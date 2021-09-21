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【漢服HanFun】楚楚／時令漢服：柚見中秋（下篇）

聯合新聞網 / 楚楚
挽起袖子製作「枸杞柚子桂花糕」，感受柚香與桂香。左圖為宋制短衫搭配自己綁染的時裝吊帶裙，右圖為明制方領半袖，領口與前襟繡著月桂及玉兔。（組圖／楚楚提供）
挽起袖子製作「枸杞柚子桂花糕」，感受柚香與桂香。左圖為宋制短衫搭配自己綁染的時裝吊帶裙，右圖為明制方領半袖，領口與前襟繡著月桂及玉兔。（組圖／楚楚提供）

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出2篇，敬請期待。

文／楚楚

上篇我們透過習俗與食俗，認識中秋節傳統文化背景，而放在現代時空，除了透過傳統紋樣服飾、應景美食感受節慶氣氛，更可以藉由行程安排，親近臺灣傳統糕餅文化，並製作時令糕點，享用中秋。

傳統節慶現代過法

新北市的八里、宜蘭縣的冬山都有許多可供手採的柚子園。為了迎接中秋節，我們今年特地到果園採摘柚子，掛滿樹梢、果腹飽滿的柚子，呈現濃厚的秋收意象。以雙手托住柚子，輕輕抬起柚腹，擰開相連的莖，成熟的柚子便能輕易採下。白露時節後採摘的柚子最是美味，放在家中也得滿室馨香。

（左圖）郭元益糕餅博物館的歷史陳列區，有古今對話的深意。（右圖）館內袖珍小巧的月餅模型令人讚嘆。（組圖／楚楚提供）
（左圖）郭元益糕餅博物館的歷史陳列區，有古今對話的深意。
（右圖）館內袖珍小巧的月餅模型令人讚嘆。
（組圖／楚楚提供）

若從八里返程，可以順遊士林的「郭元益糕餅博物館」，無論是預約糕餅手作課程、認識臺灣餅食文化與民俗禮儀，或採買創意特色糕餅，都是中秋時節的應景文化行程。當然，由於八月十五日也是月老生日，單身男女也不妨敬拜月老，或至「世界宗教博物館」透過今年度的特展認識世界愛神。

除了遙遠天際的明月，新月橋上墜落凡間的月亮裝置藝術，也是遊人賞月追月的另一選擇。（組圖／楚楚提供）
除了遙遠天際的明月，新月橋上墜落凡間的月亮裝置藝術，也是遊人賞月追月的另一選擇。（組圖／楚楚提供）

鄰近傍晚時，更可以到橫跨板橋與新莊的新月橋漫步，不僅開闊的河景適合賞月，光雕橋倒映在大漢溪的弦月也別有風情，更別說橋上擺放著一顆直徑超過兩公尺的巨型月亮，吸引遊人駐足追月。

枸杞柚子桂花糕的製作流程，依序為：準備相關材料、熬製柚子醬底、桂花枸杞泡水；溶解吉利丁片、加入枸杞桂花、攪拌均勻分布；鋪平柚子醬底、凝固脫模倒出、切片擺盤完成。（組圖／楚楚提供）
枸杞柚子桂花糕的製作流程，依序為：準備相關材料、熬製柚子醬底、桂花枸杞泡水；
溶解吉利丁片、加入枸杞桂花、攪拌均勻分布；
鋪平柚子醬底、凝固脫模倒出、切片擺盤完成。
（組圖／楚楚提供）

枸杞柚子桂花糕

我們更準備了應時的桂花，挽起袖子製作「枸杞柚子桂花糕」。與一般的做法不同，為了不要讓淡色的柚子搶走枸杞桂花的色彩，我們選擇另外處理柚子，作為最後的鋪底，類似市售蛋糕餅乾底的概念。

食譜

1. 首先剝開柚子，去除白色的筋皮，熬製柚子醬，加入少許吉利丁備用。

2. 吉利丁片、枸杞、桂花各自泡水軟化備用。

3. 燒水溶解冰糖，也可配一些紅糖增色，接著加入吉利丁片，攪拌至完全融化。可加入桂花過濾後的汁水，讓香氣融入糕體。

4. 加入枸杞、桂花後放涼，起鍋倒入容器冷卻，等糕體稍微凝結後略微攪拌，使枸杞、桂花均勻分布，接著在頂層鋪平柚子醬。

5. 確認完全凝固後，脫模倒出，切片後即可食用。也可以灑上乾燥桂花，增添香氣與美感。

（左圖）冷藏凝固的枸杞柚子桂花糕，製作方式簡單，成就感十足。（右圖）搭配茶飲享用自製糕點，為中秋佳節增添濃厚節慶氛圍。（組圖／楚楚提供）
（左圖）冷藏凝固的枸杞柚子桂花糕，製作方式簡單，成就感十足。
（右圖）搭配茶飲享用自製糕點，為中秋佳節增添濃厚節慶氛圍。
（組圖／楚楚提供）

晶瑩剔透的枸杞柚子桂花糕，清香爽口，柚香與桂香在齒頰散開，令人回味無窮，堪稱完美「柚惑」；搭配領口襟前繡滿月桂及玉兔的明制「方領半袖」、裙底刺繡仿妝花白兔的「馬面裙」等時令漢服，從飲食到服飾，妝點豐富的節慶氛圍。中秋是一個充滿美食的節日，月餅、柚子、桂花、螃蟹，應景的當季食物與時令的傳統服飾，都是中華傳統文化迷人的一環。 (下)


中秋節 傳統文化 八里 讀創故事 漢服

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