【臺灣味‧廟達人‧新專欄登場】藍綾／臺灣神獸小故事：貔貅

文／藍綾

剛開始幫地藏王菩薩辦事的時候，那時候的我什麼都還不太懂。

剛好有人詢問是否有「貔貅」？

我想「貔貅」是什麼？

後來想說去玉市走走看看，也許有什麼新發現也不一定。

走到一攤玉商，才發現原來這個「小東西」（一隻小巧漂亮的淡紫色玉貔貅）叫做「貔貅」，好奇之下詢問地藏王菩薩後，才知道原來這小東西是神獸，而且貔貅還專門帶財運!

臺灣人很喜歡「龍」，普遍認為只要有龍就是祥瑞的象徵，而「貔貅」更是龍生九子中的其中一名成員，擁有龍頭、馬身、麟腳，形狀似獅子，毛色灰白，會飛，有嘴無屁股，可招八方財，可聚寶，只吞而不出，且他們形體不依，可以像孫悟空一樣有七十二變，惡鬼猛獸看見他們紛紛走避，所以也有避邪擋煞的作用，常常能看見他們在古代官員的官印上、門口、壁畫、書房內⋯⋯，甚至清朝的和紳府邸中有各式各樣的貔貅。

於是，看到好處這麼多，我就把他帶回家了。

俗話說：「不需要很厲害才開始，但要開始才會很厲害。」

先拿自己做實驗，我想驗證「貔貅」是否真如網路搜尋的結果資料所說的這麼厲害，能招財守財、能趨吉避凶、能擋煞避邪？！

於是經過神明教導後將貔貅「開光安靈」，開始隨身配戴。

所謂的「開光安靈」，當中的「開光」是指，避邪祈福招財，但只有基礎效果，不管什麼玉石寶珠水晶，都需要開光，不然只是裝飾品，沒有效果。開光也可以去大廟宇（歷史悠久的正廟）過香爐，但開光效果可能有期限，有些則是間隔一至三個月後，必須再次過香爐做淨化才能保存其效果。

而「安靈 」則是指，必須玉石寶珠水晶有形象才能安神靈或神獸進去。例如：「像玉雕刻貔貅樣式，就適合安貔貅靈，這樣貔貅才會去招財咬財⋯⋯發揮神獸本身的功能。而安靈必須由神明指示跟幫忙才能成功。」

做完上述「開光安靈」動作後，我開始隨身配戴「貔貅項鍊」，很有趣的是，開始有小招財（偏財），兌統一發票中獎的獎金從200元至1000元不等，甚至連電子發票也開始中獎。

所以配戴三個月後，也分享給朋友們，朋友們配戴後也開始分享她們覺得有趣的感覺，如：有一個朋友是喜歡在網路上買東西的，她說有些社團臉書常常抽獎，她自從配戴後就開始中獎，一個月內中三次，都是不同社團，讓她覺得很神奇。

後來也蠻多結緣我臉書粉絲團的朋友分享她們結緣貔貅回家後的感觸，有好幾個都說雖然自身要先努力（工作、上班），但看到發薪水後的薪資很開心，因為以前沒有看過存摺的薪水數字這麼讓人有感覺的。

「貔貅」是自古以來就存在的神獸，雖然現今大家蠻能接受他們，去網站上購買、去攤位看後把他們（貔貅）帶回家時也是覺得他們可愛跟傳說能招財就直接帶回家，但不太了解他們的緣由跟功效，這樣無法真正發揮神獸效用蠻可惜的。

臺灣的貔貅，多是老一輩留下來的古代雕刻樣式（如下圖右），身材修長威武；而另一種是現代年輕人比較喜歡的樣式（如下圖左），身材圓潤討喜。

（圖左）此款貔貅身形圓潤討喜，是現代年輕人較喜歡的款式。（圖右）一般人比較熟悉，亦是老一輩留下來的古代雕刻樣式。（組圖／藍綾 提供）

兩種樣式沒有神獸效果上的差別，就只是看您有沒有眼緣而已。

貔貅本身喜財，以吞財不出為主；而除了招財守財適合大眾以外，還有避邪擋煞、化太歲、促姻緣等作用。

所以他們真的是人見人愛排名第一的神獸呢！