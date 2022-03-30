【碗美餐桌‧徵文示範作】醉意兒／簡單卻又輕奢的儀式感

文／醉意兒

記得有次在趕稿，當時正好恰逢過年，但因為卡在書展前付梓，所以我隻身一人到台北，跟編輯討論文本內容以及修正，那時候真的是身心俱疲，別提吃飯了，連睡覺都是奢侈。正當路上放著一首首喜慶的過年歌曲時，當時的我就只能在街邊買一個蘿蔔糕，準備回青年旅社果腹。只見賣糕的老婆婆將熱騰騰的袋子交給我，滿是笑容的對我說了聲：「阿妹，新年快樂啊！」看著她老邁且親切的笑靨，我才知道，原來，在此時努力的人不只有我一個，在那麼寒冷的下雨天，她依然在賣蘿蔔糕，我怎可以辜負她的成果呢？

回到青年旅舍後，我將昨夜剩下的炒飯打開，撈出了裏頭的蝦仁以及青蔥，拿起旅社共用的盤子，替婆婆的蘿蔔糕進行了裝飾擺盤。

其實，好好吃個飯並不是奢侈的夢想，只要多一點點小時間，就可以把機械式的用餐，轉換成小確幸的享受。

美味的餐點，寄予了滿滿的幸福感，當自己完成了一個讓自己都喜愛的一道料理，除了被治癒的胃，小心臟也會溢出滿滿的成就感呢！如果能巧妙的運用手中的一些小道具，以及內心一點小巧思，視覺與味覺的雙重享受，便如同交響樂般的震撼，那種幸福，便是扣人心弦。

一個人的饗宴很容易，動動你的手，平凡無奇的白色盤也可以吃出滿滿的儀式感。很多人會認為過年就該大紅大紫全上桌，但其實平常我們根本就不會特別去買紅色的盤子，一來多花費，二來，其實紅色作為底盤，會大大降低人們的食慾，所以想要體會盛盤的生活美學，不需要特別去買五彩繽紛的盤子，只要三滴酌料，便可以勾勒出高貴的心來。

華語很多寓意，尤其是年節更甚，大家都求一個年年高升，故在過年期間總是想吃上一個含寓意的糕點，除了必備的年糕外。鹹派代表，自然便是蘿蔔糕了。

或許這是你早餐店的最愛，但你卻從不知只是小小一個動作，讓原本只是街邊的小食，也能變成令人稱羨的年菜大餐。或許這道蘿蔔糕是如此不起眼，但從吳國開始便已經存在，不僅僅代表著團圓寓意，在某些地區，更直接是年糕的存在。也許就如同你我一般，只是社會上的一顆小螺絲釘，但也就是這麼不起眼的我們，百年來支撐著重要的信念，毅力不搖。

不用多好的廚藝，只要一點點的小心意，給自己一個歡愉輕奢的年菜，在社會上不斷的討好上司同事，現在，請試著討好你這一生最重要的人，那便是辛苦奮鬥每一日的你自己吧！

醉意兒私房菜：特製蘿蔔糕 《材料》 大白蘿蔔一根 在來米粉一包（600克） 油蔥酥2大匙 香菇5大朵 香腸2根 一口烏魚子、蝦仁、蔥或九層塔葉（裝飾用可用香腸碎代替） 蒜味醬油膏（或其他醬料代替） 《需要器具》 袍刀，刨絲刀，鍋鏟，電鍋 《做法》 1. 將白蘿蔔刨皮刨成絲，香腸、香菇切成小丁備用。 2. 起熱油放入蘿蔔絲、香腸、香菇、油蔥酥，炒到蘿蔔出水，加調味鹽4小匙，糖5小匙，醬油1小匙，胡椒1小匙，轉小火。 3. 加入1000cc的水煮滾，另外在來米粉加800cc的水攪拌均勻，倒入已經煮滾的鍋中，不斷翻炒，直至整體成為微透明糊狀，飯鍋內抹一點油，將蘿蔔糊倒入，並平整表面。 4. 外鍋一碗水，電鍋約30-40分鐘起鍋。可直接吃也可再煎後吃。 《擺盤》 準備素淨的盤，滴上三滴蒜味醬油膏(或番茄醬)，用筷子從第一滴快速拉到第三滴，便有愛心的形狀。 切記勿裝太滿，需距離盤延有一節手指以上的距離，一口烏魚子可以在超商購買，平均一片十元左右，如果沒有烏魚子可以使用香腸碎代替，輕奢感的私人年菜就可上桌。

⭐讀創故事徵文「碗美餐桌──節慶料理篇」，募集美食、美器及幸福記憶！

追求美食是人類的天性，但現代人生活忙碌，飲食多以「外送」或「速食」草草解決，不僅吃得隨便，生活少了儀式感，更忽略了提升食慾與視覺美感重要功臣「碗盤」的重要性。

聯合新聞網的閱讀頻道，與「讀創故事」、「台灣碗盤博物館」聯合企劃「碗美餐桌──節慶料理篇」徵文活動，文長以1000字限，4/30（六）前，歡迎投踴躍投稿曬出你的餐桌美學、特製食譜與美味記憶，不只拿獎金，還有館方贊助的精美贈品（市價約3,868元，內含陶瓷紀念品乙份、門票乙張、宜蘭小碗乙個、茶或咖啡乙份）！☞ 瞭解更多