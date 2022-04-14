【百元手作料理‧新專欄登場】醉意兒／平價的幸福vs.奢華的成就

聯合新聞網 / 醉意兒
堪比市面上的點心，零基礎也能輕鬆上手。（圖／醉意兒提供）
堪比市面上的點心，零基礎也能輕鬆上手。（圖／醉意兒提供）

文／醉意兒

記得，教師節會想送老師一個手作的餅乾，感謝老師一年的辛勞。

記得，情人節會為暗戀的他，做上滿滿心意的松露巧克力，希望他能了解自己的情意。

記得，母親節會想為媽媽做上一個小蛋糕，訴說著那平日絕口不提的愛。

但曾幾何時，因為忙碌的生活，大家對於吃已不太重視，甚至逐漸變成了速食主義，越來越多人會分享的是網路名店、網紅美食，反而廚房的手作料理，逐漸沒落。

小時候我特別喜歡烘焙，也喜歡做些美食，或許是從小在外婆的麵店耳濡目染，更引起了我對烹飪的興致。但也因為小時候我三分鐘熱度的個性，那堆在角落邊，我學到一半而放棄的小提琴以及長笛，導致母親實在不願意再讓我去折騰，最大的讓步就是借我廚房，唯一請求就是不要燒了廚房就可以。

再加上因父母工作忙碌無法陪伴我去學習烹飪才藝，所以小時候只能每天存自己的零用錢，開始鑽研圖書館借來的美味食譜。烘焙要使用的器具通常都要花上上千元，當時只能絞盡腦汁，努力的找尋替代品，例如像是如何使用一根湯匙來代替攪拌棒，或是用阿華田代替純可可粉，終於在我百般嘗試後，做出了我人生中第一個甜點，送到了母親面前，雖然，那樣子長得實在難已入目，但母親仍開心的稱讚著，也開始見人就炫耀起來。

於是，我獲得了第一筆資金，購買了我人生中的第一台烤箱，同時也發現自己最大的興趣，是思考「如何製作出簡單又便宜的美食」。

所以，之後父母只要假日有空閒，就喜歡聽我聊聊新發現的「簡單小料理」，母親偶爾也會加入參與，而父親則是成為了美味試吃員，這也成為了我們假日的幸福午晌，簡單小料理搭配滿滿儀式感，讓幸福更貼近彼此，同時也更加的拉近家人的心。

料理跟人生一樣，沒有絕對的標準，所以並不一定要購買上千上萬的器材，只要用家裡能拿到的東西，再利用超市都可以輕鬆買到的食材，百元內的幸福，就是這麼的簡單，難得的假日，來點儀式感吧！

【百元手作料理】專欄，每月將跟大家分享一些平常你可能吃過，或是在網紅名店看過的料理、伴手禮，但讓大家都能在一百元台幣的食材內，用最簡單隨手可得的器具，來製作出與市面上相差無幾的精品美食。

從玩樂中接觸料理，把所有不可能的組合都結合在一起。無論是十指不沾楊春水的千金小姐，甚至是帶著孩子的寶媽寶爸，都能夠一起享受這個廚房中的料理饗宴，共同譜出平價但又奢華的交響曲。

●2022新專欄登場：醉意兒，讀創故事駐站原創作家。以蝶舞筆名至今出版上市書目約三十餘本。喜愛美食，也喜歡做料理的幸福感，樂於分享自己的百元「簡單小料理」挑戰過程、溫馨故事及食譜。每月一篇，敬請期待。

網紅 烘焙 父母 甜點 創,專欄 讀創故事

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