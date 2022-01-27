【漢服HanFun】楚楚／時令漢服：迎春納虎

文／楚楚

「春節」作為四大傳統節日之首，大概是所有華人最為熟悉的節慶。從大街小巷妝點門面的大紅春聯與年畫、臨街店家播放的新春賀歲歌曲、民俗傳統藝術舞龍舞獅與花燈剪紙，乃至街區再生推廣有成的年貨大街，濃厚的年味在城市的角落醞釀發酵。

年節傳說

在廣為人知的傳說中，「年」或稱「夕」，是一種冬季的野獸，每年僅出沒一次，會在夜半闖入宅邸食人。為躲避「年」，人們會舉家團聚，以火光與紅色驅趕年獸，於是衍伸出年夜圍爐、張貼春聯、燃放爆竹的傳統。後世便將這一日稱為「除夕」或「過年」。

而在臺灣的民間故事裡，「燈猴」才是促成過年習俗的來源。據說由燈架而生的燈猴，因為不滿百姓的忽略，便向玉皇大帝誣告人類懶惰，玉皇大帝遂決定在年尾以「洪水沉島」進行懲罰。在此背景下，圍爐是最後的晚餐、守歲則是離別的等待。幸而眾神求情，才免於一難，於是初一早上，人們喜迎重生、互道恭喜，也才有走春等習俗的產生。

年節習俗

農曆正月初一原稱為「元旦」，直到中華民國成立以後，改稱新曆一月一日為「元旦」，遂將農曆正月初一稱為「春節」、「開正」、「新春」等。廣義的春節從臘月初八的「臘日」起算，或以臘月廿四的「祭灶」為首，而現今一般則指正月初一直到正月十五的「元宵節」。

「初一早，初二巧，初三睏到飽，初四神落天，初五隔開，初六祖師公生，初七七元，初八完全，初九天公生，初十有食食，十一概概（新年不過如此），十二查某子轉來拜，十三關帝公生，十四結花燈，十五上元暝。」這首耳熟能詳的閩南語童謠，點出了臺灣的過年習俗，從初一參拜走春、初二回娘家、初三老鼠娶新娘、初四迎接諸神、初五開工迎財神，直到十五元宵小過年，整個年節時光方才圓滿。

年貨大街

我們現在習慣稱呼臺北的迪化街為「年貨大街」，而在全臺乃至世界各地都有年貨街的觀光行銷。其實年貨大街的起源，正是因為迪化街受到大型量販店的打擊而沒落，為求振興富有歷史的迪化街，在政府與民間的合作下，以「春節促銷活動」為基礎，以「年貨大街、全臺第一」成功打響名號，從街道佈置到廟會活動、廣場市集，迪化街幾乎是臺北地區最富有年味的所在。

（左圖）臺北迪化街為盛名遠播的年貨大街，因應疫情也不忘遵守防疫規定。（右圖）誠品生活南西店也有應景的新春年貨可供挑選。（組圖／楚楚提供）

過年紅包

春節期間素有發放「壓歲錢」的習俗，有趣的是，最早的壓歲錢實為「壓祟錢」，是一種鑄成硬幣的辟邪護身符，由長輩提供給晚輩，來嚇退邪「祟」妖怪。後世逐漸演變為由紅色信封包裹著吉祥數字的禮金，是長輩給予晚輩的祝福，而晚輩則答以吉祥話；也是經濟獨立者給予長輩的祈願，某種程度上，「發紅包」意味著行有餘力，將為來年帶來運氣與財氣。

新春禮盒

年節期間，親戚朋友或公司行號彼此走春拜年，都有互贈年節禮盒的習慣，既表達感謝的善意，也維繫彼此的情意。在講情重禮的華人社會，常選擇食品作為贈禮，大抵是因為「民以食為天」的傳統價值觀與「食補」興盛的社會潮流，而臺灣俗諺「吃甜甜、過好年」更點出年節糕餅糖果的吉祥寓意。

