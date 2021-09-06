【動物萌星球‧徵文佳作】童子／我的美人魚公主

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／童子

「我喜歡碧海藍天，我喜歡海；我喜歡自由自在，我存在。」每當我逛水族館店的時候，看著她們嘴巴一張一合，就好像是這樣唱著。

她們不理會你到底買還是不買，因為在店裡她們總是開懷，這種隨遇而安的心態，我始終學不來。

三年前我來到台中的某家水族館店，正當我閒晃的時候，一群小女孩吸引了我的目光，穿著紅色的舞裙跳著不太熟悉的節拍，完全跟不上音樂伴奏卻顯得可愛，終於我還是動了凡心把她們帶了回來。

女兒問我她們叫甚麼？比較鮮紅的那隻叫小紅，比較偏金色的那隻叫小金，另外一隻不紅也不金的，只是比較小隻一點，那就叫小魚好了。她們不計較名字好不好聽，只要有水有飼料就好，這是她們幫我上的第一堂課「人生過得去就好，凡事不用太計較」。

當我心情沮喪，就會坐在角落發呆，後悔當初怎麼沒有早知道，正當煩惱未來應該如何是好，抬頭望向窗邊，看到女孩們還是一樣，漫游的漫游、搖曳的繼續搖曳，這就是她們教我的第二堂課「不用悲傷，我永遠在你身旁」。

女孩們的空中花園。利用太陽能板供電幫浦，注入水中的氣泡除了能增加魚缸內的溶氧量，氣泡上升時的提水作用，也能讓水流進上方過濾系統，產生循環。（圖／童子 提供）

為了讓女孩們有更舒適的家，我花了不少心思研讀做功課，關於金魚飼養方法的書，認真看了好幾回。我還改造了一個太陽能發電的環保過濾系統，在不傷害環境而且節能減碳的訴求下，她們終於有了一個綠色生活空間，我想這樣應該更符合她們原始的自然生態。女孩們不會寫信，只能用更健康的體態、更鮮艷的色彩，告訴我，她們覺得這樣真的很不賴，這就是她們喜歡的住宅。第三堂課讓我體會「只要有付出，就會有回報」。

（由上至下）正妹、圓圓、詩詩，是品種為「泰獅」金魚。（圖／童子 提供）

去年我又來到水族館店，幫女孩們面試幾位新室友，有著日本大正鯉魚般色澤的正妹、身材跟加州水蜜桃一樣甜的圓圓，還有搖起裙襬總會令人想到夏威夷的詩詩，三位散發著異國丰采的少女雀屏中選，跟著我一同回到福爾摩沙，那童話故事裡的花園。看見嬌媚浮誇的新室友，女孩們絲毫沒有羞怯，依然我行我素的慢慢游，欣然接受了這些群新朋友。「沒有忌妒，就不會被情緒勒索」第四堂課，女孩又教會了我。

雖然沒有依偎在懷裡的毛小孩，我仍陶醉在寵物對主人的依賴，那些悠游自在的女孩，天然不做作的模樣，總是那麼惹人憐愛。

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