快訊

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

【文房百寶‧新專欄登場】送潮人／畫龍點睛──印泥

聯合新聞網 / 送潮人
私人訂製的朱磦印泥，適用於較不希望太凸顯印色的書畫作品上，顏色較為典雅。 （圖．攝／送潮人　提供）
私人訂製的朱磦印泥，適用於較不希望太凸顯印色的書畫作品上，顏色較為典雅。 （圖．攝／送潮人　提供）

文／送潮人

不是文具行常見的那種，而是傳統、蓋在紙上真正有厚度的印泥。

豈止四寶

文房四寶－「筆、墨、紙、硯」幾乎無人不知，然而在書畫創作，乃至於在文房清雅的生活環境中，又豈只有這四樣呢！

甚至，有一樣還是書法創作中不可或缺的角色，那就是「印」。前人的書畫創作，文房四寶之中只有一樣被留存下來，那就是「紙」，而「墨」也僅是墨跡，而不是墨條或是顏料原來的樣子，除此之外，就是這次的主題──「印泥」。

筆者家中長輩收藏的于右任條幅。上面的款識即是題寫給收藏者。若用手指遮掉印章，是不是畫面就有相當的缺落了呢？（圖．攝／送潮人　提供）
筆者家中長輩收藏的于右任條幅。上面的款識即是題寫給收藏者。若用手指遮掉印章，是不是畫面就有相當的缺落了呢？（圖．攝／送潮人　提供）

黑白叢中一點紅

在作品上蓋印章有多重要呢？對於很多創作者而言，如果印章蓋壞了，可能整件作品就功虧一簣，要重新寫過。當然也有不少隨性的藝術家，印章蓋反也只是一笑置之。

雖然作品上面蓋印也不是自古就有，唐宋時期仍不多見，但是顯然現在已經是標準要求，即使印章或是作品再小，也得有一兩顆印。如果少掉了，似乎就有點不完整或是缺乏了精神。此外，一件作品在漫長的歷史中，可能會輾轉到不同的收藏家手裡，而這些收藏家的收藏、鑑賞章也會蓋在作品邊緣或空位（畫心）、裱褙絹綾、或是刻意增加的拖尾題跋處，就好像所有收藏者跨越千百年齊聚一堂一樣。

印泥，真的是「泥」

現在人接觸印泥的機會反而多過其他文房用具，很多人知道自己的印章、印臺放哪邊，但是卻不知道家裡還有沒有毛筆。畢竟到銀行臨櫃辦事會需要印章，簽訂契約會需要印章…然而現代的印泥其實是一種合成顏料，但是書畫或是古代的印泥，就真是一球「泥」－由菜籽（蓖麻）油、硃砂粉、艾絨所組成的一種泥狀物。

如果保存得好，一缸印泥可以使用十年以上，在臺灣普遍的環境中幾乎不會硬化，但是因為硃砂比較重的緣故，印油會逐漸浮到表面，因此數個月就應當攪拌一次，攪拌的用具稱為「印筯」，攪拌時必須維持相同順時針或是逆時針的方向，以免內部的艾絨被攪亂，最後將印泥拌成一顆球，就大功告成。如果不幸因為潮濕發霉，可能造成艾絨腐化，這樣印章在沾印泥的時候就會過多而不均勻，蓋在紙張上的印文就會糊在一起，此時就幾乎與泥漿無異了。

顏色的學問

印泥不是現代才有五顏六色可以選用，傳統的也是，而且朱紅色系列的印泥就至少分成四種以上，有正紅、橘紅、深紅甚至是咖啡紅印泥，甚至還有金色、銀色、白色、黑色與藍色。

但是千萬記得，不要因為感覺黑色與藍色印泥很特殊就蓋在作品上，因為這代表家中出現凶喪。

左上：藍色印泥；右上：艾絨已經腐化的深紅「美麗」印泥；下：正紅的「箭簇」印泥。（圖．攝／送潮人　提供）
左上：藍色印泥；
右上：艾絨已經腐化的深紅「美麗」印泥；
下：正紅的「箭簇」印泥。
（圖．攝／送潮人　提供）

印泥只是開始

雖然在多數人的生活中，印章只是一個印記，但是如過慎重一點向篆刻家訂做印章，去書畫用品店挑一缸自己喜歡的印泥，也許下次蓋章時就不是匆匆過場，或是可以拿起將自己的藏書章，慎重地將印泥留在珍愛的書籍上。

印泥必須要搭配印章，而且鈐印在書畫上的位置也需要講究，大部分書畫創作者的印章不是只有姓名章，還有許多齋號章、閒章乃至於收藏章，這些印章如何在作品中展現出畫龍點睛的效果？要如何選用甚至是訂做一方印章？......都是一門深入的文房樂趣呢！

●2022新專欄登場：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。更多內容，敬請期待。

桃園 藝術家 咖啡 讀創故事 創,專欄

相關新聞

【文房百寶‧新專欄登場】送潮人／畫龍點睛──印泥

文／送潮人 不是文具行常見的那種，而是傳統、蓋在紙上真正有厚度的印泥。 豈止四寶 文房四寶－「筆、墨、紙、硯」幾乎無人不知，然而在書畫創作，乃至於在文房清雅的生活環境中，又豈只有這四樣呢！ 甚

【白塔方寸】師人／短巷內的陰影

文／師人 短巷內的陰影，遠遠超乎想像地延長。 是一個久達三十年的故事，參雜了悲傷與沈重。 哪裡有需求，治療師就往哪裡去 是一個如常的社區治療師日子，收到來自長照系統的派案，又是一戶有居家復能需

【疫亂情迷】那緹／躲在隱蔽的樓梯間

文／那緹 這場新冠肺炎疫情從2019年末至今，依舊起起伏伏始終沒有看見盡頭的感覺。對一般民眾而言，時常懷有惴惴不安之感，非到不得已能夠不到醫院就盡量不到醫院。可是，有時候意外總是來得這麼突然。

【流浪‧市吃員】金大佛／一甲子的新鮮果汁，阿兵哥的軍旅鄉愁

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。 文／金大佛 論及高雄左營區歷史悠久，為學

【這些年‧那些事】利米／花樣的偶像劇

文／利米 既然上次寫追星，這次便延伸一下，回顧那些曾追過的劇。 國小時家裡沒電視，對偶像劇的認識，主要靠同學間口耳相傳。想當年，第一部在我耳邊刷出存在的，是柴智屏製作的鼻祖級台劇《流星花園》[註1

【碗盤裡裡外外】吳旻育／古早農村人情味丼飯：割稻仔飯

文／吳旻育 宜蘭的稻米多是一年一穫，每年七月左右，各家農田開始收割。於是宜蘭的夏天，時常能看見一台收割機，從田的一邊，緩緩駛到田的另一邊，鷺鷥盤桓，等著土壤被機器翻起，是所有生物都在等待著糧食的景色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。