【動物萌星球‧徵文優勝作】徐子晴／恐龍考古學

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文／徐子晴

寵物小檔案： 品種：玄鳳鸚鵡 飼齡或照片寵齡：11年 名字：大毛、二毛

之前被朋友推坑看了一部極短的動畫《正妹與恐龍》，才想著怎麼會有人家裡出現了恐龍還可以這樣淡定自如？

我才想到，說起恐龍，我們家裡不正有恐龍嗎？

鳥類是現今唯一生存至今的恐龍，所有的鳥類都被歸類在鳥型恐龍下面。打從侏儸紀中期，開始有這樣既有鳥類也有爬蟲類特徵的恐龍出現，始祖鳥成為了現在普遍認識的鳥的起源。雖然沒有人真正見過大型的暴龍、三角龍、雷龍那種印象中最正統的恐龍形象，但我想，作為恐龍留下的最後血脈，我必定也能從我們家鳥兒身上發現一些端倪。

從外表上來說，玄鳳鸚鵡的軟萌形象似乎跟兇猛的露齒大蜥蜴扯不上干係，但我相信養過鸚鵡的鳥友們都能明白，他們小小的嘴喙，能有多大的威力。相較於其他食蟲或是吸花蜜的鳥，鸚鵡的嘴喙厚實，用來吃堅硬的種子和堅果類，大毛和二毛的最愛就是小米穗和迦納粒子，看牠們精準的去殼，用小舌頭把殼頂出嘴外，流暢的動作常常能讓我注目許久，那小巧的進食工具，也對家裡的家具、紙張、甚至是牆面都有相當程度的威脅。

可能是因為聰明愛玩，他們看到什麼，都會先遠遠的觀察，發現沒有危險的時候趕緊啃上幾口，衛生紙牠們在沒紙可以啃的時候也會偷偷去啃，但他們還是比較喜歡80磅以上的影印紙，咬起來有口感又有爽度。木頭桌板還可以一絲一絲的拉下來，理所當然也是牠們的愛用磨牙玩具。牆壁我就真的不知道它是礙著誰了，兩小傢伙會偷偷站在牆旁邊，趁人不注意開始把油漆給啃下來。後來我想想想，大概是因為買給他們補充礦物質的礦泥吃膩了，想試試在地的味道。

一次回家裡買了保麗龍專用來墊高床墊，為了不讓牠們撒野，還把周圍都用布給包起來，也不知道搗蛋鬼從哪尋得密道，在裡面大肆暴風式啃保麗龍，我們回到家還想說怎麼遍尋不著，最後自己竟然在布裡面出不來，自己開發了一個大型「可啃咬」的密室，也算是很跟得上潮流的鸚鵡了。

看看二毛如何靈巧地用嘴喙整理羽毛。（圖／徐子晴 提供）

恐龍經過後來研究推論，有可能身上也是有羽毛的，和現今的鳥類又多了幾分相似之處，但我想我們家的恐龍跟牠的恐龍老祖先最不相同的，大概是牠們豆點大的膽子吧！一點聲響都能把牠們驚得滿天亂飛，頭上的呆毛像跟雷達似的，動不動就豎起開始偵測危險的電波。最可怕的還是晚上睡覺在籠子裡面碰到彼此，就嚇得掉下籠子，在籠子裡面驚惶撲翅，半夜聽到這個聲音，真的也是被嚇得半死，還要趕緊開燈開籠，讓牠們待在身上哄一哄，才肯再進籠子睡覺。前陣子花蓮地震頻傳的夜裡，幾乎每天都會被地震搖晃加上兩毛的撲翅聲生生嚇到清醒。

兩隻小毛頭鬼跟小孩一樣，越是警告的越要偷偷踩線，看你只是嘴上念念沒真的要過來，就停下來觀望一下，趁你一閃神就繼續做亂，真的衝過去阻止的時候，就拔起兩隻小短腿飛奔，就這個時候最像是兩隻小恐龍了。將牠們和恐龍連結上後，在牠們黏在肩上討摸的時候，手指搓過牠們兩頰的小腮紅，牠們享受的瞇起眼睛的時候，總有種牠們穿越了歲月走來的溫暖感受。沒有老祖宗恐龍的高大帥氣，也不是名貴金貴的存在，但都無所謂，牠們就是我們家最可愛的兩隻小恐龍。

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