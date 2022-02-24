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【漢服HanFun】楚楚／當漢服走進茶金時代

聯合新聞網 / 楚楚
一致的明制豎領對襟短衫、馬面裙，同樣是明制漢服，也可以透過色彩、裙長、配件等細節穿搭出不同風貌。 （組圖／楚楚　提供）
一致的明制豎領對襟短衫、馬面裙，同樣是明制漢服，也可以透過色彩、裙長、配件等細節穿搭出不同風貌。 （組圖／楚楚　提供）

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。

文／楚楚

公共電視台與客家電視台攜手打造的連續劇《茶金》，對於時代氛圍場景的考究令人驚豔，其中「日光公司」辦公室的拍攝場景選在保存良好的花蓮舊酒廠，也就是如今的花蓮文創園區。花蓮舊酒廠興建於1938年，外觀為鋼筋混凝土結構的和洋折衷建築，以釀製紹興酒為主，室內空間採挑高設計，引入大量採光與良好通風，有助於改善潮濕的酒廠環境。

「日光公司」的辦公室選址於此，灑落室內的大量日光，不僅呼應故事的敘述主體，也使得整部連續劇的螢幕畫面色彩明亮，營造質感出挑的敘事風格，讓人驚呼每一幀定格都如畫如詩。

在連續劇《茶金》殺青後，劇組也特別保留日光公司辦公室的場景，提供劇迷親自走訪，身臨其境感受劇組精心安排的時代風華。展場共分為四區：第一展區茶金人生、第二展區茶金智慧、第三展區茶金時光、第四展區洄瀾茶金。本次特展為免費入場，入場時會獲得一元美金造型的入場券，除了讓人聯想到男女主角間的連結外，也可憑此券參加特展期間的抽獎活動。

玄關處以海報大字呈現著名台詞金句，無論是忠實劇迷或毫無接觸的觀眾，都能透過台詞與布景迅速掌握故事氛圍。《茶金》的故事靈感源自於北埔茶業大戶「姜阿新」，也就是臺灣史上真正的「茶虎」，據此講述臺灣茶葉外銷出口的黃金時期，相關故事可以參閱姜阿新的女婿廖運潘所著《茶金歲月》一書。

在二戰結束後，由於社會動盪、資源耗損，印度、斯里蘭卡等地無法迅速恢復茶葉產能，臺灣因此有機會躋身世界重要的茶葉產地，然而在1960年代左右，印度、斯里蘭卡等地陸續復工，以臺灣的人力成本難以抗衡，於是逐漸走向沒落，這是歷史的演進，也是連續劇無法扭轉的時代背景。

茶金時代流行的服裝以洋裁為主，有較多來自西方文化的薰陶，男子的襯衫西裝、女子的合腰蓬裙等。試想，若明朝的服裝不曾斷代，在歷史演進中受到西化影響，也會呈現「漢洋折衷」風格，融入現今時代氛圍。於是我搭配了兩身明代漢服，透過細節的安排，如珍珠扣、貝蕾帽、口金包、盤髮、皮鞋等，嘗試「當漢服走進茶金時代」。

嘗試以貝蕾帽、口金包、盤髮、皮鞋等西洋元素呈現明代漢服的「漢洋折衷」風格。（組圖／楚楚　提供）
嘗試以貝蕾帽、口金包、盤髮、皮鞋等西洋元素呈現明代漢服的「漢洋折衷」風格。（組圖／楚楚　提供）


第一展區：茶金人生

「茶金人生」展區中，透過主要演員的服裝道具，呈現角色互動關係、故事情節背景等，讓人近距離貼近角色的成長歷程。

作為一部以女性角色為主要視角的連續劇，服裝道具組在女主角張薏心的穿著配件上反覆琢磨，前後共安排88套戲服，既有成衣也有訂製款，透過服裝的細節呈現女主角的成長變化與心境轉折。少女時代的清新脫俗以俏皮的圓領呈現，背後隱藏著曾經遠赴臺北學習洋裁的背景；青年時代的蓬勃朝氣則以明亮鮮豔的色彩為主，旁撥的瀏海透露出入社交場合的幹練氣息；輕熟時代的成熟穩重則以厚實幹練的西裝展示，露出飽滿的額頭，如蜜韻厚實的東方美人茶。

「天才茶師」羅山妹的角色，描繪出男權興盛的時代底下，職業女性也能透過傑出的能力取得社會大眾的認可，面對茶菁時沉穩專注的氣質，與針對疑難雜症的卓越排解能力，都是至今也依然令人嚮往的職業女性樣貌。

「京劇名伶」夏慕雪的角色，原型來自臺灣早期的京劇女神「顧正秋」，堪稱當時代的林志玲。這個角色帶著滯留異地身不由己的鄉愁，卻勇敢追求情感上的絕對自由，豐沛的情感演繹出舞台上的百般人生，卻也間接促成舞台下的人生如戲。

