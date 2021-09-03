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【動物萌星球‧徵文佳作】量地喫風／她不是我的孩子

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
Isha讓人難以抗拒的毛茸茸小手。（圖／量地喫風　提供）
Isha讓人難以抗拒的毛茸茸小手。（圖／量地喫風　提供）

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／量地喫風

寵物小檔案：

品種：黃金獵犬與小獵犬的混血兒

飼齡或照片寵齡：1歲8個月

名字：Isha

聽見鑰匙在鑰匙孔裡轉動，而後是大門被推開的聲音。

「噢寶貝，爸爸媽媽回來了！想死你了！」房東夫婦的聲音非常興奮。他們一家三口已經分隔兩地三個禮拜了。

隔了十幾公尺，我也能從我的房間聽到Isha快步跑向大門的聲音。

等了好幾分鐘，我才開門，走向客廳，見證這無比溫馨的團圓場景。

房東是香港人，房東先生是美國人，他們的獨生女Isha卻有一頭金褐色的頭髮，非常亮麗。房東夫婦將女兒緊緊地擁在懷中，Isha則不斷親吻他們倆，三人間是愛語綿綿。我不曾見Isha這樣快樂。

但，那所有的歡愉都與我無關。我只是個十足的局外人。

我與Isha其實算是室友。在她成為這家庭的一份子之前，我已經是這兒的房客。

房東夫妻要前往東岸旅行，對外頭的保姆不放心，決定將寶貝女兒託付給我。托嬰費是免我一個月的房租。

於是我每天早上起來，先將她的食物與飲水備妥，再將後院的門打開，讓她自由地探索。這孩子特別喜歡院裡那條種滿茉莉花的小徑。她年紀小，大小便還控制不好，我總是任著她，再一個人默默收拾殘局。我拾起她溫熱而惡臭的便便，心裡卻盡是焦慮，這孩子是吃了什麼，便便怎麼這麼軟呢？

那幾天熱浪來襲，我每過正午就讓Isha回房裡待著，還要開上電扇甚至冷氣，怕她小小的腳掌受不住加州的熱氣。房東指定給她的飲食她不大喜歡，我總會偷塞些起司或雞肉小點心給她。她走路橫衝直撞，從不看交通號誌，我提心吊膽卻還是每天陪她到鄰里間散心。爸媽不在，我總希望她開心一點。

這孩子身材像她父親那樣修長，膽子卻很小，怕黑。每次天黑前，我一定將大門打開，仔細地用濕巾為她擦澡，還要特別關照她的小屁股，可別被硬掉的便便弄痛了。睡前，再給她一條莓果口味的牙刷。刷洗乾淨以後，則要讓她和爸媽視訊。房東夫妻要是一天沒有看到寶貝女兒，就為思念所苦。

他們回來恰好是國慶日隔天。那幾天鄰里間鞭炮聲不斷，這孩子前一刻明明還瑟縮地躲在我身邊，讓我輕撫並柔聲安慰她，這一刻卻萬分可憐地依偎著她母親，彷彿歷經後母虐待。

想到過去幾天自己對她是怎樣悉心呵護，一直到第二天，我一個人坐在餐桌前吃早餐，心裡還是不大好受。

直到有人將手沉沉地按在我的大腿上。

我的視線沿著那隻毛茸茸的小手，往上看到她濕潤的鼻子與下垂的耳朵，最後停在她咖啡色的長睫毛上。她睜著圓圓的眼睛盯著我，眼神無比澄澈，看得我忍不住心虛：這樣跟一隻一歲多的小狗計較，你確定嗎？


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