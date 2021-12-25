【流浪‧市吃員】金大佛／行家的咖啡道，灌溉靈感的秘密花園

文／金大佛

我絕大部分的部落格遊記抑或報章雜誌文章都是在這裡完成的，包括你正在閱讀的這篇。

最初和這家咖啡館結緣，卻非我主動步入，而是被撞進去的──「咖啡道」離我家近在咫尺，從甫開業便時常經過，和老闆始終保持相見不相識的狀態，這般挺熟悉的陌生人關係至少持續三年。然2014年一場車禍意外讓我右膝碎裂，向來「不安於室」的我自然無法忍受日日關在家休養，咖啡道正好落在裹著石膏的我能憑一己之力抵達的範圍之內，從那一撞開始，遂成了我離家出走透透氣的桃花源。

依稀記得初次推開店門時，心中藏有幾分緊張，畢竟先前從未主動敲門、長期擔任「門外漢」，就是認定這是屬於大人的咖啡館，因為僅有供應黑咖啡，訪客泰半是年紀較長、擁有能細細品嘗咖啡豐富滋味舌尖的行家，豈是我等小毛頭能恣意侵門踏入的呢？咖啡道猶如日劇《深夜食堂》翻版，只是沒能倒一杯啤酒讓你暢快解憂，僅能一圈圈親手沖去客人的煩憂；號稱「全台中最英俊的吧台手」的老闆清斌臉上沒有傷疤，倒是偶爾有些三八，不時也會同討喜的女友Doreen談笑放閃，然更多時刻他會站在吧檯和熟客談天說地，有時得兼任心靈導師、為他人指點迷津，而熟客彼此交流也早已司空見慣。

這間手沖咖啡館離家不遠，老闆總是在吧檯和熟客談天說地，置身於此常常能感受到濃厚人情味。讓我一坐就是七年！（圖／金大佛提供）

我在咖啡道亦結識了幾名忘年之交，如：「財」學淵博並教我理財的路易莎姊、常說要帶我見識條通文化的帥將軍、得知我喜獲林榮三文學獎立即送我一台具有歷史價值打字機的大哥、豢養可愛柴犬的文青男子、收養除役導盲犬的親切夫婦、同為哥吉拉愛好者的麵包師傅、熱愛組裝模型的家教小哥以及外形神似愛因斯坦的物理老師等各色人物；甚至2016年外型為郵便箱造型的枋山郵局開幕，清斌與Doreen知道我有興趣前往，當週休假日一早便開車載我直衝枋山鄉，完成台中屏東一日來回的熱血壯舉。而人生如黑咖啡，滋味有甘甜也少不了酸苦，同道之人增減有時，我亦曾出席一名熟客姊姊的喪禮，至今依稀記得她生前親切表示有日文問題都可以問她的模樣；向來溫柔有禮、總在一隅靜靜陪伴主人喝咖啡的德國狼犬奶奶也在今年初逝世。

近年眾多餐飲店家、消費者以及網紅皆為噱頭導向，飲食的本質反倒不是首要考量，裝潢或餐點視覺夠不夠味才是重點。空間得以一眼望穿、沒有供應義式咖啡，更無販售甜點的咖啡道自然不受網紅青睞。清斌甚至不曾想過創立粉絲專頁進行宣傳，但前來探訪咖啡道的人仍絡繹不絕。疫情肆虐之前，不時會有港澳旅客特來尋香，只為求一杯醇厚滋味，一切仰賴的全是好咖啡道相報的口碑行銷。

這是專屬於我的狐狸馬克杯。（圖／金大佛提供）

咖啡道是我開啟部落格的起點，萬萬沒想到當年那突如其來的一撞，讓我在咖啡道一坐就是七年，還有一只專屬的狐狸馬克杯。工作再煩悶，總有得以稍事紓解的小空間，近年還在此發展了有別於部落格遊記以外的寫作風格。這裡有的是裝潢裝不來的人情味，品質名聞遐邇的手沖咖啡，集英俊、專業、幽默於ㄧ身的吧台手，是內行人來過就甘願迷途的咖啡之道，更是我探尋文字殿堂的秘密通道。