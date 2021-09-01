【原著愛改編】利米／跨越守護，抵達幸福：《解憂雜貨店》

文／利米

寫在前面

美好的追劇時光又來啦！接下來的每個月，利米決定要來自訂主題，或許可以寫得更專心（自己說）。既然八月東京奧運剛結束，那麼九月份就指定打擊日本大叔，來個「東野圭吾推理月」吧～

正式踏入《解憂雜貨店》

如果有間店，可以解答一切煩惱，你會想寫信去諮詢嗎？如果你寫了，收到的建議卻和期待的不同，你，又會怎麼做？

東野圭吾的《解憂雜貨店》出版於2012年，並在2017年分別上映日本(10月)、中國(12月)電影版，2020年更由果陀劇場改編為舞台劇，這一次，我打算以日本版來對照原著。

書名：《解憂雜貨店【暖心紀念版】》作者： 東野圭吾出版社：皇冠出版出版時間：2018年8月16日

《解憂雜貨店》的書名，是一場趣味的文字遊戲。東野大叔將姓氏「浪矢（namiya）」和「煩惱（nayami）」聯想在一起，讓雜貨店老闆「浪矢雄治」展開「煩惱諮商」服務。每當有人寫信來商量，老闆會依性質決定是公開回信、或放在後門牛奶箱，讓搗蛋／煩惱的人得到解答。而在他去世多年後，三名丸光園育幼院少年誤闖廢棄雜貨店，意外展開跨時空通信，最終助人者亦受幫助，完成了美好的「善的循環」。

改編後的電影版，大致遵照原著設定（除了那台本田喜美莫名變成麵包車讓我接受不能，畢竟CIVIC在原著裡是章節名稱啊啊啊！）電影的開頭，同樣是2012年的少年躲入雜貨店，並在發覺受困後，跟1980年的「魚店音樂人」和「迷茫的小狗」通信，過程中，穿插1980年浪矢老闆的「綠河」事件，從而解釋了奇妙的時空通信由來。而隨著劇情推進，「曉子」的鬼魂出現，牽起丸光園和浪矢雜貨店的關聯，儘管電影中僅用寥寥數語帶過，但其實曉子與雄治的愛戀，正是整部故事的起點。

原著中提及，三零年代前後，年輕的浪矢雄治和皆月曉子相約私奔失敗，雄治心死回鄉最終開設雜貨店，曉子則來到男方故鄉創辦丸光園，將終生奉獻給孩童。兩個無緣的愛人，以各自的方式化小愛為大愛，將這份帶著遺憾的圓滿轉為人生基調，並將全書的五個章節，環環相扣成一段八十餘年的守護。原來，三名少年的到來，自始至終並非偶然；一封封的回信，也蘊藏歲月的情分──因此，若你曾被電影的劇情感動，強烈推薦一定要去翻原著，裡頭談的不僅是善的傳遞，更是一群並不完整的人，如何在殘破的世界裡，懷抱著真摯的情意去完整彼此。

此外，導演或許考量篇幅，割捨了「月亮兔」與「保羅•藍儂」的章節，但這兩段（尤其後者）真的很精彩／震撼（還有一堆披頭四的回憶殺（講得彷彿我經歷過那年代似的），也會看到更多作者對「解憂」的想法。事實上，「解決煩惱」從來不是通信的重點，浪矢雄治明白，多數人在下筆那刻，心頭早已有答案，之所以仍寫信過來，只是因為「 他們內心有破洞，重要的東西正從那個破洞漸漸流失…… （註1）」所以他的回信，與其說是指導，更像是用溫暖的字句補起那道缺口，讓對方能及時留存住那些（之於個人生命來說）珍貴的事物。

許多不平凡的經歷，往往源自最簡單的心意。出於想祝福他人的善良，不起眼的雜貨店，成了當地人的守護者，甚至跨越時空開解三顆迷惘中的心靈。而在電影的最後，編劇更將這份初衷昇華為原創台詞，透過少年敦也的口表達出來：

我並不認為自己的回信，可以給對方更好的選擇，之所以回信給她，只是希望她能得到幸福。若她願意相信我、並得到幸福，我想要當面親口告訴她，妳現在看到的人生風景，是妳自己的選擇以及努力的成果。 （註2）

不只是守護，更希望對方得到幸福。願我們每個人，都能成為別人的解憂雜貨店，也能遇上一個，屬於自己的浪矢雄治。