應節食品

大年三十晚間，全家相聚享用年夜飯，典型的菜色有：象徵年年有餘的魚肉、意喻大吉大利的全雞、取義長命百歲的長年菜、代表富貴滿盈的佛跳牆、形如金元寶的水餃、諧音好彩頭的蘿蔔糕，而在臺灣，圍爐團圓的意象更是以火鍋為經典。此外，臺語唸謠以「甜粿過年，發粿發錢，包仔包金，菜頭粿吃點心。」 介紹年節米食，新春期間也通常會準備發財的發粿、吉祥長壽的紅龜粿、高升圓滿的綠豆糕、福氣的肉乾等。

（上圖）充滿吉祥寓意的年夜飯示意圖。攝於臺南市立美術館往期新春特展「樹下辦桌」。（左中）象徵發財的發粿、（右中）象徵福氣的肉乾、（左下）象徵吉祥長壽的紅龜粿、（右下）象徵高升圓滿的綠豆糕。（組圖／楚楚提供）

傳統工藝

許多人不免感嘆如今的年味沒有以往濃厚，其實年前的採買準備與傳統工藝，也是營造年味的好方法。剪貼大紅色的窗花或掛飾，融入吉祥事物、生肖形象；提筆書寫春聯或斗方、滾印年節版畫、繪製歲朝清供圖、擺設祈福的年花；或製作祈求平安的花燈，無論以竹木、棉紙、布帛為材料，都各有其手作的樂趣。

剪貼大紅色的窗花或掛飾，老虎圖案是今年應景的生肖剪紙。依造紙模，由小到大、由內而外仔細裁剪並非難事。（組圖／楚楚提供）

時令漢服

過年期間穿新衣戴新帽，象徵著辭舊迎新的「新年新氣象」，喜慶鮮豔的顏色，總能帶來紅火吉祥的寓意，漢服的穿搭自然也不例外。「大吉大利」的紅綠配色、「紅美黑大方」的紅黑配色、「大紅大紫」的紫紅配色、「垂紅帶金」的金紅配色等，只要能掌握色彩的和諧度，無論唐、宋、明的服飾都能穿出豐富的年味。而因應金虎年，選擇相關的老虎配件，也有「迎春納虎」的美意。

紅黑、紅金、橘綠、紅紫等都是應景的新年配色。左二及右二皆為明制漢服，中間則為唐制漢服。（組圖／楚楚提供）

傳統節慶現代過法

新春佳節，當然一定不能缺少團圓樂事，也不妨與家人一同採買年貨，無論是充滿南北貨的「迪化街」，或百貨賣場的年節專區，都蘊含豐富的年味。觀賞時令花卉也是增添新年氣氛的好行程，欣賞「逸仙公園」的白梅需要幾分緣份，而「士林官邸」的春節花卉展則是每年的開春盛事。

臺北市逸仙公園盛開的白梅花，是繁華都市裡少見的寧謐。穿著大紅色明制方領對襟披襖，搭配仿孔府的紅花黑底花鳥馬面裙，手拎紅色仙鶴口金包，呈現濃厚的過年氣氛。（圖／Daidai Chang攝影，楚楚提供）

除了提筆書寫春聯、斗方，以吉祥純潔的水仙花繪製「歲朝清供圖」，以紙張製作唐代的無骨花燈「繡球燈」等傳統工藝，也可以到「臺北市孔廟儒學粉絲團」下載虎年生肖紙模，體會年節剪紙的趣味，或於新春期間走訪臺北孔廟，感受新春造景。

（左側）以吉祥純潔的水仙花為主體的「歲朝清供圖」繪製流程。（右側）以紙張黏貼的唐代無骨花燈「繡球燈」製作過程。（組圖／楚楚提供）

漢服，為漢文化的傳統服飾，包括秦漢、魏晉、隋唐、宋明等不同朝代，各有不同審美所形成的服飾文化。大多數漢服同袍對於漢文化都會有一定程度的認識或興趣，除了可以用來輔助區分不同朝代服飾的特徵、理解不同朝代的文化特性，更可以依照中華文化的傳統節慶過生活，增添生活的儀式感。