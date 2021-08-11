【原著愛改編】利米／既成材，又不成材：《俗女養成記》（上）

文／利米

來了來了，美好的追劇時光又來了！但這次不追電影，咱們改追電視劇。就在前幾日，由嚴藝文、陳長綸編導，改編自江鵝的《俗女養成記》第二季熱鬧開播了。身為優秀的原著黨員，拿出小本本溫習原著＆第一季，這也是非常合理的事（點頭），只不過看著看著，唉呀，眼角鹹鹹的那滴是什麼？

原來是俗氣的淚水啊～

那個依偎在爸媽身邊的寶貝女兒，如今的自我感覺並不寶貝了 ……（註1）

曾幾何時，我們看著鏡前的自己，只剩下無止盡的挑剔？曾幾何時，我們自我介紹時，只能拿出印製的名片？曾幾何時，我們沮喪地承認，自己終究讓人失望了。

而又是從哪天起，我們，再也無法喜歡自己了？

如果上述任何一句話，不小心戳中了你，歡迎來跟我一起抱著《俗女養成記》痛哭流涕（當然，即便沒被戳中，也不妨礙你一手拿書、一眼追劇，度過歡樂的睡前時光。）

《俗女養成記》此名，看似是自嘲「淑女的失敗養成記」，然而它的關懷，卻是超越性別的「自我接納」──成材的「淑」，是大人世界宣傳的口號，但不夠成材的「俗」，才是長大後的現實──人生在世，很難活得全然合乎理想，事實上，也毋須合乎理想。透過文字透過影像，作者編導不約而同寬慰眾人：即使此刻的我們，尚在人生路上跌跌撞撞，仍然要發自內心喜歡這個鼻青臉腫的自己。

因為，我們已是那麼地努力。

而生命的每一刻，只要堅持投入過，哪怕終究徒勞無功，都是值得被欣賞的。

六年級的女人，你好嗎：磕碰半生的自我疼惜

我們這一批和十大建設差不多時間出生，和台灣經濟一起從塵裡土裡乒乒乓乓長出來的女孩……最終都長成不夠圓滿的女人，沒有一個一樣，一樣的只有我們經常覺得自己作為女人，總有哪裡不夠成材…… （註2）

書名：《俗女養成記（第二季開播紀念版）》作者： 江鵝出版社：大塊文化出版社：2016年3月1日

若要幫江鵝的《俗女養成記》下個副標題，我想，就是部「六年級女人的自白書」。走到人生中場，四十歲不上不下無奈是個「卡」，放進社會的光譜儀一掃，要成就沒成就、要財富沒財富、要家庭沒家庭、要自我沒自我，總歸是塊不成材的料。

然而，即使是不成材的六年級女人，依然要懂得替自己心疼。社會已經不放過我們了，至少，我們必須放過自己──這，是江鵝心路歷程的終點，也是她創作的起點。透過梳理童年往事，她以輕柔卻俐落的語氣，解釋自己是如何一步步成為今日的自己。詼諧中不乏針砭的筆觸，棉裡藏針地剖析自我和大環境，寫的不僅是女性、更是一份普世性的焦慮。

成材的「淑女」魔咒，綁架的從不只有六年級女人。書外的每個人，多少都曾自期／被期待成為出色的優等生，可惜大部分的我們，終究活成了人間平均值，頂著大眾的面孔、過著可預想的日常，並偶爾在午夜時分，對心底閃亮的少年深感虧欠。磕碰半生終歸平庸，以致當我們翻開原著，看著江鵝一次次調侃她努力至今的不成材，嘴角微揚的同時，也不禁對她筆下的女子（以及捧著書的自己），同理地鼻酸了起來──畢竟，無論是書裡的小俗女，或是文字前的你和我，誰又不是貨真價實花了半輩子，才活成如今這既平凡、又不甘平凡的普通人呢？

至於螢幕上的陳嘉玲，自然也正掙扎於類似的困境。

我是陳嘉玲，擅長在拍照時閉眼：趣味的改編，獨立的靈魂

我是陳嘉玲，一個住在台北，但是永遠不是台北人的台南女兒。 （註3）

改編後的《俗女養成記》，承襲了原著「自我接納」的題旨，風格上亦延續書中的詼諧（確切地說是比原著歡樂許多，並以戲謔手法包裝諸多笑中帶淚的沉重，例如買房大不易、婆媳摩擦、輿論殺人和同志議題等。）可儘管劇名相同，甚至劇裡的「陳嘉玲」也跟江鵝一樣有著「在快門瞬間眨眼」的專長（註4），但扣除這個共同點，這位三十九歲的女人，早已離開原著的「我」，發展出她獨特的生命史。

由於《俗女養成記》的原著是散文體，這樣的前提，為製作團隊在劇情編排上，提供了彈性的發揮空間。開場時的陳嘉玲，有著年屆四十女性上班族該有的一切困境：缺乏成就感的工作、比蟑螂更惱人的房東、快愛不下去的同居男友、強勢的準婆婆，以及，自覺動彈不得的人生。為了尊嚴，她逞強地留在成年後的台北，但在心底，她卻不時回到童年的台南，想念她的阿公阿嬤爸爸媽媽玩伴和弟弟，還有那個無憂無慮、彷彿擁有無數明天的自己。

原著江鵝只在作者簡介中提到的照相「閉眼」，改編影視後卻在第一季首集成為了女主角人格特點，發展出她獨特的生命史。（圖／利米提供）

縱觀全劇，每一集的敘事結構，皆為固定的「現在-過去-現在」公式。也不知是巧合或刻意，電視劇第一集的「現在」，恰巧改編原著最後一篇〈六年級女人，你好嗎〉的內容，至於「過去」的劇情主線，則挑選原著第一篇〈不要嫁惦的〉進行改寫。尾首相接串成一氣，讓這部劇從開頭就完成了（至少對我這枚強迫症讀者兼觀眾來說）自成天地的圓滿──也因著這愉快的腦補，我們可以學會：現實不完美無所謂，只要願意，自己的小宇宙裡，永遠有美好的可能性。

十集的電視劇，正好是十帖藥方，隨著劇情推進，美好的信念逐漸發散效力，療癒著角色和觀眾的身心。而當我們看著陳嘉玲從迷惘到篤定、從緊繃到放鬆，一步步與三十九歲的自己和解，或許，也可以適時按下暫停鍵，給沙發上的自己，一個最溫柔的擁抱。

即使始終不夠成材，依然要好好愛自己。畢竟認真的人，永遠值得一份最由衷的疼惜。

（上篇完，下篇敬請期待）