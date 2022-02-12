【流浪‧市吃員】金大佛／堅守老城做好麵，傳承上海眷村好味

文／金大佛

米其林評鑑在美食界頗負盛名，其在台中開拓地圖至今兩年，而我自幼吃到大的老招牌，亦兩度出現在這個新興版圖上，「上海未名麵點」並非一般的麵館，而是陪伴老台中人超過一甲子的「早餐店」。

之所以特別強調它是早餐店，是因為早餐店必備的吐司、蛋餅、漢堡以及蘿蔔糕等一樣不具。上海未名麵點扎扎實實是一間老眷村麵館，只是它開張時刻在於晨，清晨七點就開始下麵、賦予台中人滿滿的能量；晚餐想來一碗排骨麵？抱歉，這裡午後準時收工，晚上不開伙，打烊時間與坊間早餐店相似。想來一碗排骨麵，隔日請早。

早在上海未名麵點以舊市府旁鐵皮屋為店的時期，父親便已常去外帶麵食作為一家人的早點。早餐直接以排骨麵或牛肉麵對決，是老台中人司空見慣的晨間日常，多年後才知道在外縣市朋友眼裡，竟是何等稀奇古怪、難以理解之事；然好友逐一來訪後，返鄉無不想念滷了七十年、上午限定的排骨麵。

上海未名麵點供應麵食數款，招牌非排骨麵莫屬。

第二代老闆娘吉媽嚴選優質的里肌肉，醃製後不裹粉直接炸，神似天生麗質何憂素顏上陣、滿是信心的女子；不像部分店家的豬肉下油鍋前非得把粉裹好裹滿，猶如照片非大修特修一番才肯上傳的網美；配角酸菜也絲毫不馬虎，添加老滷汁再炒過，是促使湯頭看似清爽卻滿溢濃郁滷汁風味的一大功臣。若是與我同樣嗜辣如命，可千萬不能錯過吉媽親製的辣醬，只是切記斟酌取用，朝天椒的辣度著實不容小覷。

以辣椒、醋、香菜等醃製調味的涼拌蔥段則是來此斷不容錯過的經典，並非僅是因免費取用而成名，更是因為其存在實能令餐點風味更添驚豔，若說有些老饕是為了過涼拌蔥段的癮來吃碗麵，似乎也不為過。

陪伴老台中人超過一甲子的「早餐店」，開胃小菜也是本店精隨所在。（圖／金大佛 提供）

儘管吉媽已過古稀之年，仍堅持每天自己切菜，每道小菜皆親力親為，就為了檢驗廠商送的食材品質是否合格。若廠商不小心給到肉質欠佳的，她會直接致電開罵，不少老客人都曾見證吉媽「客訴」的時刻，當下甚至會有被這畫面衝擊、猝不及防的幸福感，這大概也是直來直往的吉媽為何會圈粉眾多的緣故；「排骨擔擔！煮好外帶！」、「12345！5碗牛肉麵！」老顧客最津津樂道的正是她坐鎮櫃檯、向內場人員逐一播報客人餐點的模樣，節奏感絕佳，嗓門無比響亮，麥克風顯得無用武之地。而我也是聽吉媽現場轉播才知道原來餐點可以客製化，有人偏好麵條硬一些，有人強調要黑湯，有人指定肉要油油的，吉媽全都有求必應。

上海未名麵點沒有販售任何出現在傳統早餐店的品項，全為份量霸氣的眷村麵食，招牌排骨麵是台中人數十年的一日活力來源；沒有提供輕聲溫柔的服務，只有吉媽與外場阿姨們直率至極的態度。鎮店之寶吉媽中氣十足的嗓音，如老台中人的鬧鐘聲，她兀自在店內忙碌的身影，亦是台中獨特的晨之美。

聽吉媽現場轉播才知道原來餐點可以客製化。（圖／金大佛 提供）

有一回恰巧遇上知名美食節目前來採訪，率真的吉媽直接告知工作人員：「你們就自己找位子吃飯喲，我很忙的。」再多的媒體報導甚至是米其林光環加持，吉媽似乎都置身度外。

對她而言最要緊的就是每日供應給客人的餐點品質是否對得起自己的良心、客人吃得開不開心、以及，這個父輩留下的滋味，是否能如願繼續傳承？