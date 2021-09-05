【動物萌星球‧徵文佳作】徐孟嫃／勇敢傳說

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／徐孟嫃

寵物小檔案： 品種：米克斯犬 飼齡或照片寵齡：獸醫鑑定應已10歲以上，飼養約四年 名字：土豆、豆妹、偷刀 特殊癖好或興趣：睡到半夜會自己爬起來盯著床上的人看

土豆是隻自己走來的流浪狗，沒什麼預兆，就與平常無異的一天牠突然出現在早餐店門口，過不久便像定居般地住在早餐店裡。

土豆的暱稱多地數不清，像是「豆妹」、「偷刀（土豆的台語）」，認識牠的人隨興所至看心情想怎麼叫就怎麼叫，牠的個性安靜內向，即使聽到叫喚牠的聲音，也只是將頭轉過聲音的方向看而已。

牠來到早餐店時已經身帶重病，除了有跳蚤與寄生蟲之外，內部腫瘤吸取牠的血肉滋長，短短四年內已開過三次的刀，在每一次我們的擔心中化險為夷，在獸醫院裡的鐵籠中又醒過來，睜著一雙烏黑明亮的眼睛，用黑色濕漉漉的鼻子頂人的手心討摸摸。

今年夏天最後一次帶著虛弱的牠看醫生，醫生用著溫婉的嗓音要我們做好心理準備，現在的豆妹已經無法進食，且用瘦小的身體忍耐劇烈的疼痛，半夜裡的嘔吐與腹瀉，都是牠的身體一點一滴被病痛侵蝕的象徵，最後選擇讓牠安然舒服地方式離開。

我想豆妹忘不了那年夏天與眾人一起登高爬坡的回憶，吐出粉紅色的舌頭呵氣，邊四肢快速往上坡爬去，牠的牽繩在手中，眾人氣喘吁吁落在牠身後，豆妹爬得愉快，說不上來到底是誰在遛誰。

也帶著牠往南部的海邊追浪，與一般的狗兒不同，牠神情淡定，陽光很大牠瞇著眼，趴在沙灘上享受眾人圍繞著牠，把被海水沾濕的沙往牠身上蓋去，牠動也不動，乖乖任人把牠埋成一尊狗面獅身像。

生前牠是隻流浪的狗兒，最後輾轉來到我們身邊，這四年帶著牠上山下海乘風破浪，也算是隻見過大風大浪的狗，更不用說飼養牠的這四年間大大小小的病痛與手術牠都咬牙挺了過來，往後的路途也會帶著美好的回憶，勇敢往有光芒的地方一路奔去。

●主題徵文「深夜解憂電臺──低潮中最溫柔的陪伴」邀稿中，歡迎踴躍投稿！☞ 瞭解更多

☞我要看更多，歷屆主題徵文