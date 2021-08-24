【漢服HanFun】楚楚／披雲戴藍天：綁染漢服自己來

文／楚楚

緣起

有時候想轉換一下心情，不穿著全套漢服，改用時裝混搭漢服，那麼吊帶連身洋裝絕對是不可或缺的好朋友。最近愛上了綁染，偶然買了一條綁染連身洋裝，裙子上的「雲染」呈現不規則縹緲雲紋，像天空也像湖水，層次豐富典雅。選搭一件與綁染顏色相呼應的宋制飛機袖短衫，既遮蓋裸露的肩膀，又能當作防曬小開衫或冷氣房小外套。

這樣的裝扮帶著現代服飾的曲線，而綁染與漢服卻又是傳統工藝的小心機，自己穿著開心，混入人群也不顯突兀，約莫可說是左鄰右舍都能共感的審美吧。更別說若把綁染裙當作漢服內搭的吊帶，兼有襯裙的效果，可說是一衣多穿，萬分實用。

（左圖）綁染時裝吊帶裙混搭宋制直領對襟短衫；（右圖）將綁染裙當作漢服內搭的吊帶，兼有襯裙的效果。（組圖／楚楚提供）

後來我就想，何不自己綁染漢服呢？不規則的深淺紋樣呈現在漢服剪裁上，應該也會是非常有趣的碰撞。雖然也曾經有商家出品綁染漢服，但若是自己動手綁染，既能收穫手作的快樂，又能獲得一件獨一無二的漢服，何樂而不為呢？我於是想起了多年前曾經造訪過的「和明織品文化館」。

和明織品文化館

位於臺南的「和明織品文化館」草創於1976年，使用天然纖維棉、麻、毛、絲，結合創新設計，從原料、染紗到織布採一貫化作業，為臺灣在地短纖布料生產廠商。目前有臺北與臺南兩地工廠，臺北主責設計，包含服裝設計、裁布、車縫，乃至織品的數位印花；臺南主責紡織，從鬆筒、打色、染紗、整經、漿紗、穿綜到織布一系列生產線運作。

因為脫胎於臺灣在地的原材料與版型設計，和明織品文化館自行設計剪裁的衣料品遠比進口服飾更符合臺灣氣候與臺灣身型，也常見融合在地特色的數位印花，例如曾經紅極一時的黑面琵鷺襯衫。近年來，和明織品文化館更積極研製環保纖維，例如將虱目魚鱗提煉注入紡織纖維，形成膠原蛋白胜肽布料，原先的臺灣養殖漁業廢棄物竟能轉化成柔軟親膚的絲織品。

（左上）製作布料所使用的天然纖維：不同產地品種的棉花；（中上）和明織品文化館所展示的各類自產布料，以特色格紋為代表；（左下）由虱目魚鱗提煉物製成的膠原蛋白胜肽布料；（中下）和明織品文化館所販售的編織及綁染材料組合包；（右圖）職人工坊：模擬體驗設計師選布、裁剪、車縫的過程。（組圖／楚楚提供）

和明織品文化館的臺南工廠為永續設計及友善環境的綠色建築，館內大廳採用迴風系統，使整體建築即使處於酷暑也因為空氣充分流通而不致悶熱。大廳裡展示和明織品所出產的各類布料及衣料成品，可以實際觸摸不同花紋質感的布料，感受設計師費心安排的色彩平衡。

館內同時呈現「世界紡織史」、「臺灣紡織史」讓來訪者對於切身相關的紡織文化有更進一步的認識；「織品介紹」則連結天然織品的奇聞軼事，如《周公解夢》提及夢見養蠶取絲將會大富大貴、美金其實由不易斷裂的棉纖維製成、古希臘戰士的盔甲裡會鋪羊毛氈抗震等等；「編織體驗」則可以認識不同織品的經緯紋理；「綁染體驗」則是最受歡迎的體驗項目，藉由綁染原理與三原色的混合運用，大家都能快速上手、自由揮灑創意。

