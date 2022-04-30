【碗盤裡裡外外】吳旻育／萬華裡的美好靈魂：金義合行與伯爵的甜羹

●專欄「碗盤裡裡外外」：吳旻育，是詩文集《大人症候群》作者，也是碗盤愛好者，對於餐桌料理、器皿紋樣與燒製工法等等略有研究，與你分享以「美食」與「美器」共振下的美好用餐日常。每月一篇，敬請期待。

文／吳旻育

走出萬華車站，車流不息，趁著紅綠燈號交替的空擋，我拿起手機，搶拍對街一棟三層樓的老建築。老洋房上有其商行店號，為「金義合行」。再仔細細看，屋舍二樓的窗戶上，貼有色彩鮮豔的花磚，標記了這間老屋的年代，與其當年富貴的榮景。近幾年花磚在台灣又重新流行起來，但其實百年之前，日本時代下的台灣，就已吹起過一陣花磚風潮。那是1910~1930年，花磚這項源自歐洲的建材自日本引進，隨著時間推衍，花磚逐漸成為「很台灣」的面貌。

位於萬華車站對面的金義合行，花磚標誌了老屋的年代與當年富貴的榮景。（組圖／吳旻育 提供）

由於台灣本身沒有瓷土原料，當時的花磚都是由日本製作，飄洋過海而來的舶來品，而花磚的顏色與圖樣多是相當受台灣人喜歡的吉祥圖紋，可見這些花磚是專門為台灣市場量身訂做的客製化產品，其價格之高也是可想而知，因此若要建築立面上鋪貼花磚，自然要貼在顯眼的高處，讓人遠遠就能看見，可以說是那個年代中相當「炫富」的行為了。

說回金義合行，那也是大有來頭，其創立於日本時代之前，以玻璃製作起家，為台灣玻璃業的先行者之一，而後也開始製作陶瓷碗盤，是台灣早期非常有名的陶瓷大公司，即便是現在，走訪一些古物市集和商店，也時常能看見金義合的產品，與大部分樸實自然的台灣老碗盤不同，金義合的產品從器形比例、貼花圖紋到釉色的運用都較為精緻細膩，很有自己的風格。

隱身在萬華巷弄裡的美好靈魂。（圖／吳旻育 提供）

朝聖完金義合商行，漫步在萬華的街道上，今天的目的地，是隱身在老街區中的提拉米蘇名店——「伯爵的甜羹」。提拉米蘇是歷史悠久的義大利傳統美食，正統的提拉米蘇，其質地是偏向糊狀的Cream muse，若沒有容器，便無法成型，正是必定要搭配食器的美食。堅持傳統做法、使用進口原物料，說起提拉米蘇眼中便閃爍著光芒的廖老闆，很熱心地拿出店中所使用的器皿供我取材，那是他為了搭配提拉米蘇而特地挑選的，日本製仿波蘭陶風格的點心碟。

波蘭陶是由波蘭的陶藝之都，博萊斯瓦維茨所生產的陶器，其裝飾特色在於平衡地組合了各式繽粉且繁多的小圖紋，透過重複的排列，營造出豐富飽滿的波蘭陶風格。製作波蘭陶的繪師會將器皿擺在一個可以旋轉的轉盤上，一手轉動轉盤，另一手拿海綿印章蓋印，圖紋則以花草為主，搭配些許幾何紋，與提拉米蘇搭配，使人彷彿置身於歐洲田園之中。

各式可愛的波蘭陶風格點心碟與堤拉米蘇。（組圖／吳旻育 提供）

廖老闆說，義大利人將家裡的各種食材層層堆疊，做成層次分明、濃縮了家常滋味的提拉米蘇，彷彿寄託思念般地讓遠行的家人帶上，也就是「Tiramisù」——提拉米蘇的義大利原文，帶我走的意思。多麼美好啊，隱藏在食物、日常與城市的巷弄裡，那些我們日日擦肩而過的美好靈魂，如此閃閃發亮。