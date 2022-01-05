【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】洪金鳳／沒有妳們就沒有今天的我

文／洪金鳳

今年五十六歲的我，把出生至今的人生分為四個階段，每一個階段都會出現一個貴人，每個貴人對我提供的並不是物質上的幫助，而是扮演心靈的撫慰師與情緒的出口，這兩個部分對我來說很重要，若不是這些貴人的出現，可能就沒有我後來的人生了。

第一階段是十九歲以前，那是個少女不識愁滋味強說愁的時段，也是我生活較為困苦，心靈受限的階段。由於母親以傳統高壓式教養方式來管教子女，但上學接受教育後，已有思考能力與個人價值觀的我，就經常與母親發生言語及心理上的衝突。

但我年少位卑無法與之抗衡，再好的生活建議提出來也是徒然，再有建設性的看法總是被母親的疾言厲色與一句「囝仔人有耳沒嘴」給壓制下去。我雖然強顏歡笑，保持笑臉迎人之姿，但內心痛苦情緒的奔騰與酸楚，無人可知，也不知向誰傾訴。

讀高中之前，家中門禁及交友管制森嚴，我沒有朋友，遇到一些無法排解的事，只能苦在心中留，無處找出口，直到升上高中，遇見一位暖心懂我的導師，我才慢慢卸下心防，跟老師以週記「筆談」，老師很用心，我的每一篇心聲，她都認真批改，批改的內容深得我心，讓我卸下心防，對她的信任感與日俱增，原本苦悶想不開的心結，都因老師的關懷與開解，讓我灰暗的人生，逐日向有光之處行去，老師溫柔的陪伴，是我人生得以撥烏雲見到第一道曙光的關鍵。

開始工作後，因為交友及價值觀的問題，我還是跟母親產生一些無法交集的距離，即使我已是成年人，有選舉權，但母親的管教方式還是沒有調整，不准這個，不許那個的，和異性講電話也被責罵，晚回家也被鎖門不給進，讓我心情時常處於陰天，自我了斷的想法滋生。

還好在那個不知何去何從的階段，遇到長我幾歲的同事寶卻姐，我跟她說：「不能自我決定的人生毫無意義，好想自殺哦」，但她卻給我很多的生命啟示、溫暖眼神及言語的交流，每天上班都給我滿滿的心靈雞湯與溫暖的陪伴，讓我乾涸與頽疲的心，再度被她施予的熱情給燃起，她跟我說：「再怎麼樣，都不要想到『自殺』那兩個字」。

她的話，我真的聽在耳裡，放到心裡，由於她每天都快快樂樂，笑聲爽朗有活力，樂觀自在過人生，我似乎在這樣的快樂氛圍感染下，變得不再那麼多愁善感，也不再凡事負向思考，不是有句話說得好嗎？「跟什麼的人在一起，妳就會變成什麼樣的人」，也就是和古聖賢所言「近朱者赤，近墨者黑」是一樣的，這樣的生活模式與溫暖陪伴，一直到我結婚生子，轉換至異地工作。

後來，我在他鄉的工作與生活，也有遇到一些挫折與困難，那階段的工作伙伴姿蘭，知我瞭我，磁場相近，我們共同處理許多職場上的疑難雜症，每當我的困難與折挫來了，她總是在一旁扮演起我的守護神，話不必多說，看眼神就懂，而原本看似困難的事情，總在不久後的未來，一一解決，挫折也不再是挫折。

世界上有很多難題，不在於該怎麼解決，而是你知道，不管事情有多大，總會有一個人默默支持你，那種力量就是解決之道，正如有句話所說「當你真心渴望一件事情時，全世界都會一起來幫助你」一樣，而當時的我不需要全世界，只要有摯友姿蘭的溫暖陪伴，我就覺得凡事無敵。

前兩年我以五十三歲高齡讀研究所的初始，研究生涯處處碰壁、自慚形穢是我當時的寫照。

就在我想打退堂鼓時，我身邊出現了貴人學姐孟苹。我對她訴說我讀書遇到的困境，她則語帶溫柔的回以：「妳遇到的這些事，我都經歷過，妳真的不要氣餒，很多條件妳覺得不足，可以尋求另一種方式，條條大路通羅馬，沒有人天生什麼都行的，我相信妳可以的」，她就像是我生命中的小天使一樣，讓我信心重燃。

就是那句「我相信妳可以」溫暖相伴的一句話，讓我完成學業，而幾位貴人的溫柔併行，是我的人生一路走來開闊寬敞的緣由。

謝謝妳們。