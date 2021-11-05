【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】霓可拉絲／圍巾

文／霓可拉絲

在我的衣櫃一角，有一條圍巾，它不會隨季節更替，也不會因為過時被淘汰，扔往某個衣物回收箱中，又被穿戴在新主人的身上。它一直就在那裡，每當我心情極度糟糕時，我會把它拿出來，陪著我待在昏暗的房間，拉著我的思緒回到收到圍巾的那個下午。

每個人都有他各自難熬的青春期，對我而言，我的青春期糟糕透頂，丁點大的事都能輕易擊垮我，覺得世界要毀滅了。

那天下午就是如此。

對課業上的失望，對未來茫然不知所措，我謊稱不適翹掉了下午的課，走出校門那一刻鬆了一口氣，隨即面臨更大的問題——我該去哪？

當時身上只留有飯錢車錢，2005年，還沒有智慧型手機的年代，成天兩點一線的學生生活也不知道能去哪個咖啡廳打發時間，說要去哪逛一下午的街也不行，萬一碰到熟人就慘了，而且在那個當下，我其實更想找個地方，躲起來。

台北很大，我好像哪都不能去。打開手機上的電話簿，聯絡人一個個往下翻找，我數了數身上的零錢，打給好久不見的阿姨，說想找她吃飯。

這世界上，我最喜歡的，就是我阿姨。

小時候爸媽忙著上班，就把我交給阿姨帶。與媽媽不同，阿姨做任何事情更加井然有序。什麼時候該起床，什麼時候該關燈睡覺，什麼事情該在什麼時候做，永遠安排明白。吃飯的時候若是有魚，桌上一定鋪有一截保鮮膜或是前幾天撕下的日曆紙，煮菜的時候，原本裝著生食的塑膠盒一定整齊的堆在流理台旁，最後隨著當天的垃圾一同丟棄，家裡永遠乾乾淨淨的，說是一塵不染也不為過。

長大後，能去阿姨家的次數越來越少了，也沒想到當時阿姨接到電話就毫不猶豫答應我。

「妳怎麼穿成這樣？妳不冷嗎？」十七八歲正是愛美的年紀，薄薄的制服內沒多穿一件保暖的背心，顯瘦，硬是把裙子捲短，不穿褲襪，顯的腿瘦又長，看在阿姨眼裡成了無法理解的高中生怪奇審美。

「不會啦，阿姨我好餓喔，我們吃什麼？」記得阿姨家附近有很多好吃的小店，我想著這次是不是可以去那家港式快炒點一盤我肖想已久的鳳梨蝦球？阿姨笑笑沒多說什麼，帶著我去自助餐買了好吃的滷牛腱，回到家炒了兩個菜，我最喜歡的蕃茄炒蛋，還有不太喜歡但阿姨炒了一定會吃的青江菜。

阿姨對生活的講究，從蕃茄炒蛋上可以得知。蕃茄一定先水煮去皮，蛋一定是金黃帶有焦香味，最後一定加進些許蕃茄醬提味。飯桌上我照以前的習慣，擺好碗筷，幫忙端菜。我們邊吃邊聊，聊爸媽，聊學校，聊哥哥姊姊，聊生活。

在阿姨家不成文的規矩是，當頓的菜一定得吃完，吃完飯後，我幫著阿姨收拾碗筷，收拾桌面，與以前一樣，依然是由我負責把飯勺上的飯粒啃個乾淨，飯後，我跑去彈了會姊姊的鋼琴，一切就好像回到小時候那樣。

但，我還是得要回家的。

避風港再安好，船隻仍舊得出港。

大概是一見面時看到我打冷顫的，阿姨進房間拿了一條深藍色格紋圍巾，直接圍在我脖子上，「下次出門要記得多穿一點，不要愛美就不穿衣服了。」她陪著我走到公車站，陪著我等公車，最後抽出200塊要我拿好。200塊，對當時的我來說，根本是巨款，我想推拒，但是阿姨說，「拿著以防萬一。」回家的路上並不遙遠，會有什麼萬一呢？但是，那一條圍巾跟手上的200塊，讓我一路哭著回到家。

阿姨其實多少是知道的吧？所以她不多說什麼，陪著我吃了一頓飯，過了一個下午的生活，看著阿姨井然有序的忙碌讓我心安，最後的那一條圍巾與200元，讓我覺得，阿姨是在乎我、關心我的，即使我們真的有好一段時間沒見面了。

錢是會花完的，那一條圍巾，陪我走過好長一段時間。阿姨那一條圍巾，也許早就已經圍在我心上，成了心中的避風港，累的時候，就回到那天下午，心安了，就有力氣去面對現實種種困境。