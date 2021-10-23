【流浪‧市吃員】金大佛／返鄉啟航，滿載萬千祝福的咖啡香

一家咖啡館吸引你的原因，或許出自咖啡品質穩定、咖啡師氣質出眾、空間舒適宜人等──萬祝號非但以上皆是，甚至成為能獨家一覽造船廠景致的基隆咖啡館。

和好友Banbi的基隆兩天一夜小旅行最終站登上萬祝號，我倆興趣喜好相似，以致她總能輕易投我所好，而早已搭乘過萬祝號的她，也信誓旦旦的保證我肯定會愛上這裡，於是陪著我再度瀏覽這方風景；不像基隆泰半的咖啡廳總坐落鬧區，萬祝號選擇停泊舊水產館造船廠區、前身為興建於民國57年的鋼索釣具公司，盡可能讓空間維持自然樣貌的老闆沒有讓早已斑駁生鏽的鋼索招牌退役，反倒讓它伴著萬祝號航行、見證另一段旅程。

萬祝號前身是一間興建於民國57年的鋼索釣具公司。（圖／金大佛提供）

萬祝號由一對表兄弟掌舵，表哥JJ主外場，表弟阿曼煮咖啡。兩名船長各司其職，而JJ渾身散發的特質與待客之道有別於大多咖啡廳店員，後來才得知原來他曾於台南開燒肉店，因父親逝世才返鄉打造萬祝號，難怪舉手投足分外有活力，只差沒有大喊いらっしゃいませ（日語，意思是歡迎光臨）。至於店名由來據聞也與日本大有淵源，靈感源自日本漫畫《萬祝》，故事主人翁是一名15歲的女高中生鮒子，惦記母親生前的叮嚀，展開讓自己變強大的海洋冒險羅曼史。

門口乍看神似星際大戰角色BB-8和R2-D2的綜合體為退休船長送的磁羅經，老闆在開航前夕從鄰居大哥手中接過這座指引船隻方向的駕駛台，頗有領著萬祝號朝遠方航行之象徵。座位區僅有一樓，二樓為工作室，三樓以上的空間原汁原味保留呈現；欲見造船廠，直接上頂樓。獨自站在陽台，空氣夾雜著漁港氣息，望著基隆港，當下著實有登鸛雀樓的感覺。若是幸運碰上有船隻進廠保養，還能一窺造船廠動靜，可視作來萬祝號的彩蛋。

來到萬祝號，單點一杯鳳梨冰美式，一口冰涼能趕走午後悶熱感，無比暢快！（圖／金大佛提供）

素日常喝西西里咖啡，鳳梨搭配冰美式的組合倒是初次邂逅，滋味引人遐想，我便毫不猶豫點了鳳梨冰美式。杯上有新鮮鳳梨及鳳梨果醬加持，喝得到鳳梨特有的酸甜與香氣，美式咖啡本質也不錯，悶熱的午後來一杯鳳梨冰美式消暑解膩格外爽快！唯一感到遺憾的是我返家後才看見萬祝號FB表示，想點鳳梨冰美式的人可直說通關密語「與美鳳有約」，只好待下回再來點美鳳的檯。

若非當日要趕回台北搭高鐵，僅能在萬祝號短暫的漂泊，離去之際不巧遇上基隆正常能量釋放、大珠小珠落雨都。老闆得知我們有冒雨跑去公車站牌等待的衝動後，立刻往返休息室拿了一把愛心傘送給我們，彷彿滿載老闆賜予的萬千祝福揚帆而歸，返鄉不久後我得到了某縣市的散文文學獎得獎通知，霎那間竟不自覺憶起在萬祝號頂樓，一邊感受夾帶海水的鹹風，一邊俯瞰城市新舊交錯景致的那個午後。往後有緣再次漂流至基隆，勢必會循著海港的風重返萬祝號，再一次短暫地，下錨停留。