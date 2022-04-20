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【神職少女民間怪談‧新專欄登場】藍綾／與鬼怪同行的答案

聯合新聞網 / 藍綾
臺灣民俗文化，有意義價值部分在於，不只是廟宇內部建築、圖騰、彩繪，甚至是門外一盞看似普通的燈籠，都有著傳統文化在地的故事。（圖／藍綾　提供）
臺灣民俗文化，有意義價值部分在於，不只是廟宇內部建築、圖騰、彩繪，甚至是門外一盞看似普通的燈籠，都有著傳統文化在地的故事。（圖／藍綾　提供）

文／藍綾

以前的我對於臺灣民俗文化、信仰文化沒有太多的了解，大多都是從長輩那聽說，直到與地藏王菩薩結下緣分的那天……。

因為那時候流行報考公務員，所以我就去了火車站附近的公職補習班上課，從我家騎摩托車到補習班最近的路程，會經過國軍醫院及一間廟宇，路程大約30分鐘，太陽下山後這條路很少人在走，路上也沒有什麼路燈，可想而知晚上深夜下課後會是怎麼樣的情景。

那天，我從補習班回到家，如往常的上床就寢，但卻發現自己動不了，就是俗稱的「鬼壓床」，且耳邊一直傳來「嘻嘻嘻」的小女孩笑聲……。

頭先我一直以為是上課、考試壓力太大引起的，但這情況一直持續一個多月未改善，每晚我內心不斷求救，當時真的不誇張，我把畢生認識跟不認識的神明名字都唸了一次，最後讓我永身難忘的是……那嘻笑聲的主人竟然還跟我說話！

小女孩的聲音從耳邊傳來：「你叫誰都沒用，我誰都不怕，沒人會救你！嘻嘻嘻～」

就這樣從一開始的瘋狂哭喊，到如行屍走肉般的生活，下課回家就是關在房裡，持續一個多月未改善終於家人發現我的不對勁，也才明白事情的嚴重性，趕忙至附近的大廟尋求解決辦法。

廟裡辦事的師姐說：「確實遇到不乾淨的，但不是一般的好兄弟，她是我們世俗所說的魔神仔（就是「紅衣小女孩」的類似版，因為沒人知道紅衣小女孩到底是不是真的），此事相當複雜且不好處理。由於妳的氣場（頻率）和祂很合，且妳每次都這麼晚回家（因為我晚上某個時間點元神會比較虛弱），祂看上妳很久了，所以就跟著你回家了。但依地藏王菩薩指示，我會幫你做一些儀式處理化解。」

儀式結束當晚，祂沒來壓我，但進入了我的夢裡。

一座高山祂就站在山崖邊，穿著類似旗袍那種正紅色衣服，臉很白，沒有血色，表情笑咪咪的看著我，雖然沒有說半句話，但那個微笑與眼神，已經讓我從頭頂麻到腳底。

後來得知廟宇師姐是替地藏王菩薩與對方魔神仔（紅衣小女孩）談條件：「讓地藏王菩薩收我為義女後，需幫忙地藏王菩薩替眾生辦事，碰人渡人、遇鬼渡鬼，再功德迴向給紅衣小女孩（魔神仔）。」達成協議後最終我恢復正常生活……，一直延續至今。

我因為喜歡台灣在地信仰文化，於是到處去台灣各地的百年大廟參拜。（圖／藍綾　提供）
我因為喜歡台灣在地信仰文化，於是到處去台灣各地的百年大廟參拜。（圖／藍綾　提供）

於是開啟了我渡魂師這個身份：幫忙地藏王菩薩處理結緣人遇見的靈異事件；身邊的朋友、臉友們開始私下詢問我關於神明、神獸及種種民俗信仰。

本來我就對臺灣在地「廟宇」、「神獸」、「神明」、「民俗文化」非常有興趣，找到這類資訊的書籍卻鮮少有專門書寫臺灣在地故事，即便有寫到臺灣本土，但大多都是大眾比較耳熟能詳的地方故事。

希望在我的文章能帶給大家對「臺灣在地民俗信仰」有別以往不同的全新感受，更淺顯易懂的去了解這片土生土長的土地，存在著哪些有意義有價值的信仰神祇文化。

●2022新專欄登場：藍綾，讀創故事駐站原創作家。喜歡用文字紀錄生活點滴，更樂於分享「特殊職業」下的見聞與故事，期待用活潑且平易近人的方式分享「臺灣在地民俗信仰」。敬請期待。

信仰 補習 火車站 公務員 讀創故事 創,專欄

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