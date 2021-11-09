【漢服HanFun】楚楚／從配角到主角：花磚博物館

文／楚楚

關於傳統工藝的美學，已經潛移默化地影響著我們的生活起居，前篇我們介紹到餐桌上的配角「碗盤」，本篇將淺談建築的配角「花磚」。

碗盤襯托餐桌佳餚的美味，花磚妝點老屋門面的精巧，碗盤與花磚都曾經是人們生活中習以為常的配角，但其背後的獨特美學卻成為時代記憶的縮影，歷久彌新。而今，宜蘭的碗盤博物館以碗盤為主角，嘉義的花磚博物館以花磚為主角，館中陳列屬於臺灣文化的集體記憶，從配角到主角，碗盤與花磚走出臺灣的時代舞台，卻再次走入人們的公眾視野。

臺灣花磚博物館

位於嘉義市區的「臺灣花磚博物館」前身為日治時期的三開間老建材行，而今左右皆是一般商家。（圖／楚楚提供）

位於嘉義市區的「臺灣花磚博物館」前身為日治時期的三開間老建材行，而今左右皆是一般商家，包夾在中間的花磚博物館，可說是大隱於市的極致呈現。全檜木建造的兩層樓老屋，不算開闊的空間卻陳列著徐館長二十多年來的花磚收藏，每一片都是對歷史的鍾情與疼惜。

一進門右側的水泥牆，展示花磚鑲嵌於老屋的原貌，花磚連帶著鑲嵌主體的洗石子、紅磚，都是傳統工藝迷人的一環。花磚的原始售價目前並不可考，但是可以確知每一片花磚的價格遠高於同等大小的土地，顯然擁有花磚的家族都不是等閒之輩。而這些花磚的不同花紋樣貌，其實寄託著房屋主人對後代的期許與祝福。

據統計，有百分之九十五以上的花磚都來自屋脊，讓鄰近鄉里抬頭便能瞧見醒目的花磚，是財富與地位的象徵。因此花磚的陳列常是一橫排的拼貼，圖案或相同或錯雜，而每一片花磚都有其獨特的寓意，例如百事合意、金菊錦繡、藍寶安康等。

（左圖）進門左側一整片綿延的花磚牆，是從老屋搶救下的花磚經過清洗整理後的陳列；（右圖）進門右側的水泥牆，展示花磚鑲嵌於老屋的原貌。（組圖／楚楚提供）

左側一整片綿延的花磚牆，是從老屋搶救下的花磚經過清洗整理後的陳列。換言之，這一整面繽紛多彩的花磚牆，意味著上百棟老屋的崩毀與消逝。花磚的保存，不只是美感的延續，更是傳承其背後老屋所承載的歷史記憶。

花磚牆的排列依照類型區分，由左側依次為水果、花卉、西洋磚等，即使是同樣圖案的花磚，也會因為釉色與工藝而有顏色深淺的變化。花磚表面起伏的雕塑，會影響釉色的著色程度，尖端處的釉彩會往低處流，造成凸處色淺、凹處色深的差異，形塑宛如明暗陰影的立體感。釉色釉料的多寡、燒製火侯的掌控，無不考驗著花磚匠師精巧的技藝。

臺灣花磚的盛產期約在1910至1930年間，後因為產能全面投入太平洋戰爭而停產，這樣精美的工藝遂成絕響，只在逐漸凋零的老屋門面上保留有過去繁華的輪廓。

花磚博物館的內部空間並不寬廣，僅有兩層樓高的狹長型建築，卻典藏著許多細膩迷人的花磚，保留原建材行的編夾竹泥牆，搭配精緻細膩的陳設，讓人彷彿重回榮華鼎盛的過去時光。

鑲嵌著花磚的各色老式家具，也訴說著臺灣的過往，一樓擺放著纏足椅、媳婦椅與紅眠床腳踏。踏上拼貼花磚的木樓梯，二樓更是處處充滿驚喜，高低起伏的閣樓與大小隔間，說是一步一景也不為過。花磚木櫃、紅眠床、圓桌矮凳、洗手臺等，令人目不暇給。

（左上）鑲嵌花磚的紅眠床腳踏；（左下）纏足椅設有抽屜收納纏足器具，媳婦椅則是臺灣過往的記憶；（右圖）花磚博物館內高低起伏的閣樓與大小隔間，說是一步一景也不為過。（組圖／楚楚提供）

早期製作的花磚釉料含鉛，顯色濃豔，如今不以鉛入釉料，如何燒製出鮮明的色彩便萬分考驗技術。2018年，花磚博物館的設計師以臺灣原產的蝴蝶蘭為主體，設計具有臺灣獨特代表性的花磚，以宋代汝窯的雨過天青色為基底，襯托蘭花的遺世獨立，淡雅清新。

館內除了精彩的導覽解說，也有大量的解說告示、書籍刊物與紀錄影片，幫助所有來客認識花磚的一絲不苟。靜下心來仔細品味，這裡絕對值得一個下午的時光沉潛，或一訪再訪地百看不膩。

花磚博物館內有大量的解說告示、書籍刊物與紀錄影片，幫助所有來客認識花磚的一絲不苟。（圖／楚楚提供）

花磚紋樣的層次堆疊，是水平面一公分以內的上下浮動；繽紛豐美的生命脈動，卻是時間軸一百年以上的前後傳續。從老宅的門面配角，化為博物館精心呵護的核心主角，花磚的凋零與新生，將再次為你「磚情」。

傳統文化色彩美學

在家常的碗盤與珍稀的花磚之間，無論貧窮或富有，都有屬於自己的一片色彩；無論貧窮或富有，都有屬於自己的一心寄託，碗盤的魚蝦寄託山珍海味的期待，花磚的五彩寄託福壽安康的寓意。

我們穿著漢服的人們又何嘗不是如此呢？無論貧窮或富有，我們都有屬於自己的一身色彩，我們將傳統文化的傳承寄託在衣襟裙襬，唐代豔麗、宋代風雅、明代端莊。而也許每個人都有自己喜歡的服飾色彩，或幾經嘗試後發現適合自己的衣裝色彩，漢服的色彩搭配著實也是傳統文化的迷人美學。

選擇一套與花磚的傳統色澤相呼應的漢服，你準備好細讀花磚的故事了嗎？