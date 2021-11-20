【流浪‧市吃員】金大佛／當路人進駐市場，點滴成友人日常

文／金大佛

路人咖啡是遠近馳名的高雄咖啡品牌，當地目前共有三家風格截然不同的店面。路人咖啡1號店連續兩年被國外知名旅遊網站Big 7 Travel評選為「台灣最棒的25間咖啡廳」，3號店則是走純白路線，分店各有風情，而最深得我心的，卻是其中看起來最貼近日常的2號店。

路人咖啡以「咖啡誠心」、「價格公義」八字信念，堅守每一杯出品咖啡的品質。（圖／金大佛提供）

路人咖啡2號店坐落公有前金市場入口的，是一家和菜市場關係密不可分、最接地氣的咖啡館，或更精準來說，是咖啡外帶吧；斗大的「咖啡誠心」和「價格公義」白色字樣，如護衛信念的門神般，巍巍立於店面兩側，開放式空間沒有冷氣輕聲送涼，僅有傳統吊扇賣力趨熱，騎樓備有兩三組不成對的舊桌椅，吧台旁的座位是熟客心照不宣的貴賓席，氛圍極其自在隨興，價格平實到差點讓人誤以為隨喜，可咖啡卻是認認真真，無論需掌握細緻火侯與時間的烘豆前置作業，到研磨、沖泡，為成就眼前這杯澄澈的深琥珀飲品，每個環節都不隨意輕佻。難怪寫上斗大的價格公道，一枚黃澄澄的五十圓銅板即可換來一杯品質優異的冰滴咖啡，難以置信這是有國際光環加持的咖啡館會出現的價格，也成了市場阿桑一日活力來源。

前金市場熱絡程度雖今非昔比，但市內仍有幾家熟食攤販， 如常登媒體版面的客家小館，場外周邊亦有不少強大的小吃。可喜的是，不同一般咖啡店帶著高雅難親的氣氛，路人咖啡2號店因應輕鬆平實的市場環境特色，可以讓客人攜帶外食來配咖啡（垃圾記得自主撤離）。熟客兼同行好友小喵表示她曾點完咖啡，隨即轉入市場的旗魚黑輪攤點份炸物，不會有人出面制止，店長還會想跟你「團購」，有時也主動問客人要不要一起。

在轉角旗魚黑輪攤點份炸物，是只有熟客才知道的點餐模式。（圖／金大佛提供）

而讓很多人一再來報到的誘因，想必不光是經濟實惠的好咖啡，身任年輕店長的熊貓更是功不可沒；當日其實是她的休假日，但因著其親切熱情的性格，在得知小貓要帶外縣市的友人（我本人）前來一親路人芳澤，不但特地現身打招呼，還帶著我們在前金市場瀟灑走一圈。小喵事先有向我打預防針，說她給人一種詼諧的空靈感，導覽過程應證了所言不假，是名相當率性、偶爾會突然斷片的女子。邊走邊介紹了幾家常民美食，經過家庭理髮店時，還與我們分享不久前她請歐巴桑幫她剪成金城武造型的無厘頭趣事，如此真性情沒有包袱，難怪總能在不消一杯咖啡的時間輕易將客人收服。

當日也有兩名來高雄巡迴演出的熟客，趁開演前來外帶最對味的提神飲品，表示沒有喝路人咖啡就渾身不對勁。陪同我們將市場逛完，也與熟客一番暢談後，熊貓便先行離開，因為她還要趕場赴約；而對象，同是由客人無痛晉級的朋友。

果然，一場咖啡的探尋午後，我深切感受到路人不僅僅是路人，而是用咖啡香氣與爽朗笑聲做了連結，讓路過的客人，都成了友人。