快訊

九一開學倒數…北市估1成生想請防疫假 家長觀望中

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

【動物萌星球‧徵文佳作】Vanessa／全世界最幸福的工作

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
校犬布朗妮只要一出沒，就會被一群學生和學生的小手緊緊包圍。（圖／Vanessa　提供）
校犬布朗妮只要一出沒，就會被一群學生和學生的小手緊緊包圍。（圖／Vanessa　提供）

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／Vanessa

寵物小檔案：

品種：米克斯

飼齡或照片寵齡：9歲

名字：布朗妮

聽說有一種工作很輕鬆，工作十分鐘可以休息四十分鐘，工作內容是躺在草地享受陽光和按摩。

這工作的職稱是──校犬。

布朗妮是機緣巧合下來到學校的浪犬，送養不出去就這樣名正言順的成為了我們的校犬。

學生的下課時間，是布朗妮的上班時間。每次下課鈴響就會聽到學生一路從教室喊著布朗妮朝辦公室奔來。沒多久布朗妮就被一群學生包圍，然後身上長滿了小手。曾經有學生說：「我知道找到布朗妮最快速的方法，就是看人群在哪裡，布朗妮就在哪裡」。

學生對布朗妮的寵愛，常常誇張到令人覺得不可思議！

偷懶留在辦公室睡覺的布朗尼，與辦公室門外擠滿的學生們。（圖／Vanessa　提供）
偷懶留在辦公室睡覺的布朗尼，與辦公室門外擠滿的學生們。（圖／Vanessa　提供）

有次布朗妮躺在草地享受學生的摸摸，不遠的另一塊草地有學生在玩足球，一眼望去赫見有三個守門員，原因是他們要保護布朗妮不要讓球跑到布朗妮這裡。原來守門員的功用不是為了守門，是為了護駕。

布朗妮很愛枕在學生的手上或腳上睡覺，上課鈴響，學生不忍吵醒牠，總是為難的問：「老師，怎麼辦？」。哦～很抱歉，布朗妮不能構成任何正當缺課理由。叫醒牠～

有太陽時布朗妮喜歡躺在草地曬太陽，有次看到學生站一排在牠旁邊，問他們在做什麼，他們說：「在幫布朗妮擋太陽」。真的太貼心了，以致於我不好意思告訴他們其實布朗妮在享受陽光。

下雨了，如果布朗妮在淋雨會有學生來報告，然後把牠叫回來，圍著牠幫牠擦乾，邊擦會邊像個小主人一樣唸牠怎麼可以跑去淋雨。

學校種了很多台灣欒樹，布朗妮很愛咬台灣欒樹掉下來的枝條，學生發現後，下課一群人在每棵台灣欒樹下撿拾枝條，然後一大把一大把進貢到布朗妮面前，看到牠前面一堆枝條，我都不禁懷疑是要生火了嗎？

即使工作如此輕鬆，但布朗妮並不是每一節下課都會願意出去執行牠的勤務，有時牠也會想偷懶留在辦公室睡覺。這時辦公室外面就會擠滿一堆學生，在門口和窗戶卡位，為了搶看在辦公室偷懶睡覺的布朗妮。

校狗果然是全世界最幸福的工作！難道這就是傳說中的「好狗命」？ 

去年布朗妮已退休，現在正在我家享受牠的退休生活，相信牠一定很懷念那段躺在草地被一群學生包圍，不斷搓來搓去的日子。


●主題徵文「深夜解憂電臺──低潮中最溫柔的陪伴」邀稿中，歡迎踴躍投稿！☞ 瞭解更多

我要看更多，歷屆主題徵文


寵物 徵文 美術館 讀創故事

相關新聞

讀創故事徵文「低潮中最溫柔的陪伴」，募集微小卻有力量的生命體悟

每個人的生活都不容易，面對生命中難題「卡關」在所難免，就是得透過他人角度，或是抽離事件的文字書寫，才能看得更清晰、更全面。可能是職場上的磨礪，是至親摯友的加油打氣，也可能是陌生人的舉手之勞，這些看似微

udn閱讀網路徵文「動物萌星球」優勝金榜公布

主辦單位／udn閱讀頻道、讀創故事 協辦單位／法國皇家寵物食品、貓美術館 評審／讀創故事 本次主題「動物萌星球──寵物趣事徵文活動」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事

【原著愛改編】利米／既成材，又不成材：《俗女養成記》（下）

●專欄「原著愛改編」：利米，讀創故事駐站原創作家。是個不忠貞的原著黨員，對原作有愛、對改編亦不排斥的女孩。本專欄旨在介紹由原著文本改編的影劇作品，沒有太嚴肅的分析（畢竟我除了不忠貞外，更是不怎麼專業）

【原著愛改編】利米／既成材，又不成材：《俗女養成記》（上）

●專欄「原著愛改編」：利米，讀創故事駐站原創作家。是個不忠貞的原著黨員，對原作有愛、對改編亦不排斥的女孩。本專欄旨在介紹由原著文本改編的影劇作品，沒有太嚴肅的分析（畢竟我除了不忠貞外，更是不怎麼專業）

【動物萌星球‧徵文佳作】Vanessa／全世界最幸福的工作

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續

【漢服HanFun】楚楚／披雲戴藍天：綁染漢服自己來

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出2篇，敬請期待。 文／楚楚 緣起 有時候想轉換一下心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。