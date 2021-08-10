【漢服HanFun】楚楚／時令漢服：編織七夕

文／楚楚

大多數漢服同袍對於漢文化都會有一定程度的認識或興趣，除了可以用來輔助區分不同朝代服飾的特徵、理解不同朝代的文化特性，更可以依照中華文化的傳統節慶過生活，添加生活的儀式感。

農曆七月七日為「七夕」，又名「七娘媽生」、「乞巧節」或「魁星節」。「七夕」最早可追溯至春秋戰國時期對七月明星「織女星」的祭祀，魏晉時期開始流傳牛郎織女相會的故事，於是逐漸演變為象徵愛情的節日，如今則有「中式情人節」這樣的文化象徵。

七夕別稱（一）七娘媽生

在臺灣的傳統習俗中，這一天是兒童守護神七娘媽的誕辰，故也稱「七娘媽生」。在吳瀛濤的著作《臺灣民俗》中，便有供拜圓仔花、雞冠花、白粉、雞酒油飯等物的記載，藉此為十六歲以下的兒童請神加護。

七夕別稱（二）情人節

而關於牛郎織女最早的記載，來自南北朝任昉所著《述異記》：「……天帝憐其獨處，嫁與河西牽牛為妻，自此即廢織紝之功，貪歡不歸。」顯然這本來是一個戀愛誤人的故事，卻由於後代的美麗想像，衍生出許多淒美動人的版本，譬如王母娘娘奉旨捉回織女，牛郎肩挑一雙兒女千里追妻，王母娘娘遂怒拔金簪化為銀河，牛郎織女只能隔星河遙相對泣，然而情意感動天地，無數喜鵲架起橋樑協助牛郎織女「夕渡銀河」、「鵲橋相會」。

七夕別稱（三）乞巧節

事實上，在這些美麗夢幻的傳說之前，七夕其實並不是情人節，而是一種對星宿崇拜的節日，又稱為「乞巧節」，顧名思義，是閨閣女子向「織女星」乞求心靈手巧的日子，因此也稱「女兒節」。不同地區的乞巧方式各有不同，這一天女性會相聚庭前，穿新衣、擺香案、拜雙星（牛郎星與織女星）、食巧果，對月穿針、喜蛛應巧、染紅指甲。

「對月穿針」即七夕夜晚，設香案敬拜織女星，用五彩絲線與黃銅針對月穿針引線，祈求針藝上進；而「喜蛛應巧」則由女孩捕捉蜘蛛放入盒中，次日開盒，依照結網的疏密圓正程度，占卜自己是否能「乞巧」；「染紅指甲」則透過鳳仙花、月季花等香花染紅指甲，既靈活手指，又美觀雙手。這些習俗都蘊含著「乞巧」又「乞美」的美好生活心願。

圖為明代畫家仇英繪製的乞巧圖，呈現七夕夜晚，婦女於庭中擺設香案，陳列瓜果、鮮花、酒水、針線等，向織女乞巧。圖片源自：故宮典藏文物資料庫。

七夕別稱（四）魁星節

七夕其實也是魁星誕辰，在傳統觀念中，這一天於男性而言，與讀書密切相關。女子敬拜「織女星」，而男子敬拜「魁星」。魁星為主管文運的神靈，左腳踢星斗、右腳踏鰲頭、左手墨斗、右手硃筆，意謂「魁星踢斗，獨占鰲頭」。士子祈禱金榜題名之餘，也會藉由七夕的日照曬衣曬書，溫故知新。東漢崔寔《四民月令》便有「七月七日，曝經書及衣裳，不蠹。」的記載。

七夕時令漢服

在前述眾多的民俗背景下，提起「時令漢服」，「七夕」於女子而言，便是「女兒節」的表徵，這一天可以穿著歷朝歷代美觀精巧的傳統服飾，體現對於「美」的追求，或進一步將傳統典故的美好寓意呈現在衣飾上，如喜鵲、銀河、喜蛛、針線等刺繡或首飾，我今年便準備了喜蛛耳環、蜘蛛牡丹髮梳與瓔珞來應景。「七夕」於男子而言，則是「魁星節」的表徵，只需如往常一般妝點文人氣質，體現文人風骨氣韻，便是最為應景的穿著。

七夕的時令漢服可以將傳統典故的美好寓意呈現在衣飾上，圖為喜蛛耳環、蜘蛛牡丹髮梳與瓔珞項圈。（組圖／楚楚提供）

傳統節慶現代過法

而傳統節慶當然也有現代過法，不必拘泥於「七夕」的歷代演變，這一天可以到全臺的「織女廟」、「七娘媽廟」、「魁星廟」參拜，也可以到「月老廟」祈求姻緣美滿；可以進行傳統習俗「對月穿針」、「喜蛛應巧」、「染紅指甲」、「曬衣曬書」，也可以安排精巧的工藝活動，向織女星祈求智巧、向姐妹們互贈祝福，例如刺繡、織布、縫紉、纏花等。

七夕可以安排精巧的針織活動，向織女星祈求智巧，圖為基礎刺繡與織布工藝。（組圖／楚楚提供）

七夕行程推薦

如果人在臺北，七夕這一天，也可以安排大稻埕一日輕旅行。

先到大稻埕的「霞海城隍廟」參拜月老，未婚男女求紅線良緣，已婚男女求感情和睦，依照廟方的指示準備供品、交代清楚、參拜詳盡，並記得品嘗喜糖、飲平安茶、紅線過爐。

結束後再到一旁的「永樂市場」挑選布匹、裁布製衣，當然，疫情期間也可以製作花樣精巧獨特的口罩套，來搭配亮麗的時令漢服。

七夕可以至臺北霞海城隍廟參拜月老，接著到永樂市場挑選布匹裁布製衣，堪稱非常「織女」的行程安排。（組圖／楚楚提供）

午間可以到「同安樂」品嘗道地的臺北家宴菜或臺式下午茶，店內牆上掛著許多清代古董工藝衣裳，可說是十分應景了。

大稻埕的同安樂餐廳牆上掛有許多清代古董衣，用餐之餘，更可以仔細欣賞傳統衣料品的精緻工藝；（右圖）相對輕便典雅的宋制漢服，也是佳節出遊的好選擇。（組圖／楚楚提供）

最後再到迪化街一帶的手藝材料行採買傳統工藝材料，既可宅家製作手工消磨時間，又可用精巧小物寄託來年「智巧」的美好願望，可謂一舉數得。

大稻埕的「印花樂」是傳統印花工藝布料的現代視野，「大華行」是傳統竹木製品的創意再生，「製皂所」是環保手工皂的多元生活美學，「林三益」是毛筆與彩妝刷具的嶄新連結。若說大稻埕是大臺北地區的手工藝集散地也不為過，在這裡，你總能找到自己感興趣的手工藝原料或成品。

從傳統文化內涵豐富的掌故習俗，到穿戴在身的時令傳統服飾，乃至穿梭古今的節慶應景活動，由內而外，你準備好度過一個充滿儀式感的七夕佳節了嗎？