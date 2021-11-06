【流浪‧市吃員】金大佛／隱身老眷村，以茶「飲」領國際村風味

文／金大佛

近年全球飽受新冠肺炎肆虐，直至今年，想必許多熱愛出國的旅人仍舊為「情」所困，眼巴巴望著各種旅遊情報卻無法盡情遨遊；既然如此，不妨緩緩腳步，舒服地窩在自己的家園中，一邊品茶、一邊追尋國外旅遊的滋味吧！

旅行喫茶店，藏在台中一個小眷村裡，位置十分隱密，若說神秘也不為過，即便在地人也不見得能順利抵達。初次造訪的旅人，跟隨導航極易與不起眼的巷口擦身而過，得費一番功夫兜兜轉轉才得以尋獲。誠心建議依循茶店粉絲頁置頂貼文的「不迷路祕笈」，那是老闆為旅人貼心撰寫的指南，相較Google map來得可靠。然就算還是迷失了也無妨，如同在異國旅行，迷路也是平凡的浪漫日常。

80年老宅空間主要劃分吧檯與榻榻米座位區，吧檯上有一整排老闆從世界各地扛回來的茶器與茶葉。（圖／金大佛提供）

80年老宅空間主要劃分吧檯與榻榻米座位區，如需更寧靜的氛圍，不妨上閣樓偷得浮生半日閒。店內處處充滿旅行元素，好比手工鑿出世界地圖的紅磚牆、以各國紙鈔妝點而成的白牆、大大小小的地球儀、旅遊書籍與背包，以及老闆從世界各地扛回來的茶器與茶葉等；連店貓都充滿異國風味，以擁有最多村落文化的國家「巴布亞新幾內亞」命名，旅人常記不得全名，於是牠的暱稱族繁不及備載，如：巴布亞、阿布、亞亞等，有的旅人甚至索性直接喚牠「貓咪」或是「哈囉」，老闆笑說想怎麼叫牠都可以，反正不管如何呼喚，牠依然我行我素、活在自己世界，是一隻非常有個性的貓。

菜單自然也富含老闆的巧思，手寫菜單擱在旅遊文學裡，翻閱菜單的同時也能認識一本好書，想喝哪款茶飲自行填寫點單。這裡供應的飲料琳瑯滿目，一款茶飲代表一個國家，反覆翻閱、難以抉擇是多數旅人共同的症狀，遠方的風味如同旅行是戒不了的癮，總有好幾個待飛的口袋名單，現下無法身體力行，只得品茗一解異國鄉愁。而舌尖想「環遊世界」唯一辦法，想來也只能多次訪店了。

供應的茶飲皆是老闆親赴各國取經，原物料源自當地，甚至連帶將茶具器皿也一併帶回台灣，為的就是讓旅人能在茶店品嚐當地人習慣的味道與風土民情，宛如親臨現場、整個飲茶體驗更完整。當然，些許口味若如實原汁原味呈現，對臺灣人衝擊性較大，老闆也會適當調整；部分茶飲則搭配國內小農的產物調和而成，旅行他鄉之際，亦可感受腳下這塊土地帶來的美好。

歡迎走入店內，用心品茗一口「環遊世界」的滋味，讓特色風味陪你回甘一整個下午。（圖／金大佛提供）

旅行喫茶店成立七年的時光，接待過「旅歷表」豐富的老鳥、愛上飛行一陣子的中鳥，以及躊躇不前、需前輩鼓舞的菜鳥不計其數。一次閒談，好奇問了老闆哪位旅人最令她難忘，她說有名未曾出過國、印象中似乎也欠缺臺灣旅行經驗的高中女孩來此喝茶，遂有了勇氣獨自啟程，某天突然從吳哥窟捎來一張明信片給她；我們閱讀女孩騰在明信片上的一字一句，也深受感動，深信未來她也會是一個充滿故事的旅人，進而成為其他人的中繼站。

無法出國的日子，老闆仍默默於眷村老宅，以茶帶領旅人遊歷各國，在小小的老眷村積蓄能量，等待疫情緩解、空氣再次自由，得以隨時啟程。