男主角劉坤凱則是一個具有化學背景的神祕角色，大量的新興世代讀物營造出有為青年的形象，輾轉多國的複雜身分背景反應在六種切換自如的語言：華語、客語、閩南語、美語、日語、上海話。這個角色的生命歷程概括著當時複雜多元的臺灣社會，角色內心的衝突與抉擇也反映出臺灣島夾縫求存的艱辛。

女主角張薏心、男主角劉坤凱、茶師羅山妹、名伶夏穆雪等角色的服裝道具呈現。（組圖／楚楚　提供）
女主角張薏心、男主角劉坤凱、茶師羅山妹、名伶夏穆雪等角色的服裝道具呈現。（組圖／楚楚　提供）


第二展區：茶金智慧

「茶金智慧」展區中，由形似茶葉的臺灣島出發，點出「茶葉之國」福爾摩沙從南到北、從東到西的不同茶種，並透過生動可愛的插畫與借展的真實器具呈現製茶的過程，採摘、萎凋、浪菁、揉捻、解塊、發酵、乾燥、烘焙等步驟都不馬虎。而在發酵造成的茶葉風味多樣性之餘，為求穩定茶葉品質，茶師也會依造經驗與能力進行併堆，如同咖啡豆的拼配，這是一門科學，更是一門藝術。

（由左而右、由上而下）以借展的器具呈現採摘、萎凋、浪菁、揉捻、解塊、發酵、乾燥、烘焙等製茶步驟，中間為臺灣島內的不同茶種分布。（組圖／楚楚　提供）
（由左而右、由上而下）以借展的器具呈現採摘、萎凋、浪菁、揉捻、解塊、發酵、乾燥、烘焙等製茶步驟，中間為臺灣島內的不同茶種分布。（組圖／楚楚　提供）


第三展區：茶金時光

「茶金時光」展區則完整保留著連續劇中日光公司與審茶室的佈景，雖然細節佈置在劇組撤出後難免有所更動，也仍能充分感受戲劇場景氛圍。於美術設計而言，小至茶杯、大至茶廠，每一個小細節的嚴謹，累積出整齣戲的磅礡厚度，營造出細膩逼真的時代感。

當時的臺灣建築美學正風行「和洋折衷」風格，劇組也不計成本予以重現，其中最經典的當屬「審茶室」，以磁磚與木作搭建的圓弧轉角，完美展現圓滿、優雅、精緻的建築格局，而密閉的審茶室，更區隔了裡外空間的氣味，即使外人抽菸也不影響茶味。

審茶室為串聯劇情的重要場景，美術設計一點也不馬虎。（上圖）審茶室的內部，茶乾、評鑑杯、計時沙漏等都如實呈現。（下圖）審茶室的外觀，圓弧轉角展現圓滿、優雅、精緻的建築格局。
審茶室為串聯劇情的重要場景，美術設計一點也不馬虎。
（上圖）審茶室的內部，茶乾、評鑑杯、計時沙漏等都如實呈現。
（下圖）審茶室的外觀，圓弧轉角展現圓滿、優雅、精緻的建築格局。

無論是牆上的獎狀、架上的書冊、櫃上的瓶罐，每一個小物件都值得玩味，而每一張辦公桌上呈現的報章書籍與擺設，更可以還原一位職工的興趣專長，營造出一座彷彿「活著」的辦公室。當然，也不要忘記試坐張薏心與劉坤凱的座位，重返茶金時代的輝煌。

劉坤凱與張薏心的座位是劇迷們絕不能遺漏的重要景點。（組圖／楚楚　提供）
劉坤凱與張薏心的座位是劇迷們絕不能遺漏的重要景點。（組圖／楚楚　提供）

整體場景以「茶」與「金」的顏色進行美術設計，綠皮沙發、棕紅桌椅，貼合時代的植栽，乃至特別以歐洲窯變磚貼景的辦公室牆面，都是獨具的匠心。值得一提的是，劇組在設計美術場景時，都會保留「破局設計」，讓眾人可以發現場景是搭建的假景，像是點醒夢境的旅人，走出楚門的世界。參觀時，也不妨繞到佈景後探看一番喔！

（上圖）茶金經典劇照，夜半時分的綠豆湯，是男女主角談心的契機。（下圖）來到拍攝場景，也不妨還原戲劇場面，重返茶金時代。（圖／楚楚　提供）
（上圖）茶金經典劇照，夜半時分的綠豆湯，是男女主角談心的契機。
（下圖）來到拍攝場景，也不妨還原戲劇場面，重返茶金時代。
（圖／楚楚　提供）


茶葉 漢服 建築 讀創故事

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