【漢服HanFun】楚楚／從配角到主角：臺灣碗盤博物館

文／楚楚

熱愛漢文化傳統服飾的人，多半也會喜歡傳統工藝，除了服飾本身體現的細膩工藝，諸如提花、印染、刺繡、妝花與織金等，來自傳統生活的常民技藝也別具含蓄內斂的美感，例如碗盤、磚瓦、造紙、木作與竹藝等，無不是生活美學的一環。而穿著漢服參觀傳統工藝博物館，約莫也是一種傳統美學的跨時代相遇。

碗盤襯托餐桌佳餚的美味，是人們生活中習以為常的配角，但其背後的獨特美學卻成為時代記憶的縮影，歷久彌新。而今，宜蘭的碗盤博物館以碗盤為主角，館中陳列屬於臺灣文化的集體記憶，從配角到主角，碗盤走出臺灣的時代舞台，卻再次走入人們的公眾視野。

臺灣碗盤博物館

位於宜蘭縣五結鄉的「臺灣碗盤博物館」為清水模構造建築，簡單樸實的內裝設計襯托日常生活樣態，不凌亂、不搶戲。館內擁有兩萬多件碗盤收藏，分門別類的陳設，顯示臺灣不同時期的家常樣貌。

（上圖）入口處展示等比例百倍放大的巨型紅魚腰子盤，與一旁正常比例的腰子盤相映成趣。（下圖）二樓展示大航海時代瓷器、東洋陶瓷、臺灣陶瓷等共計兩萬多件碗盤收藏。（組圖／楚楚提供）

甫進門，最搶眼的便是以木材等比例百倍放大的巨型紅魚腰子盤，與一旁正常比例的腰子盤形成有趣的對照。「腰子盤」形如腰子，因而得名，在1950至1960年代的臺灣，是喜慶宴客桌菜的愛將，盤中繪製的魚蝦，象徵人們對於生活富足的期待。

一整片的南洋椰子盤，是臺灣亞熱帶風光的縮影，椰子樹、帆船、海洋、燈塔與海鷗等意象，曾經是令外國收藏家也嚮往不已的南島風情。寓意吉祥長壽的丹頂鶴，因為中華文化與日本文化共通的瑞鳥意象，也是常見的盤繪元素之一，盤面以白底凹凸紋路呈現鳥羽輪廓，形態優美雅緻。

出自不同繪師的相同主題創作，排列在牆面上，展現同中求異的趣味。簡館長也特別說明，早期的碗盤繪製沒有如今的著作權觀念，熱銷的碗盤圖樣，常是遠近工廠互相模仿的版式。從南洋椰子盤、鶴紋盤到魚蝦腰子盤等等，也因此有如今相同主題、不同型態的趣味呈現。

出自不同繪師的相同主題創作，排列在牆面上，展現同中求異的趣味。由左至右依序為：南洋風情椰子盤、魚蝦腰子盤、鶴紋盤。（組圖／楚楚提供）

在國民政府來臺初期，因為經貿的斷流，臺灣不得不自行生產日常器用，而鶯歌的碗盤陶瓷產業便由此興盛。鶯歌出產的碗盤，常見「胭脂紅」點綴的「梅仔花」，富麗喜氣的色彩，是人們對於美好生活的嚮往。

碗盤的色彩安排，是屬於臺灣的庶民生活美學，對應到中華文化傳統服飾「漢服」的色彩搭配，或許也能使臺灣的漢服復興運動，走出在地文化特色。例如喜慶的胭脂紅、充滿南島風情的海島藍等等。參觀當日，我便搭配了一身胭脂紅的宋制漢服，期待能與牆上來自鶯歌的胭脂紅陶盤相互呼應。

牆上展示各類手繪花卉盤，其中以「胭脂紅」點綴的「梅仔花」豔麗色彩最吸引人目光，與宋制漢服的胭脂紅對襟短衫相映成趣。（圖／楚楚提供）

在碗盤繽紛細膩的圖繪之餘，也可以「看款」，意即細看碗盤底部各家陶瓷工廠的落款窯印，從中文到英文，不同字型的排列設計，標誌著1950年代至今，臺灣陶瓷文化的重要背後推手。

除了碗盤以外，館內也可以看到早期農具的陳設，並以整平土地的農具「磟碡」作為空間的區隔，設置了一片色彩繽紛的花磚牆，與嘉義市的花磚博物館遙相呼應。

一直以來，臺灣碗盤博物館也致力於結合碗盤藝術與傳統文化，例如將起源於宜蘭地區的歌仔戲形式「落地掃」製作成歌仔戲紀念盤，或是將宜蘭古城門上「平安、順興」的字樣燒製成釉下青花小碗。

（左圖）將起源於宜蘭地區的歌仔戲形式「落地掃」製作成歌仔戲紀念盤；（右圖）將宜蘭古城門上「平安、順興」的字樣燒製成釉下青花小碗。（組圖／楚楚提供）

碗盤作為餐桌上的配角，陪伴我們度過無數寒暑大宴小酌，既襯托精雕細琢的宴會佳餚，也妝點樸實無華的家常料理。從菜餚的容器配角，化為博物館舉足輕重的主角，碗盤的長情陪伴，是「碗」底柔情也是「盤」前相聚。