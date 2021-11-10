【原著愛改編】利米／盜墓者入門手冊：《鬼吹燈之精絕古城》

文／利米

寫在前面

前陣子，網劇《鬼吹燈：雲南蟲谷》完結了。在一片高開低走的悵然中，利米決定來重溫兩部經典翻拍作。所以這個月，就讓我們暫時遠離塵囂，到深山老林裡取暖吧，畢竟，現實有時候比鬼恐怖多了。

正式走進盜墓世界

有道是：「北吹燈，南盜筆」[註1]。關於盜墓小說，天下霸唱的《鬼吹燈》與南派三叔的《盜墓筆記》，長期在我大盜墓界(?)各據山頭，前者奠定了盜墓世界觀（倒斗規矩和四大門派），後者則以前者為基礎，發展出填不盡的精彩腦洞。多年來，兩部作品的「王道之爭」，可謂是標準的吵死人，但若單就影視化成果，比起屢拍屢敗的盜筆，《鬼吹燈》確實略勝一籌──例如今天這部由靳東、陳喬恩主演，2016年的網路劇《鬼吹燈之精絕古城》。

必須承認，自己在開文前，誤把網劇當電影，以致當我快樂地點進去時：「怎麼有二十一集啊啊啊！」然而，親手挖出來的大粽子[註2]，哭著也得將它埋回去，只能一咬牙，拿出啃書時的熱血(x)肝指數(o)，踏上死去活來追劇路。所幸，流下的淚水沒有白費，若用一句話總結此作，我會說：「它是一部值得所有人追的翻拍劇。」

之所以有如此高的評價，（除了同行的襯托外，）主要是這部劇，改編的正是《鬼吹燈》系列作第一部《精絕古城》[註3]。換言之，即使對《鬼吹燈》一無所知的路人，也能從這部劇入門；至於老書迷，這部正午出品的網劇[註4]，無論在劇情改編或場景還原上，皆不會讓人失望。

以劇情改編為例。由於原著前半部，以男主胡八一的早年經歷為主，直到二十一章方展開古城故事線[註5]，因此製作團隊的首要挑戰，就是明顯割裂的情節，尤其是如何處置最經典（卻乍看與古城無涉）的「崑崙山九層妖樓」。最終，編劇不僅提前將其與古城予以聯繫[註6]，並在尊重原著的前提下，將某些冗雜橋段簡化，更對女主Shirley楊打著「尋找父親」旗號資助考古、卻對「父親下落」表現得毫不在意，於季末給出合理的原創懸念。

《鬼吹燈之精絕古城》書籍內頁。（圖／利米 提供）

除了優秀的敘事節奏，拍攝上，小說場景的忠實還原（尤其遼國將軍墓的那場屍變，嚇得我抓起腳邊貓咪一起渡劫），加上合格的選角（特別是陳教授和安力滿大叔，後者那句「考古隊？就是國營盜墓的嘛～」差點笑暈螢幕外的我），頻頻讓人直呼：「這，就是《鬼吹燈》！」唯一美中不足的，大概是（過度政治正確的發言和女主的配音以及）那朵「屍香魔芋」吧──腦海中的致命魅惑，變成人行道上踩扁的口香糖，幸虧後面以黃泉之花取代黑蛇神獸，有將美感救回來幾分。

可話說回來，對於這部劇（和原著），仍不免想囉嗦幾句：首先，全劇將關鍵的「摸金校尉」讀作「摸金ㄒㄧㄠˋ尉」，雖說我上網搜尋後，發現如今已積非成是，可既是漢代以降的職官名，還是沿襲正統讀音唸「摸金ㄐㄧㄠˋ尉」吧。其次，關於劇中女主提及、玄奘的《大唐西域記》，的確是有所本的歷史文獻，可無論是沙漠女王也好，竭羅迦來也罷，真正的《大唐西域記》並沒有相關說法，純粹是作者假托。第三，《漢書·西域傳》裡，確實記載精絕國與姑墨國，但劇中姑墨王子毒殺精絕女王的設定，一是兩國相隔上百公里（並橫亙大片沙漠），二是姑墨國力遠勝精絕，是以考證後，尚未發現雙方來往、甚而臣服的可能性。至於「精絕文化」的鬼洞族、巨瞳石像、札格拉瑪山等，嗯，我查了，也都是杜撰的。

儘管如此，對盜墓系列感興趣（卻始終沒下手）的朋友，無論從原著或網劇的角度，《鬼吹燈之精絕古城》都是合適的起點。至於已被各類翻拍虐千遍的書迷，看完這部劇，或許，也能重拾當年初識《鬼吹燈》的戀愛感喔～

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