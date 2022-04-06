【碗美餐桌‧徵文示範作】金大佛／三代家常滋味，滷盡雋永浪漫

文／金大佛

離開學校與家鄉、一腳踏入社會後，吃遍了山珍海味與異國美食、嘗盡網路推崇的各式昂貴餐廳，餐點光鮮亮麗，總也襯著人心虛浮。然而誰知盤中飧再如何精緻繁盛，仍不免在夜深人靜之際，遙想家中那道平凡得出奇、回味時又令人忍不住盈眶熱淚的料理。

在我家餐桌上，有國民美食稱號的「爌肉」就是這般存在。

幼年時期生長於外公家，常見外婆在廚房耗上大把時間，就為喜愛小酌的外公親燉一大鍋的爌肉，肥瘦參半任君挑選，好讓他與舅舅們配高粱話家常。對外婆來說，或許看著父子扒著白飯配著鹹香涮嘴的爌肉，吃完滿足的神情，就是最幸福的事了吧？

據聞外公是個對子女沒有耐心的鐵漢，但似乎此生的柔情都給了孫子，在我沉迷於樂高堆疊的世界時，總是在側耐心一口一口餵食似膠欲凝的肉汁拌飯。

上國二那年，健壯的外公在一日午餐途中突然倒下了，儘管阿姨在第一時間送醫搶救仍宣告無效。後來返家看見外公的那只瓷碗，留下最後一口白飯，像是捨不得吃完、等著再舀一匙滷汁拌勻下肚似的。

老一輩的人家，不善言語，遂以實際行動來表達愛，料理自然成了最佳管道。外婆從不開口談情，卻總用滷得透徹的爌肉表白；外公從不開口說愛，然回回見底的鍋便是最深情的回覆。

2016年外婆病故，得願與老伴團聚。母親繼承外婆的好手藝，每隔一段時日，便一早偕同父親至市場採購上好的五花肉，接著夫妻倆窩在狹窄的廚房大顯身手，過去在外婆身旁實習數十年，燉煮步驟早已熟稔於心，父親則是最稱職的「豬隊友」；只見母親流暢俐落地將五花肉洗淨擦乾，再由父親分切成塊狀，下鍋煎至兩面微焦，另將蔥、醬油、冰糖、辣椒及紹興酒置入鍋中攪拌煮滾，最後以文火燉鍋一個小時半，方可得出一鍋剔透醬油色的爌肉，童年記憶竟也滲入五花肉，香味馥郁、水氣裊裊之中，彷彿可見當年一家人圍著飯桌吃飯，外公與外婆甚少言談，眼裡卻勾勒了然彼此的笑意。

如今，逢年過節餐桌上仍少不了一鍋熱騰騰的爌肉，這道質樸的料理如一座穿越陰陽的橋，連結古今、醞釀了一甲子的情感，滋味，盡顯浪漫。

金大佛私房菜：外公親燉爌肉 食材： 1.五花肉 2斤半 2.紹興酒 1碗 3.醬油 1碗 3.冰糖 3大匙 4.蔥 1把 作法： 五花肉洗淨放入鍋中 將五花肉煎至稍微金黃放一旁備用 將紹興酒、醬油、冰糖和蔥放入鍋中攪拌煮滾 以小火悶煮一個小時半

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