點下，完美的度過歡樂的暑假。

時光飛逝，我已經記不起她的模樣，甚至也已經想不起她的名字，但這道點心卻一直深藏在我心裡，直到後來，台灣推出了口味雷同的雪Ｑ餅，又深深勾起了我的回憶。

雖然已經忘記了許多事，但那雪Ｑ的記憶，還有蔓越莓的微酸，每次製作出這道點心，都會在回憶之中踏雪尋莓一回，那段甜甜又青澀的回憶。