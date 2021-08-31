【動物萌星球‧徵文佳作】雨伯／外公的咕咕雞

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／雨伯

寵物小檔案： 品種：土雞 飼齡或照片寵齡：約3個月 名字：咕咕

外公很喜歡養雞，雖然他是要養來吃的。不過比起雞肉的美味，我寧願相信他喜歡的是養雞的過程，看雞在自己的飼養下長大的感覺。

七歲的暑假那年，我住在外公家，一個在純樸的花蓮鳳林鎮，非常典型的三合院建築。外公看我喜歡，把一隻特別黏我的小雞送給我養，一方面聊做打發時間的消遣，剛好也可以絆住我這個小鬼頭不到處亂跑。

還記得第一次看到不關籠子養的雞，居然不會怕人，幼小的心中嘖嘖稱奇了好久（真是都市人的少見多怪），這些雞甚至聽到人聲還會咯咯叫地亦步亦趨走出來，看看有沒有什麼好吃的；而即使與鄰居的圍籬早已破了一個大洞，外公的雞也從來不會乘機逃跑或因此走失，總是在日落之後乖乖回到他準備的窩。

我總是一大早為我的專屬小雞「咕咕」準備好一盤水，一盤飼料，不曉得咕咕知不知道這是專門為牠準備的，但總是免不了其他雞群也一窩蜂地湧過來搶食；不過我心裡相信牠是知道我來的，因為每天我走進他們的窩時，咕咕總是第一個出來迎接我，一邊拍著牠的小翅膀，咯咯地或是咕咕地叫著。

某天發現成雞不時會啄著地上的小石頭還是沙子，人小鬼大的我自以為聰明，於是除了每天準備的水盤和飼料盤之外，又另外準備了一盤小石頭，一樣放在咕咕的面前，可惜咕咕只顧著猛吃飼料，真是怪了？平時沒飼料時不是很愛吃石頭的嗎？

後來外公發現了我的石頭盤，不問也不回答我的疑問，只是邊笑邊把我的石頭盤拿去倒掉，直說餵飼料就好啦，別餵這些有的沒的，有需要但人沒準備的，雞自己會去找來吃的，不用什麼都幫雞準備的好好的。可惜小小的我聽的似懂非懂，既然咕咕還是需要的，那我先幫牠準備起來不是更好嗎？

咕咕長的很快，兩個月的暑假時間就能長的像是成雞一樣，但是暑假過去，我總不能帶著咕咕回家開學，只記得父母半強迫地拉著我的雙手走出三合院，在哭喊聲我只能淚眼婆娑地看向雞舍向咕咕道別，只看到咕咕愣愣地站在雞舍門口，歪著頭定定地看著我的方向，脖子下的雞冠晃呀晃的，好像是在跟我說再見一樣。

不久後家中收到了外公冷凍宅配的雞肉，雖然外公以往不時都會寄過來，但唯獨這一次我實在無法安心地吃下這些雞肉；不過心裡有數的我，卻也不敢開口問外公我的咕咕雞……還好嗎？

二十六年後的夏天，外公驟逝了。

在慌亂中辦完了後事以後，終於有空踏回外公的三合院，像是走進了二十六年前的暑假，雖然木造的建築已然蛀蝕傾頹，圍籬也搖搖欲墜，但一走進，雜亂的雞舍中卻傳來悉悉簌簌地聲響，下意識原本以為是否多日無人以至於有小偷光顧藏身其中，沒想到卻看見幾隻土雞搖頭晃腦地緩緩走出，是不是以為外公回來了呢？

嘿！我也回來啦！雖然跨過了整整二十六年的光陰；其中一隻土雞特別勇敢，朝著我走了好幾步，是你嗎咕咕？你也回來了嗎？

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