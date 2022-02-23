【以管窺天‧新專欄登場】送潮人／對焦月亮

文／送潮人

一切從望遠鏡開始

人類使用眼睛觀察夜空數萬年，並且已經發展出一套完善的天體認知系統，然而在望遠鏡發明之前，人類在北半球只能看到三千至四千個天體，對於大家耳熟能詳的木星、土星等行星，也只有知道它們運行的軌跡和粗略顏色，其他細節一概不知道。

其實，望遠鏡的原理沒有高深的科學理論，僅僅是四百多年前，有人把老花眼鏡鏡片前後擺放而發明出來的儀器，簡單來說，透過一個放大鏡去看另外一個放大鏡，就可以是望遠鏡。若是稍微深入說明，就是把遠端放大鏡的焦距，除以眼睛前面放大鏡的焦距，便會得到放大倍率，例如遠端鏡片焦距是一百公分，眼睛這邊的是一公分，那物體或天體就會比裸眼看到大一百倍。如果月亮在天邊看起來像顆花生粒，那透過這隻望遠鏡，看起來就會比籃球還要大。

哆啦Ａ夢裡面的大雄，時常吵著媽媽要一架望遠鏡，如果大雄都會好奇天上有什麼，會覺得有一架望遠鏡是很酷的事情，是不是值得一試？當然，如果誤以為一架陽春的望遠鏡就可以看到和哈伯望遠鏡一樣的星空，或是發現新奇的天體，那麼結果會令人失望，但是親眼看到天體的樣子，也都足以讓人印象深刻。因為它不再只是印刷品上或是手機上的圖片，而是真正在那，在我們一生都無法到達，卻可以窺見的遠方。

筆者的一架輕型折射式望遠鏡，兩支分別接目鏡與相機。（圖．攝／送潮人 提供）

開光典禮

最適合新手觀測的天體是月球。除了它本身有豐富的月貌可以觀賞外，就是在夜空中非常容易尋找。望遠鏡的種類繁多，以直接透光的『折射式』和有一面或是兩面鏡子形成的『反射式』望遠鏡為主。通常折射式望遠鏡能有較好的清晰度和色彩，而反射式則能做到更大，有利於暗淡天體的觀測。

一架完整的望遠鏡除了鏡筒之外，還有用於追蹤的赤道儀或經緯儀，但是觀測月亮只要像舉起長焦鏡頭的相機那樣對準目標就可以了，如果使用目鏡觀測，那麼建議先使用低倍率，等到目標確認進入視野中心後，再逐步換成高倍。除了使用目鏡之外，更可以接上相機拍攝，使用方式與單眼相機接上手動鏡頭是除出一轍。

深入了解月球

如果觀測天體僅止於欣賞天體，而沒有稍微深入了解一些科學方面的訊息，那恐怕會錯失很多精采的故事。在不同文化中，我們這顆天然衛星有非常多古老而耳熟能詳的故事，但是一旦好奇月球是如何形成，就會窺見太陽系初生時，那場驚心動魄的大戲。

相比於太陽系其他行星與他們的衛星，月球的比例實在大得離譜，當這樣巨大的天體在太陽系中運行時，地球的引力很難將其捕獲，因此天文學家認為月球的誕生，除了孿生說、分裂說與共源說，就是碰撞說。目前認為在45億年前，有一顆半徑是地球一半的遠古行星「忒亞」，以天文學上極緩慢的速度撞擊地球，之後忒亞的核心融入地球，而噴飛的物質在太空中逐漸凝聚成一個新的天體──月球。

原來，在生命誕生之前的地球曾經遭遇過如此大的災難，而同樣的事情如果發生在今天，人類將束手無策。但是也就是這場災難，讓地球往後誕生的生命可以安穩而蓬勃地發展。

如果沒有月球，地球的潮汐現象就不明顯，當年在潮間帶的海洋生物就很難演化成陸地生物，或許這樣我們會在海洋中建立文明呢！可惜的是，在建立文明前，如果沒有月球，地球自轉速度會非常快，一天可能不到十小時，而地軸方向也不穩定，地表會有巨大的冷熱變化，也許就會摧毀相當脆弱的原始生命。即使頑強地活下來，也很難演化出高等的智慧生命。

月球的新視野

現在的人常說：「有故事才有溫度」。當我們以管窺月，除了視覺上的新奇之外，還能感受到它對我們的影響與啟示，才是天文學真正的價值。