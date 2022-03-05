【流浪‧市吃員】金大佛／一甲子的新鮮果汁，阿兵哥的軍旅鄉愁

文／金大佛

論及高雄左營區歷史悠久，為學子與阿兵哥共同記憶的冰菓室，想來非福生果汁店莫屬了吧！創立於1962年的福生果汁店，所在之處鄰近左營海軍基地的西陵街上，昔日阿兵哥放假總往西陵街尋樂，據聞民國60年至80年是西陵街的全盛時期，當年街道兩側甚至有數十家西服與軍用品店共存的盛況，故有「西服街」和「軍品街」的別稱，此外，為了提供來此的軍人與學生所需的娛樂，這裡的戲院密度也很高。開業超過一甲子福生果汁店自然也見證了西陵街最風光的一面，沁涼又營養的果汁亦慰藉無數老兵，而當年一手一杯福生果汁進戲院的日常畫面，對老闆娘也仍歷歷在目。

然而第一眼或許會對福生果汁店的招牌產生疑惑，上頭非但不見店名，反而還讓「天台Street Juice」佔據招牌字樣。原來是2013年周杰倫自編自導自演的電影《天台》時，舊有的招牌不慎被工作人員毀損，索性直接沿用電影場景的招牌，座位區牆面上的星際大戰貼紙，同樣是出自「杰」作，也同樣逃過拍戲道具的短暫壽命，而被老闆娘保留下來。

為什麼特別強調「這家」福生果汁店呢？

當日發生了一段小插曲，我與好友Angela抵達這家福生果汁店之前，先誤闖了位於西陵街另一頭、位於蚵仔煎攤及熱炒攤中間的福生果汁店。本以為是上演大遷移，但我邊喝綜合果汁時邊比對網友貼文、越看越發覺得不對勁，不僅場景迥異，老闆娘容貌更是截然不同，於是向來喜歡求證的我迅速喝完果汁、並央求同行友人載我到另一頭去探個明白，這才驚覺此福生非彼福生，招牌有「天台」字樣的才是正港開業60年的福生果汁店！

每杯果汁皆由年邁老闆娘調製。（圖／金大佛 提供）

福生果汁店除了供應多款蔬果汁之外，亦有販售番茄沾醬切盤與簡單的烤土司等。年邁的老闆娘一人獨攬店務大局，從備料、切削水果、調配果汁及清洗杯盤皆不假他手，店前出現人龍時，難免需要稍候一會兒，但待到捧起那杯真材實料的現打古早味果汁，趁氧化前大啜一口，讓人忍不住瞇起眼的樸質口感，絕對值得等待。

福生果汁店的綜合果汁新鮮好喝，縱使才剛飽腹，站在店前卻仍不減再來一杯的慾望。然而當年開店時訂製、上頭印有老闆兄弟福生福輝姓名的玻璃杯，因為2021年疫情三級警戒嚴禁內用，均分送給左鄰右舍拿去泡茶了，現在使用的杯具皆是老闆解禁後另行採購的，已然人是物非，不是五十年前的經典款了，著實令人惋惜。

老闆娘相當熱情好客，得空之際樂於與客人們聊天，得知我從台中遠道而來喝果汁，立即同我分享她前陣子被左營高中學生採訪的報導，還開玩笑說早知道我要來就留一本刊物給我；好奇心驅使之下，忍不住問了老闆娘西陵街的「福生果汁雙胞案」案發緣由，她表示那家是老闆兄弟獨立門戶的店家。雖然「汁」出同門，但坦白說口感還是略有差異，這家福生果汁店真的有更好喝些，同行人也如此認可。

綜合果汁新鮮好喝，是眾多阿兵哥的共同記憶。（圖／金大佛 提供）

縱使西陵街風光不再，漫步在老街時，仍可見零星西服店與軍用品專賣店，數十年如一日開店待命，為國軍弟兄盡忠職守；福生果汁店與老闆娘的時間，亦如凝結在60年代，日復一日，任時光荏苒，仍矍鑠著演繹舊時代的獨特地景。

無論是懷念舊有榮景或帶著新世代的好奇走訪西陵街，都來一杯老闆娘的特調吧！但別忘了認明「Street Juice天台」字樣的招牌，才是陪伴高雄人超過一甲子記憶的福生果汁店。