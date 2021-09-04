【流浪‧市吃員】金大佛／三合一的店舖，一家四口的回憶

文／金大佛

近午的濱江市場，人聲鼎沸依舊，穿過重重人牆、閃過一輛輛迎面而來的菜籃車才終於跟著Google指示轉進小巷。不過，我不是來市場採買的，而是與當地好友在此進行午餐之約。

Go home to eat和小時候雞排是暗藏在濱江市場的人氣美食，由一對姊妹齊心經營。店面右方為姊姊負責的雞排攤、左側為李媽媽火鍋料攤位（掌門人李媽媽正是姊妹倆的母親），妹妹則在裡頭經營小餐館，三人在方寸之地各劃區為王，母女三合一的經營方式饒富趣味。

若說實則為一家四口共同營運也不為過。父親為雞肉供應商，雞排攤的肉品自然全出自父親之手，為了讓客人品嘗到最鮮甜的雞肉，而正是因為每日堅持使用最新鮮的雞肉，天生麗質無須仰賴過多調味料來遮羞，只要灑上獨家的胡椒粉，咀嚼之中即可重返單純且多采多「汁」的童年，亦是速食店的炸雞取代不了的樸實美味。

姊妹倆自幼便伴隨雙親在菜市場胼手胝足，在攤位上從童年待到了成年。每逢過年前夕，全家人得趕在日出前遷移至市場張羅好攤位；當時，總會有滿滿的人潮圍繞著母親，然由於消費模式日益更迭，超市與大賣場紛紛加入競爭行列，市場搶購盛況一去不復返，也不禁讓姊妹倆懷念職場尋不著的人情味，便毅然決然回歸最熟悉的濱江市場──姊姊在母親攤位旁提供小時候的滋味，妹妹則供應各式手作料理，麵條、披薩餅皮、刈包外皮皆親力親為，連東京電視台也曾慕名前來採訪過。

點了滿滿一桌讓人胃口大開的餐點，有炸雞套餐、兩種口味的刈包還有青醬義大利麵，全是出自這一家四口的手藝。（圖／金大佛提供）

Go home to eat空間由鐵皮屋構成，座位十分有限，假日更是一位難求，建議先訂位「佔有一席之地」。來者幾乎都會點上一份「棉被蓋著豬」，也就是有「虎咬豬」之稱的臺灣常民小吃刈包；老麵自製的外皮包覆著酥脆的燒肉，搭配自行調配的海鮮醬，以及紫洋蔥泡菜、花生粉、小黃瓜、香菜等，整體吃起來酸中帶點甜，也讓我獲取傳統中見新意的刈包經驗值。

用餐過程中，李媽媽的攤子同樣絡繹不絕，在攤前挑選火鍋料的婆婆媽媽不曾少過；可以直擊主婦們的採食日常，倒也成了另類的景觀餐廳。有趣的是李媽媽和兩姊妹的客群有明顯的年齡差，難得目睹在一個店址裡，居然可以同時網羅各種年齡層的消費者。

或許是置身傳統市場內，有他處難以複製的人情氛圍，我和好友度過了充盈愉悅的早午餐時光。然由於自製料理樣樣誘人，造就明明兩個人素日胃容量不大，卻仍抵不住誘惑，自不量力點滿一桌菜，內容涵蓋炸雞套餐、兩款口味的刈包還有青醬義大利麵等，若非好友即時制止，差點連瑪格麗特披薩也投身這場戰局。結局毫不意外的是吃不完，但也捨不得浪費一桌好料理，好友於是打包彷彿家般樸實的溫度，繼續「Go home to eat」。