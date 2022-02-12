快訊

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

【流浪‧市吃員】金大佛／堅守老城做好麵，傳承上海眷村好味

聯合新聞網 / 金大佛
上海未名麵必點的招牌排骨麵。（圖／金大佛　提供）
上海未名麵必點的招牌排骨麵。（圖／金大佛　提供）

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。

文／金大佛

米其林評鑑在美食界頗負盛名，其在台中開拓地圖至今兩年，而我自幼吃到大的老招牌，亦兩度出現在這個新興版圖上，「上海未名麵點」並非一般的麵館，而是陪伴老台中人超過一甲子的「早餐店」。

之所以特別強調它是早餐店，是因為早餐店必備的吐司、蛋餅、漢堡以及蘿蔔糕等一樣不具。上海未名麵點扎扎實實是一間老眷村麵館，只是它開張時刻在於晨，清晨七點就開始下麵、賦予台中人滿滿的能量；晚餐想來一碗排骨麵？抱歉，這裡午後準時收工，晚上不開伙，打烊時間與坊間早餐店相似。想來一碗排骨麵，隔日請早。

早在上海未名麵點以舊市府旁鐵皮屋為店的時期，父親便已常去外帶麵食作為一家人的早點。早餐直接以排骨麵或牛肉麵對決，是老台中人司空見慣的晨間日常，多年後才知道在外縣市朋友眼裡，竟是何等稀奇古怪、難以理解之事；然好友逐一來訪後，返鄉無不想念滷了七十年、上午限定的排骨麵。

上海未名麵點供應麵食數款，招牌非排骨麵莫屬。

第二代老闆娘吉媽嚴選優質的里肌肉，醃製後不裹粉直接炸，神似天生麗質何憂素顏上陣、滿是信心的女子；不像部分店家的豬肉下油鍋前非得把粉裹好裹滿，猶如照片非大修特修一番才肯上傳的網美；配角酸菜也絲毫不馬虎，添加老滷汁再炒過，是促使湯頭看似清爽卻滿溢濃郁滷汁風味的一大功臣。若是與我同樣嗜辣如命，可千萬不能錯過吉媽親製的辣醬，只是切記斟酌取用，朝天椒的辣度著實不容小覷。

以辣椒、醋、香菜等醃製調味的涼拌蔥段則是來此斷不容錯過的經典，並非僅是因免費取用而成名，更是因為其存在實能令餐點風味更添驚豔，若說有些老饕是為了過涼拌蔥段的癮來吃碗麵，似乎也不為過。

陪伴老台中人超過一甲子的「早餐店」，開胃小菜也是本店精隨所在。（圖／金大佛　提供）
陪伴老台中人超過一甲子的「早餐店」，開胃小菜也是本店精隨所在。（圖／金大佛　提供）

儘管吉媽已過古稀之年，仍堅持每天自己切菜，每道小菜皆親力親為，就為了檢驗廠商送的食材品質是否合格。若廠商不小心給到肉質欠佳的，她會直接致電開罵，不少老客人都曾見證吉媽「客訴」的時刻，當下甚至會有被這畫面衝擊、猝不及防的幸福感，這大概也是直來直往的吉媽為何會圈粉眾多的緣故；「排骨擔擔！煮好外帶！」、「12345！5碗牛肉麵！」老顧客最津津樂道的正是她坐鎮櫃檯、向內場人員逐一播報客人餐點的模樣，節奏感絕佳，嗓門無比響亮，麥克風顯得無用武之地。而我也是聽吉媽現場轉播才知道原來餐點可以客製化，有人偏好麵條硬一些，有人強調要黑湯，有人指定肉要油油的，吉媽全都有求必應。

上海未名麵點沒有販售任何出現在傳統早餐店的品項，全為份量霸氣的眷村麵食，招牌排骨麵是台中人數十年的一日活力來源；沒有提供輕聲溫柔的服務，只有吉媽與外場阿姨們直率至極的態度。鎮店之寶吉媽中氣十足的嗓音，如老台中人的鬧鐘聲，她兀自在店內忙碌的身影，亦是台中獨特的晨之美。

