【以管窺天】送潮人／夕陽無限好

文／送潮人

地球自轉

「夕陽無限好、只是近黃昏」，是晚唐詩人李商隱膾炙人口的詩句，其中不只是有著張力極強的文學呈現，也蘊含著最容易忽略，卻持續影響我們的天體現象－行星自轉。

一天當中最容易觀測地球自轉的時刻，就在日出與日落，當太陽接近地平線時，因為顯著的大氣消光，陽光變得又紅又暗，因此可以勉強直接以裸眼觀測。例如在傍晚時，當太陽開始進入地平線後，直射的光線就會迅速減少，人們便可以明顯感受到變化，而且只要兩分鐘，太陽就會完全沒入地平線。

是的，太陽完全移動一個和「自己視覺大小一樣」位置的時間，只要約兩分鐘。

因為地平線是很好的參考基準，所以容易察覺到日落的過程，而日落，就是地球自轉的最直接體現。但是這種體會需要轉變自己的觀測思考，不然反而會覺得是太陽在移動（事實上，古代的『地心說』－地球是宇宙中心，就是因為人類習慣認為地面不會動）。舉例來說，我們搭火車或是飛機的時候，除了震動會提醒我們正在搭乘交通工具，不然看到車廂或機艙內的人事物與自己是「相對靜止」時，往往無法感受自己正在快速移動，當然，此時只要望向窗外，就會立即反應過來。我想不會有人看到火車窗外的景色，會認為是火車靜止，而整片大地在移動吧？（本篇先不論進階的座標系統）

所以此刻，把整個地球想像成火車，而太陽才是那片不動的大地，這樣不僅能看到，更能感受到原來地球正在自轉。

不使用目鏡，改為利用相機轉接望遠鏡來觀測夕陽，可以避免在太陽所在角度不夠接近地平面時，直接看到刺眼的陽光。即使使用相機，也儘量在日落前10分鐘才開始觀測，以免匯聚的陽光燒毀相機的感光元件或是快門機構。（圖．攝／送潮人 提供）

以望遠鏡拍攝出自轉速度

太陽的視覺大小約略是半度，這個尺寸相當於將手伸到最直，眼睛看到小指指甲的一半，雖然這樣對肉眼來說不是太難觀測的尺寸，但是如果透過望遠鏡，更會有一種豁然開朗的感覺。

當望遠鏡固定在腳架上，而不使用赤道儀追蹤，無論是透過目鏡（需要有專業知識判斷條件，才可直接以肉眼觀測）或是太陽投影版，甚至是相機，都可以看到太陽在「快速」移動。若是要記錄太陽移動的速度，使用數位相機搭配望遠鏡，開起錄影模式是最佳的方式。

例如筆者拍攝夕陽時習慣使用焦距500mm的望遠鏡，搭配一種稱為M4/3片幅的相機，就可以讓天空中一個2度乘上1.4度的天區，放大到整個畫面中，更直觀來說，畫面的對角線大約可以容納4.5至5個太陽。當我們將太陽移到畫面的角落，先預估太陽移動的軌跡，再將可能的軌跡放在畫面的對角線上，那麼大概只要十分鐘，太陽就會橫越整個相機的畫面。（因為地軸傾斜，不同季節與所在緯度的速度會稍微不同）

以透過巴德膜拍攝的太陽，合成太陽在整個相機畫面中移動的示意圖。（使用松下G系列相機，配合日本高橋望遠鏡FC60拍攝）（圖．攝／送潮人 提供）

最後，我們回到剛才的火車類比，太陽並不是真的在移動，而是地球在自轉。想像一下我們居住在一個已經旋轉四十多億年的陀螺上，因為晝夜交替出現，生物白天吸收能量，夜晚可以休息，才讓地球演化出這樣多采多姿的生命，配合上地軸微妙的傾斜，於是有了不單調的四季變化。雖然地球這顆看似緩慢的陀螺，24小時才轉一圈，但是如果把地球放在一個想像的巨大平面上，在臺灣這個緯度的旋轉速度，可是高達每小時1500公里呢！