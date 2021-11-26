【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】之云／陪你看日出

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／之云

十五歲那年，母親被診斷出癌症。二十三歲，母親抗癌的第八年，她在自己的五十四歲生日當天與世長辭。

在冰冷的病房內，母親默默地嚥下了最後一口氣息，然後就那麼悄無聲息地離開了我的生命。在母親生病的八年間，我無數次地想像母親離開後的世界，也無數次地試圖替自己做好心理建設。可是當傷痛真實襲來時，才發現自己仍是那麼的毫無防備、仍會軟弱無力地被悲傷吞噬、仍會無情地被奪去面對未來的勇氣。

母親離開後的日子，是晦暗且模糊的。每一日皆與前一日無異，且每一天都感到無比沉重。好不容易捱到日落，但明天太陽升起後，眼界所及仍是一片陰暗，空氣同樣稀薄、而疼痛仍未見緩減。若生命為一潭湖水，母親離世後，彷彿湖底破了個洞，而湖水便剎那間流逝。從此之後，生命僅存乾涸的土壤，日日忍受著烈陽的曝曬，無處不感灼燒。

「我既無力替你抬起肩上的重擔、亦無法為你撫平傷痛，且遺憾的是，這件事情，沒有任何人可以做到。但你只須記得，無論未來的路有多難走，都有我們在。當你無力的時候，我們可以推著你前進；若你不願向前，那我們就陪著你休息。別怕，我們都在。」朋友們三三兩兩地捎來消息。有些很長，有些很短，但字裡行間都透露著小心翼翼的關懷。面對無比脆弱的我，他們個個如履薄冰，可即便如此，他們仍不懈地朝我靠近，努力地向我傳達著同一個消息：「有我們在。」

事實上，沒有一段話可以減輕我的傷痛，可細讀每一段深思熟慮的文字，那些字句背後蘊含的溫暖，卻如涓涓細流般，一點一點地滋潤了我乾枯的生命。我想像著每位朋友那種迫切想給予我安慰，卻又擔心誤揭傷疤的戰戰兢兢。真正帶給我慰藉的，並不是他們對我說了什麼，而是他們懷著什麼樣的心情向我訴說。反覆咀嚼著這些文字，我深切地知道，睡醒之後，世界仍會是陰鬱一片，生活仍會像破了洞的容器一般，無力承載、更無法留住那些細瑣的小幸福。可我也同樣明瞭，無論多麼徒勞、多麼枉然，身邊的朋友們仍會竭盡所能地陪我修補那個破洞，再不遺餘力地朝我傾注溫暖。儘管只是稍縱即逝的微小安慰，他們仍真切地希望能在我所處的無垠黑暗中，注入一縷光明，並望我能藉著這些溫情、拄著眾人像我遞來的枴杖、踏上大夥替我整平的道路、努力走向下一個明天。日出之後，他們會毫無怨言地，再次重複今日的努力，再陪我走過下一個與今日無異的明天，並相信著，在將來的某一天，我能慢慢地靠著自己的力量站起來，並憑藉眾人給予我的勇氣，面對接下來的漫漫人生。回首再望，一路顛簸蜿蜒、磕碰跌撞，可那崎嶇坎坷的路途，我其實走得並不孤單。

最溫暖的陪伴，其實只須默默陪伴。療傷是一條孤獨的路程，無論有多少人願意陪著你一起走，卻始終只有你能拽著自己向前。人生的許多過程本如此，追根究柢，必得靠著自己的雙腳走過，沒有人能替你走完屬於你的旅途。然而，在遍布荊棘的道路上，即便旁人無法替你承擔這些必經的磨難，可他們願意陪你迎接每個日出日落、願意溫暖且無怨地給予你無盡的陪伴。在他們相伴下，你終將迎來那一天：生命的缺口逐漸地被填補、升起的太陽終於能讓你感受到一絲暖意、道路的盡頭乍現一絲曙光，而你，終於能再度對未來懷揣希望。

於是，正在掙扎奮鬥的你，請務必謹記：「你其實，並不孤單。」