聽吉媽現場轉播才知道原來餐點可以客製化。（圖／金大佛　提供）
聽吉媽現場轉播才知道原來餐點可以客製化。（圖／金大佛　提供）

有一回恰巧遇上知名美食節目前來採訪，率真的吉媽直接告知工作人員：「你們就自己找位子吃飯喲，我很忙的。」再多的媒體報導甚至是米其林光環加持，吉媽似乎都置身度外。

對她而言最要緊的就是每日供應給客人的餐點品質是否對得起自己的良心、客人吃得開不開心、以及，這個父輩留下的滋味，是否能如願繼續傳承？


早餐 上海 米其林 眷村 讀創故事

相關新聞

【被遺忘的一本書：《我的母親手記》】凌明玉／被遺忘的人

有時接到早已離異的父母打來電話需索愛，總會想起井上靖的《我的母親手記》。

【流浪‧市吃員】金大佛／堅守老城做好麵，傳承上海眷村好味

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。 文／金大佛 米其林評鑑在美食界頗負盛名，

20年沉澱！林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》叛逆展現真實自己

經過20年，林依晨終於將漫長的沉澱與回望， 　　化作書寫10組人生關鍵字的100則真實凝鍊。 　　如絲如縷的細膩思辨，以及百無禁忌的自我揭露， 　　是對過去所下的註腳，也是她踩下的一條堅實的專屬道路。 　　 　　看林依晨如何生活、如何思考， 　　如何在眾人的想望與期待中矛盾掙扎， 　　又如何在閃耀光芒的環繞下仍能時刻保有自我。 　　 　　有些叛逆，帶點俏皮，非常真實── 　　她要在這本書裡，盡情做．自．己。

潛進高機密實驗室！《疫苗商戰》看見鎂光燈照不到的地方

2020年新冠肺炎爆發時，幾乎沒有人做好準備。政府官員、企業領導人和公共衛生專家對於百年來最具破壞性的流行病束手無策，就連許多世界上最大的藥廠和疫苗製造商都反應遲緩，無法拯救絕望的世人。 當病毒劫持世界，此時挺身而出的，竟是一群看起來不可靠的科學家和商人！ 包括狀似滿口謊話的法國商人班塞爾（莫德納執行長）、沒有研發病毒疫苗經驗的土耳其移民吳沙忻（BNT創辦人）、使用可疑技術的波士頓科學家巴魯克（腺病毒專家）、被同儕排擠的英國科學家沃倫和匈牙利籍研究員考里科（mRNA研究先鋒）…… 為了與死亡賽跑，這些科學家與商人群起而戰，爭相將畢生的努力投入新冠疫苗，力圖在這場研發競賽中奪得勝利。 《華爾街日報》調查記者、《紐約時報》暢銷書第一名作家古格里‧祖克曼帶我們潛進高度機密的實驗室及各大疫苗機構高層。深入淺出的報導，加上高潮迭起的劇情，讓本書不只是當代最重要的疫苗科學編年史，也成就一則關於競爭、野心與信念的動人故事。

【章魚法官來說法】張瑜鳳／大家來上法律倫理課：真心話大冒險

寒假期間，哥哥的棒球隊要到南部移訓，乾脆全家一起去享受陽光、順便拜訪親友；難得一起行動，爸爸當司機，貼心地問大家要聽什麼...

新年預言指引！〈三日教〉晶生晶世，讓水晶與你相癒

〈三日教〉世界觀中，晶神以三日為期，創造世間萬物，而中國象形文字中，晶，從三日，表光亮、明亮之意。 結合水晶療癒與宗教信仰，從宗教的世界觀，引發對水晶的好奇與興趣；搭配水晶占卜卡牌及經書，透過有趣的互動，感受水晶帶來的療癒，加深對水晶礦石的了解與認識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。