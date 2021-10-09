【流浪‧市吃員】金大佛／跨越一甲子記憶，老高雄的沁涼百樂

文／金大佛

或許是年紀漸長，領悟很多人事物不會理所當然的永恆存在，越發熱衷蒐集老派咖啡館，深怕趕不及。但我所嚮往的不是經由刻意精算、為滿足時下網美拍照慾望誕生的人造老店，而是真正經歷風霜、被時間風化的店家──百樂冰淇淋便是如此，真真切切陪伴了高雄人六十年歲月。

百樂冰淇淋時空彷彿凍結在1963年，一甲子如一日，偌大的挑高空間、半開放式的廚房、盡忠職守的燈箱、每組座位皆搭配乳牛色的椅子，不難想像在五O年代是多麼新潮的存在。值得一提的是，在百樂冰淇淋的時空裡，有幾名店員大姐，悠悠相伴了四、五十年，和百樂冰淇淋一起慢慢變老。她說這裡的冰淇淋機都是當年自美國原裝進口的，昔日高雄僅百樂一家供應道地的美式冰淇淋。然而早期能來百樂冰淇淋是奢華的象徵、值得與同窗炫耀的享受，店員大姐說幾十年前有的家庭帶孩子們前來，可是只有考試成績優秀的小朋友有資格享用冰淇淋，成績不佳的只能認命在門口罰站，望著裏頭好生羨慕，讓我們不禁莞爾。

端詳了菜單好一會兒，撇除順應時代潮流研發的後起之秀，冰品感覺個個都經典，害我個個都想點，良久沒復發的選擇困難症再次找上門。同行的在地好友Angela推薦初訪先品嘗最為經典的百樂百福與巧克力聖代，爾後有機會再來一嘗深受兒童歡迎的雪人及香蕉船；點完餐後，店員大姐會將點單放置在桌上，定睛一看才發現上頭有兩欄價格，其中一欄是週日打八折的價格。我本以為是近期推出的優惠活動，後來才聽說百樂冰淇淋從民國52年開幕以來就將星期日定為家庭日，也因此每逢週日總門庭若市。

百樂冰淇淋除了供應道地的美式冰淇淋之外，也有販售樸實無華的冰淇淋蛋糕。（圖／金大佛提供）

經典不敗的百樂百福為洋溢熱帶風情的組合，以香草冰淇淋為主體，一顆草莓置頂，搭配草莓醬，梨子和水蜜桃墊底，整體滋味甜而不膩，不愧為經典之作；巧克力聖誕則是香草冰淇淋淋上香濃的巧克力醬後，再佐以花生粒點綴，最後加上一顆糖漬櫻桃以達畫龍點睛之效。不論點何種冰品，若想拍照留念務必記得快狠準，把握品味的黃金時間，因為百樂冰淇淋講究真材實料，沒有添加劑的阻撓，融化速度好比高鐵奔馳。「百吃不厭，樂在其中」為百樂冰淇淋的Slogan，我猜想對於五、六年級的高雄鄉親來說確實如此，聽店員大姐說不少家長都會帶著小朋友來回味自己的青春期，告訴他們爸媽年輕時正是來百樂冰淇淋增溫感情、融化彼此的心，想來也不乏有傳承意味，讓百樂冰淇淋亦「甜」滿孩子的童年。

百樂冰淇淋除了供應道地的美式冰淇淋之外，也有販售樸實無華的冰淇淋蛋糕。縱然現在視覺浮誇的甜點工作室滿街林立，仍有許多高雄人堅持選擇以百樂冰淇淋出品的蛋糕來慶賀。我們在等冰淇淋上桌的期間，就陸續有幾名客人專程前來選購生日蛋糕，看著店員大姐戴著老花眼鏡、小心翼翼地包裝蛋糕，頓時竟好生感動，不禁暗自期許百樂冰淇淋能常駐高雄街角，不要因為城市走得過快的步伐，而消融在時光洪流之中，繼續陪伴更多世代百吃不厭，樂在其中。