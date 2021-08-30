【動物萌星球‧徵文佳作】Vanessa／全世界最幸福的工作

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／Vanessa

寵物小檔案： 品種：米克斯 飼齡或照片寵齡：9歲 名字：布朗妮

聽說有一種工作很輕鬆，工作十分鐘可以休息四十分鐘，工作內容是躺在草地享受陽光和按摩。

這工作的職稱是──校犬。

布朗妮是機緣巧合下來到學校的浪犬，送養不出去就這樣名正言順的成為了我們的校犬。

學生的下課時間，是布朗妮的上班時間。每次下課鈴響就會聽到學生一路從教室喊著布朗妮朝辦公室奔來。沒多久布朗妮就被一群學生包圍，然後身上長滿了小手。曾經有學生說：「我知道找到布朗妮最快速的方法，就是看人群在哪裡，布朗妮就在哪裡」。

學生對布朗妮的寵愛，常常誇張到令人覺得不可思議！

偷懶留在辦公室睡覺的布朗尼，與辦公室門外擠滿的學生們。（圖／Vanessa 提供）

有次布朗妮躺在草地享受學生的摸摸，不遠的另一塊草地有學生在玩足球，一眼望去赫見有三個守門員，原因是他們要保護布朗妮不要讓球跑到布朗妮這裡。原來守門員的功用不是為了守門，是為了護駕。

布朗妮很愛枕在學生的手上或腳上睡覺，上課鈴響，學生不忍吵醒牠，總是為難的問：「老師，怎麼辦？」。哦～很抱歉，布朗妮不能構成任何正當缺課理由。叫醒牠～

有太陽時布朗妮喜歡躺在草地曬太陽，有次看到學生站一排在牠旁邊，問他們在做什麼，他們說：「在幫布朗妮擋太陽」。真的太貼心了，以致於我不好意思告訴他們其實布朗妮在享受陽光。

下雨了，如果布朗妮在淋雨會有學生來報告，然後把牠叫回來，圍著牠幫牠擦乾，邊擦會邊像個小主人一樣唸牠怎麼可以跑去淋雨。

學校種了很多台灣欒樹，布朗妮很愛咬台灣欒樹掉下來的枝條，學生發現後，下課一群人在每棵台灣欒樹下撿拾枝條，然後一大把一大把進貢到布朗妮面前，看到牠前面一堆枝條，我都不禁懷疑是要生火了嗎？

即使工作如此輕鬆，但布朗妮並不是每一節下課都會願意出去執行牠的勤務，有時牠也會想偷懶留在辦公室睡覺。這時辦公室外面就會擠滿一堆學生，在門口和窗戶卡位，為了搶看在辦公室偷懶睡覺的布朗妮。

校狗果然是全世界最幸福的工作！難道這就是傳說中的「好狗命」？

去年布朗妮已退休，現在正在我家享受牠的退休生活，相信牠一定很懷念那段躺在草地被一群學生包圍，不斷搓來搓去的日子。

●主題徵文「深夜解憂電臺──低潮中最溫柔的陪伴」邀稿中，歡迎踴躍投稿！☞ 瞭解更多

☞我要看更多，歷屆主題徵文