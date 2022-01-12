【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文優勝作】童子／人生我想點一杯雲淡風輕

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／童子

深埋在心底的承諾，從來也沒開口跟別人說過，在我職場生涯最徬徨的時候，感謝有你們的曾經相伴，就算後來，各自遭遇人生不同轉彎，我依然默默守候當初曾許下的願望。

十多年前剛結束炙熱的暑假旅行，九月第一個工作天的早晨，我就被公司管理部吳經理叫去小會議室聊一聊。

「這個是非自願離職同意書，你最好是簽名同意，不然如果用開除的名義來跑流程你會領不到資遣費。」

我就像黑夜中孤立無援的青蛙，被手電筒的強光照射下一動也不能動，呆若「水雞」（註1）愣在那裡，想到我還有三個小孩要養、我的銀行存款不到五萬、房子貸款也還沒繳完，這些困境老闆應該都知道，因為下班後我們曾一起打球，不久之前才剛剛聊過。

那一天不知道是怎麼走出那間魔鬼纏繞身旁的人間煉獄，那個曾經是我認為最有人情味的香料工坊，自以為可以付出畢生心血忘情工作的地方，沒想到回憶到後來都只剩下惆悵。只記得那天早上，「提早下班」的我不敢回家只能獨自坐在公園角落，茫茫然不知道人生道路該往哪邊走，直到夜幕逐漸低垂，任憑夕陽染紅無助的雙眼，月光模糊了我回家的視線。

經過一番波折我輾轉來到一家位於霧峰的「新」公司，它是我的新工作卻是一間很老舊的工廠，反正不重要也無所謂啦，因為我再也不會相信真理，管他甚麼公平正義，在「新」公司裡我只要朝九晚五苟且偷安就好，我不需要交朋友反正遲早會被出賣，我不需要克盡職守因為再過不久我就要考上國營事業。

重拾書本挑燈夜讀數十暝（註2），國營事業招考雖然榜上有名，卻被小編排版在備取的那格欄位，再一次的事與願違卻不敢心力交瘁，想著家裡還有嗷嗷待哺的小孩，就算累積再多的委屈也得吞、僅存的尊嚴就算再不堪都得藏，未來只能裹著厚重的臉皮繼續在「新」公司裡面待。

日子也不能這樣一天一天混，慢慢地我認識了阿昌這個朋友，我們經常一起拜訪客戶與廠商交流，曾經直搗中和鼎泰豐總部開發新品需求，也曾送貨到台南大水缸爭取後續訂單，中午時刻就尋覓附近有沒有跟花壇爌肉飯一樣的美味，渴了路旁茶飲料店的「烏微微」（註3）則是我們必點招牌，南來北往的業務行程，無話不談的契合帶我融入了新職場，也悄然地找回被我遺落很久對人的信賴感。

一起開發業務過程難免遇到瓶頸，被上司罵到狗血淋頭或被客戶酸到欲說還休，這些都是家常便飯，我們會在公務車上交換情報，高速公路上就是我們輪番訐譙非特定目標物的最佳時刻，我們可以從倉庫那隻小老鼠一路罵到灣流飛機上面的大老闆。南哥看見我們的心靈是如此需要被救贖，每當領了開發獎金時就會揪我們去買米捐給家扶中心，就這樣，辛辣中總藏有甜蜜的滋味，酸苦後卻有回甘的韻尾，終於喚回了我對工作的熱情，在那些平凡的日子裡。

又是暑假過後，九月的某一天，南哥緊急打電話來跟我說「昌ㄟ發生車禍現在……在……，人現在急診室…...。」加護病房掙扎了好幾天後醒來，阿昌開口直說咳嗽好難受所以想要戒菸，於是我們三個許下承諾：「如果昌ㄟ雙腳能夠再站起來，我們就一起戒菸」。我不敢怠慢而且非常盼望阿昌能再回來公司當夥伴，於是二話不說便努力開始戒菸，為了更堅定自己的意念我還刻意練習從未嘗試過的長跑與馬拉松，無非就是要讓自己沒有退路從此與菸癮隔絕。

多年經過，無數場馬拉松我也跑過，想像的畫面依然沒有出現。

若要說人生有什麼「低潮」，我也說不上來，因為在職涯最無助的那段歲月，我回憶的味蕾典藏的是你們陪伴的滋味，也許再也不曾聽見你埋怨人生苦短，後來，你卻讓我深刻體會到甚麼才叫隨遇而安。偶爾去你開的彩券行，我們還是有很多的話題聊不完，卻少了點過往的憤世嫉俗，卻多了點未來的雲淡風輕。