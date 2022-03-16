【文房百寶‧新專欄登場】送潮人／畫龍點睛──印泥

文／送潮人

不是文具行常見的那種，而是傳統、蓋在紙上真正有厚度的印泥。

豈止四寶

文房四寶－「筆、墨、紙、硯」幾乎無人不知，然而在書畫創作，乃至於在文房清雅的生活環境中，又豈只有這四樣呢！

甚至，有一樣還是書法創作中不可或缺的角色，那就是「印」。前人的書畫創作，文房四寶之中只有一樣被留存下來，那就是「紙」，而「墨」也僅是墨跡，而不是墨條或是顏料原來的樣子，除此之外，就是這次的主題──「印泥」。 筆者家中長輩收藏的于右任條幅。上面的款識即是題寫給收藏者。若用手指遮掉印章，是不是畫面就有相當的缺落了呢？（圖．攝／送潮人 提供）

黑白叢中一點紅

在作品上蓋印章有多重要呢？對於很多創作者而言，如果印章蓋壞了，可能整件作品就功虧一簣，要重新寫過。當然也有不少隨性的藝術家，印章蓋反也只是一笑置之。

雖然作品上面蓋印也不是自古就有，唐宋時期仍不多見，但是顯然現在已經是標準要求，即使印章或是作品再小，也得有一兩顆印。如果少掉了，似乎就有點不完整或是缺乏了精神。此外，一件作品在漫長的歷史中，可能會輾轉到不同的收藏家手裡，而這些收藏家的收藏、鑑賞章也會蓋在作品邊緣或空位（畫心）、裱褙絹綾、或是刻意增加的拖尾題跋處，就好像所有收藏者跨越千百年齊聚一堂一樣。

印泥，真的是「泥」

現在人接觸印泥的機會反而多過其他文房用具，很多人知道自己的印章、印臺放哪邊，但是卻不知道家裡還有沒有毛筆。畢竟到銀行臨櫃辦事會需要印章，簽訂契約會需要印章…然而現代的印泥其實是一種合成顏料，但是書畫或是古代的印泥，就真是一球「泥」－由菜籽（蓖麻）油、硃砂粉、艾絨所組成的一種泥狀物。

如果保存得好，一缸印泥可以使用十年以上，在臺灣普遍的環境中幾乎不會硬化，但是因為硃砂比較重的緣故，印油會逐漸浮到表面，因此數個月就應當攪拌一次，攪拌的用具稱為「印筯」，攪拌時必須維持相同順時針或是逆時針的方向，以免內部的艾絨被攪亂，最後將印泥拌成一顆球，就大功告成。如果不幸因為潮濕發霉，可能造成艾絨腐化，這樣印章在沾印泥的時候就會過多而不均勻，蓋在紙張上的印文就會糊在一起，此時就幾乎與泥漿無異了。

顏色的學問

印泥不是現代才有五顏六色可以選用，傳統的也是，而且朱紅色系列的印泥就至少分成四種以上，有正紅、橘紅、深紅甚至是咖啡紅印泥，甚至還有金色、銀色、白色、黑色與藍色。

但是千萬記得，不要因為感覺黑色與藍色印泥很特殊就蓋在作品上，因為這代表家中出現凶喪。

左上：藍色印泥；右上：艾絨已經腐化的深紅「美麗」印泥；下：正紅的「箭簇」印泥。（圖．攝／送潮人 提供）

印泥只是開始

雖然在多數人的生活中，印章只是一個印記，但是如過慎重一點向篆刻家訂做印章，去書畫用品店挑一缸自己喜歡的印泥，也許下次蓋章時就不是匆匆過場，或是可以拿起將自己的藏書章，慎重地將印泥留在珍愛的書籍上。

印泥必須要搭配印章，而且鈐印在書畫上的位置也需要講究，大部分書畫創作者的印章不是只有姓名章，還有許多齋號章、閒章乃至於收藏章，這些印章如何在作品中展現出畫龍點睛的效果？要如何選用甚至是訂做一方印章？......都是一門深入的文房樂趣呢！