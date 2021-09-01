【動物萌星球‧徵文佳作】陳瑜／羊來了

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／陳瑜

寵物小檔案： 品種：阿爾拜因山羊 （Alpine Goat） 飼齡或照片寵齡：約3個月 名字：小屁羊

若說有什麼最能讓人感受到生命的蓬勃與活力，養羊大概是其中之一吧！

春天是羔羊的「產季」，羊舍裡接連幾隻臨盆的母羊咩咩咩的叫著、在圍欄中踱步轉圈，那是分娩前的徵兆。跟在母羊身後看著小羊的前腳冒出一點頭，再用力！冒出一點鼻尖，再用力！眼角餘光瞥到母羊轉頭哀怨地掃了你一眼：別只顧著看啊！還不快來幫忙「卸貨」！助產士這時才想起自己的職責所在，摸摸鼻子上前幫忙。

咚！咚！咚！

恭喜老爺！賀喜夫人！是三隻毛色各異健康活力的小崽子。看著母羊舔淨牠們身上的胎衣，做完基本的處裡，初生的小羊就被助產士送往保溫箱集中照顧。

山羊寶寶的英文是Kid，跟小孩的英文一樣，這大概是最名副其實的英文單字了，小羔羊抱在懷裡乖得惹人憐愛，奶瓶湊到嘴前就認真地吸吮，吃飽了就咂咂嘴，頂著圓滾滾的小肚皮在你懷裡打瞌睡。出生後幾天吃飽睡睡飽吃，養足了體力，接下來的幾周就像是隨時在無線充電、無限放電的小屁孩，永遠有用不完的活力與好奇心。喜歡跳上跳下，跟兄弟姊妹追逐狂奔，沒看過或覺得有趣的東西總喜歡往嘴巴裡面塞，好像咬咬看就能把物品的名字嚼出來一樣（包括你的工作服與頭髮）。放飯的時候爭先恐後往你身上撲，用稚嫩的聲音咩咩咩的喊你，眼睛炯炯有神地緊盯著手中的奶瓶。

其實經濟動物與飼育者之情，不亞於飼主寵物之間的羈絆。藉著在學校牧場打工，也才得以有機會親身體會。（圖／陳瑜 提供）

動物飼育者與動物的連結很難一言以蔽之，尤其平常被我們視為經濟動物的牛、豬、雞、羊，一般人將牠們視為餐桌上的美饌，或是替自家寵物選飼料的口味選擇。然而，經濟動物飼育者與這些動物的連結其實不亞於飼主跟常見的犬貓寵物，甚至更為複雜，牧場的工作人員不分節日假日平日，每天照顧這些動物，與牠們朝夕相處，無論風雨或是疫情，他們最在乎的還是動物是否健康平安。而自己很幸運地能有機會藉著在學校牧場打工的機會親身體會這層複雜的羈絆，而動物帶給人們的影響始終是簡單明亮的，一如小羊踩著歡快活潑的蹄子，在心上拓下一個雀躍的身影。

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