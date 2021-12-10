【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】薛喬希／一場與青春告別的綿綿細雨

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／薛喬希

抬頭仰望著夜裡佈滿烏雲的黑夜，我緩緩地將手伸出窗外，冰冷的雨水輕打在我的掌心，腦海中依稀浮現了那晚我們奔馳在浪漫的雨季裡，擁抱著彼此的畫面。

那年我十六歲，我失戀了，是場還沒開始就結束的戀情。

青春裡總是擁有許多的後悔以及不捨，害怕付出沒有回報、害怕這場青春戀曲只是自己的獨角戲、害怕脫口而出的暗戀會不會連朋友都當不成？

高中時我們一群女孩總喜歡一起到美食街買午餐，我們與他總會在樓梯間的轉角處擦肩而過，姐妹們總是會一邊偷笑一邊大聲叫著我的名字來引起他的注意，我害羞的不敢迎上他的雙眸，漸漸的我們碰見彼此的機率越來越多，明明是高三生有時他也會出現在社團裡，一旁的朋友總喜歡用我們大家都知道的暗號叫他：「瞇瞇，再三點鐘方向，他要走過來了。」朋友拉著我想故意與他來個浪漫的巧遇，但這僅侷限在偶像劇，我一個不小心直接跌在地上，如此的悲劇我根本不敢抬頭看他，只能默默的拍了拍雙膝裝沒事站起來。

在這場入秋的雨季裡，我們都將成為青春裡的綿綿細雨，用雨水洗滌那場未曾訴說的戀曲，我望著他的背影時，卻不敢上前與他說話，其實並不是膽怯而是自卑，在喜歡人的面前我們總是拿著放大鏡看待自己，就像是一顆渺小的青春痘、眼下的黑眼圈、吃消夜迎來的水腫，都會被自己放大再放大，害怕被他看到這不完美的自己，但事實卻是根本沒有人會在乎這芝麻蒜皮的小事。

我們幾人總是會在周末相約吃飯，有時會去看場電影才回家，我總喜歡吃著火車站旁的麻辣燙，我們三人吃著溫暖帶點辣味的火鍋料，聊著學校的趣事，此時，手機裡傳來了訊息，是社團認識的女孩，第一次認識我們便擁有許多的話題相同的嗜好，我們就像是親姊妹似的在社團裡形影不離，或許是我們太相像了就連我們喜歡的那個他也是同一個人。

她高興的在第一時間告訴我他們再一起了，這戲劇化的劇情充斥在我的青春裡，那個女孩喜歡他四個月便輕易的告白了，嘴裡的麻辣感延燒至喉嚨間有些刺痛，彷彿在提醒我你的青春旅程即將到站請盡速離開，我深吸一口氣雙手有些顫抖的恭喜他們但我卻吃不下眼前一整鍋的火鍋料，我一向食量很大卻在看到這通訊息連最愛的鴨血都吃不下，那天我們已經買好了電影票，諷刺的是我們看的是《比悲傷更悲傷的故事。》

電影院的位置我坐在中間左右各坐著我從國中就認識到現在的朋友，她們在得知這件事後從頭到尾一句話也沒說，但卻默默的一人一邊緊牽著我的手，有時拍拍我的背，時不時告訴我：「沒事的，等等好好的大哭一場。」彷彿告訴我別一個人傷心有她們在，我的印象有些模糊，已經忘記是因為故事的感人而哭還是因為失戀而哭了。

當我們走出了電影院，我們三人望著彼此忍不住笑了出來：「都不知道是妝花了還是眼睛哭腫了。」我望著鏡中的自己還真像是被人用拳頭狠狠揍兩拳的模樣，但心情卻相當的舒坦。

我們三人抬頭望著烏雲籠罩的天空，平常我們都會在細雨還未落大時，快步跑向公車站，但今天的我們卻享受再這溫柔的綿綿細雨中，路人撐著傘再街上來回穿梭，而我們彷彿與世隔絕般時而慢步時而奔跑在雨中，很多人說再雨季裡大哭能忘記一切，但我卻哭不出來，或許是在電影院裡早已哭乾了眼淚，又或許是我的身旁有著她們的陪伴，讓我忘卻這段悲傷。

我們再回家前三人緊緊相擁，用最溫柔的陪伴來與我們的青春告別。