和明織品文化館大廳中由144顆紗筒組成色彩鮮豔的「開運色紗牆」，漸層療癒的色彩也是著名的打卡景點。（圖／楚楚提供）

綁染體驗

和明織品文化館的染料雖然不是來自天然草木，而是化學染料，但是所有染料都經過 Oeko-Tex 100 無毒認證，不傷環境及肌膚，且著色牢度與鮮豔程度比照外銷布料等級。可以在和明織品文化館現場或Pinkoi商店購買綁染染色體驗材料組，材料組裡附有固色劑、橡皮圈、塑膠手套及一條純棉手帕。

共有銘黃、橘、洋紅、土耳其藍、寶藍及藏青色等六色染料，可選擇三色或六色的搭配，透過水量調和顏色的深淺，或藉由混色組合成新顏色。因為著迷於藍染的深淺藍色變化，我選擇以土耳其藍、寶藍及藏青色做為顏料，期待完成藍天白雲般的成品，真正能夠「披雲戴藍天」。

事前準備天然纖維布料，以棉、麻、縲縈最佳，毛、絲其次，雖然混紡聚酯或其他纖維也可以上色，但會大幅度降低上色程度，建議不要輕易嘗試。我此次準備了各類純白色衣料成品作為原料，包括一片式百迭裙、髮圈、直領對襟飛機袖短衫、改良吊帶、一片式抹胸、貝蕾帽等。

將布料沾濕後，將會更好塑型及上色，依照喜好抓褶布料並綁紮牢固，以區分上色區塊。材料組裡有提供基礎的螺旋紋、條紋及放射紋的塑型方式，而網路上也能搜尋到更多五花八門的綁染方式。我這次主要嘗試螺旋紋改良吊帶、條紋百迭裙，以及令人愛不釋手的雲紋飛機袖短衫及抹胸。

做好充足的防護措施，使用手套、圍裙，以避免染料噴灑到自己的衣服及地板，便可以使用染劑自由揮灑。暈染完成的作品需要靜置二十四小時或曝曬一小時，也可以透過微波爐或蒸煮加熱，但是建議使用廚具前務必與家人說明清楚、妥善商量。

接著解開作品，在不怕染色的洗手臺裡洗除多餘的染劑，並平鋪浸泡於稀釋的固色劑中，確保面料的每個邊角都能充分吸收固色劑，最後洗淨晾乾即宣告完成！

綁染步驟圖說：（左上）綁染染色體驗材料組；（右上）準備天然纖維布料；（左中）浸濕布料後稍微擰乾；（右中）不同手法綁紮塑型；（左下）使用染料著色後靜置：（右下）固色洗淨晾乾成品！（組圖／楚楚提供）

後記

不信邪使用聚酯纖維百迭裙和髮圈試圖上色的我，雖然在染色階段看起來色彩艷麗，但顏料一經洗去，立刻打回原形，只留下淺得幾乎可以忽略的淡藍色澤，既浪費染料，也百般失落，最後只能補染一條連身襯裙，試圖穿在百迭裙內亡羊補牢。

我們大概可以推估，聚酯纖維等化學布料，雖能製成不散褶的完美褶痕，但卻難以透過手工暈染著色；相對而言，棉麻毛絲等天然纖維，不易定型易生皺褶，但也相對容易渲染上色。下次若想綁染漢服裙，大概只能選擇沒有皺褶或皺褶不明顯的款式，例如宋制兩片裙等。

當然，若真的特別擔心自己綁染失敗，也可以考慮到和明織品文化館現場預約參加體驗課程，透過老師按部就班地指導，不僅可以大幅降低錯誤率，更可以收穫豐富的基礎原理介紹。

綁染是一件非常有趣的事情，雖然我們都會有預期成形的圖案樣式，但在解開作品前，我們誰也不知道紋理最後會怎麼發展。染色的情況關乎抓褶的均勻狀況、綁紮的鬆緊程度、顏料的深淺調配等等，各種因果關係與蝴蝶效應造成的未知，使綁染更為神祕迷人。