情人節甜蜜限定！攜手星籍台灣女婿，勇闖曼哈頓的異國戀曲

文／「讀創故事」編輯台

常常有人說，婚姻是愛情的墳墓，尤其異國戀，更是墳墓中的墳墓。但在情人節當天，讀創故事要來分享「創,作家」溫暮，與她的新加坡籍先生––香菇，相遇相知到相愛的故事，就像每對情侶和夫妻，那些他人看來荒唐，但兩人關上門仔細品嚐，越嚼越回甘的可愛瞬間，絕對能讓人會心一笑。

「在有好感、喜歡的階段，我希望另一伴是個讓人崇拜的對象，保護我，願意為了我流血流淚。但愛，讓我變得只希望他平安健康，天天笑口常開。不要說流血流淚，流汗最好都不要，熱的話，我們開冷氣。」雖然最近因為疫情，天空變的灰灰的，但溫暮覺得在每個人的生活中，一定都有一束屬於自己的陽光，當他出現，你會覺得自己變成一床曬了整個下午的棉被，酥酥脆脆，散發溫暖的氣味。

因為是你 文化差異也不再是阻礙

從小在鄉下家庭長大的溫暮，不怕昆蟲、喜歡動物，到哪裡都適應力極強。而她的先生香菇卻剛好相反，獨生子、和父母年齡差距極大、懼怕各種昆蟲動物，而且喜歡自己安安靜靜地待著。

溫暮說：「我還記得日本研究所開學的那一天，在台灣基隆郊區長大、喜歡跟人相處的我，遇到了新加坡HDB（政府國宅）長大、角落中孤僻且害羞的他，因為我的主動攀談，我們成為了彼此在研究所的第一個朋友，甚至到後來也是我追的他。」

婚姻就是即使兩人過往再不同，不管人生路多長，也都要手牽手一起走下去。（圖／溫暮提供）

或許因為兩人的個性及文化背景不同，會比同國籍的伴侶有更多紛爭，但溫暮覺得這樣反而很有趣，雖然因為小事容易有摩擦，但也容易因為小事而感到快樂，畢竟兩人跨越了大半個地球才相遇，互相多包容、多點信任，才能長久地走下去。

起心動念 成就《香菇嫁給我之後》

相戀了五年，結婚後的他們搬到紐約生活，適逢疫情嚴重時期，剛開始幾乎24小時都黏在一起，卻也發現另一半許多無俚頭的事蹟，決定將這些故事寫下。

書名：《香菇嫁給我之後》作者：溫暮出版社：聯合線上出版時間：2020年10月9日

除了搬家紐約的所見所聞、各種有趣的生活細節，期間也穿插他們的童年過往、交往過程，最後以外派任期結束，離開居住兩年半的紐約作為終點。希望透過他們的眼睛和相處過程，帶大家一同體驗，異國文化下的曼哈頓生活，甚至從中找到情侶或夫妻間的相處共鳴。

現在的你 比單身時更強！

與另一半相處的過程中，不會永遠都一帆風順，爭吵在所難免，但溫暮一直都提醒自己：「不論對方做了多荒謬、多讓你想要把他折成兩半塞進垃圾桶的行為，他的出發點仍是出於善意。他只是和你不一樣，也許比較呆、比較傻，但他還是愛你的、你愛的那個人。」

希望每一位讀完《香菇嫁給我之後》的讀者，都能夠帶著笑容去拍拍另一半的頭，或者給他一大擁抱，然後跟他／她說：「謝謝你出現在我的生命中，我真的好喜歡你啊。」