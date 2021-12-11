【流浪‧市吃員】金大佛／回嘉探訪兩綠洲，咖啡文具兩相宜

文／金大佛

疫情陰霾日漸褪去，有家小而美的日式風格咖啡外帶吧「Supiid速比多」則在有三百多年歷史的嘉義仁武廟旁悄然萌芽。拜網路力量發達所賜，大批咖啡因信眾因此爭相前來一親芳澤，包括我與好友Banbi亦趁著久違的嘉義出差機會，加入咖啡香客的朝聖行列。

兩光的我們事先沒有留意營業時間，抵達Supiid之際，發現如得來速般的點餐窗口已對我們打了烊，愣了一下。然老闆現身招呼的那一刻，我腦袋內建的人臉辨識系統瞬間啟動，比對結果令我忍不住驚呼。

時間回到年初，恰巧和同名好友來嘉義走走，我們前往「Dadala cafe&stationery」，那是一家進駐正值花甲之年的老宅的咖啡廳斜槓日系文具選物店。老闆豐瑋選擇不更動房屋結構，純小幅變動格局，不大的空間被琳瑯滿目的日系選物填滿，成功堆疊出日式風格文具店，讓無法飛往日本只能暗自垂淚的文具信徒，回「嘉」一趟便能輕鬆補貨。

結帳之際，豐瑋找零花了一會兒時間。原以為他是一時尋不著符合面額的鈔票，豈料，竟是將找給我們的三張百元鈔分裝於三包自製紅包袋，上頭印著今年生肖擔當的圖案，並在牛頭下方附帶一言「這包拿去買文具」，讓我們相顧莞爾。此驚喜之舉也讓我們對Dalala印象更加深刻，也將其小心收進再訪的愛店名單中。

有趣的是，在臨行前才跟好友說Supiido與Dadala風格頗似，自己果真對日式氛圍的店家毫無抵抗力，可萬萬沒想到兩家店老闆相似度更高達百分之百。

「欸？這不是Dadala 老闆嗎？」我一語驚醒同行人。

Supiid速比多的日式風格，搭配猶如得來速般的點餐窗口，非常有意思。（圖／金大佛提供）

霎那間豁然開朗為何Supiido營業時間僅至下午2點，這頭的結束正是另一頭的開始，Supiido關門後豐瑋與闆娘Ada要立即轉移陣地至Dadala開門。豐瑋說店名之所以為Supiido，一來是日文與Dadala相呼應，巧的是此處空間昔日也正是雜貨店，只是沒有販售文具；二來出自製作咖啡的步驟幾乎與速度，每一道流程皆須精準掌控分秒，才能行雲流水地呈上一杯不愧對客人的咖啡；據聞甫承租下來的樣貌殘破不堪，夫妻倆在三級警戒期間費心播種、灌溉，讓荒蕪良久的土地得以清新日系之姿茁壯成長。改造工程幾乎由豐瑋一人承辦，老闆兼工班，也因此開幕後鄰居阿桑還疑惑地問先前負責工事的是不是豐瑋的雙胞胎兄弟？某日獨自清理的午後，豐瑋尋獲一張菸酒的老招牌，眼見舊物回歸的屋主也深感驚喜，他說每次憶起就會起雞皮疙瘩，彷彿是一種冥冥之中的注定。

而或許我倆抵達的時機點，也是某種天意驅使。

老闆豐瑋選擇不更動房屋結構，以小空間與琳瑯滿目的文具，成功堆疊出精緻小巧的日式風格文具店。（圖／金大佛提供）

豐瑋與Ada認出有過一面之緣的我們，熱情表示尚未著手清理咖啡機，仍有再來兩杯的餘裕，店鋪隨即短暫地再開張。若非正巧在打烊時分前來，猜想豐瑋也難能騰出時間與我們娓娓道來Supiido誕生的過程。坐在木椅上望著屹立三世紀的古蹟們，一邊小心啜飲咖啡，一邊將伸直貼地的雙腳輕輕搖晃著，慶幸偷得了這點浮光，能細緻感受新舊交錯的美好。

在嘉的午後，跟著瑋豐與Ada從Supiido無縫接軌到Dadala cafe&stationery，彷彿窺得一些歷史痕跡，在新生的空間中伸展出新的枝芽。