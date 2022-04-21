【碗美餐桌‧徵文示範作】凌煙／碗美主義

文／凌煙

愛美的女人絕對有三多：衣服多，鞋子多，包包也多。

愛做菜的女人也有三多：碗盤多，鍋具多，調味料多。

以前先生常調侃我：「一個家庭有需要用到那麼多碗盤嗎？到底是在吃飯還是吃盤子？」我總是振振有詞的回答：「一道好菜如果配上好看的盤子盛裝，就是五星級餐廳料理，如果隨便用一個粗俗的盤子端出來，只會像在吃路邊攤。」

年輕時的我就愛做菜，即使還沒有婚姻關係，兩個人同住在一間簡陋的公寓裡，每天最少煮一頓晚飯，才覺得有家的感覺。當時收入不豐的兩個人，因為還沒有負擔，生活過得很隨興，我卻像一個家庭主婦一樣，認真打造一個家，鍋碗瓢盆齊備，對於餐具碗盤更是充滿浪漫情懷，曾為了看上一個美麗的水晶玻璃鏤花大水果盤，花掉身上僅有的生活費，頗有「今朝有酒今朝醉，明日愁來明日憂」的豪氣。

為所愛的人做飯是一件幸褔的事，幸褔需要用美好的器皿來盛裝，絕對不能草率將就。用鐵炒鍋將剖半的大頭鰱魚或草魚頭兩面煎赤，拿出心愛的陶鍋，以山東白菜鋪底，放上魚頭後再佐以切成小塊的豆腐，水加七分滿，待滾沸轉小火熬出奶白色魚湯，加入金針菇與蒜苗略煮，加鹽、白胡椒調味，端上桌看著也歡喜。煮飯做菜絕對不只是為了填飽肚子而已，那是一種愛的呈現，即使只煮一鍋地瓜粥，燙一盤地瓜葉拌蒜頭、豬油與醬油，再配上幾道用不同花色淺碟盛裝的小菜，吃起來也倍感豐盛，飲食最重要的原則就是色香味配上好心情，以前的人說「賺錢是為著顧三頓」，忙碌一天，回家有熱飯熱菜可以溫暖身心，人生還有什麼比全家人可以圍桌共享一頓晚飯更幸褔？

有了孩子後，過年過節氣氛的營造更不可少，我是在鄉下大家族長大的孩子，父母長年在外討生活，除了過年與特定節日外，難得回鄉下看孩子，在我幼小的心靈裡，總是渴望能父母團聚同桌吃飯的日子到來，那種幸褔感深深銘刻在腦海，所以在我也為人父母後，經營一個家最重要的事，便是為家人好好煮一頓飯。

在忙碌的現代社會裡，人際關係逐漸變得疏離，父母忙著賺錢，孩子忙著補習、上課，能全家人聚在一起吃頓飯，逐漸變成一件奢侈的事。在孩子的成長過程中，一個總是冷鍋冷灶的家，連情感也會變得冷漠。家的味道就是飯菜的香氣，與全家人圍桌吃飯的感覺，你的廚藝可以普通，但用餐的儀式不可以馬虎，聰明的廚師擅於藏拙，只要有美美的餐具，花點心思擺盤裝飾，天天都能享有年節闔家團圓的幸褔感，吃出你對家人的愛與重視。

凌煙私房菜：砂鍋草魚豆腐湯 材料： 草魚頭半顆，板豆腐大的一塊，山東白菜一小顆，金針菇一小把，蒜苗一棵，薑3片，鹽、白胡椒少許。 做法： 草魚頭洗凈擦乾水份，起油鍋，先放薑片在鍋裡用鏟子均勻抹擦鍋底防黏鍋，再放入草魚頭煎成兩面黃。 洗凈的大白菜先舖在砂鍋底層，放上煎好的草魚頭，周邊放金針菇與切小塊的豆腐，倒入8分滿食用水煮至沸騰，轉小火熬煮至魚湯呈奶白色，以白胡椒、鹽調味，撒上切片的蒜苗略滾即可。

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