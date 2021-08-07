【流浪‧市吃員】金大佛／樸食恆久遠，一道永流傳

文／金大佛

你的成長記憶裡，是否有這麼一間樸實無華的小吃店，開在市場巷弄間，用餐尖峰時段總是綿延著排隊人潮，餐點不為拍照打卡譁眾取寵，只為給厝邊頭尾一餐最實在的溫飽？也許小時候經由父母牽著小手領至此處，解鎖最初的美食饗宴；長大外出打拚之際，餐餐外食與自炊切換間總還心心念念，你雖嘗遍各家餐廳美味，回鄉時卻只想再續一碗的兒時回憶──我想在幾代斗六人的記憶裡，最先浮現腦海的，便是中正路上的番薯仔炊飯吧！

從巷口遠遠便看見排隊等著外帶番薯仔炊飯的人龍，如大隊接力般，有人離開又隨即來人遞補，直至我們用餐完畢離去，隊伍幾乎不曾減少過。店員各司其職、絲毫不得閒。有人負責先將青豆、蛋絲及肉燥等配料鋪於碗底，添好米飯再置入蒸籠炊煮15分鐘；起鍋後，前檯大姐將飯碗從蒸籠取出、逐一倒扣在盤子上，接著淋上豬油及特製醬油各一匙，最後由店員依菜單順序端至每名食客面前。倘若錯過這一回合，如我們當天得再等上15分鐘，不過個人倒是樂於欣賞炊飯一條龍的生產過程。

番薯仔離斗六火車站不遠，近年吸引越來越多的異鄉人慕名前來一嘗斗六獨有的炊飯，然而誰知盤中飧，點滴皆始於當年農人的惜情。

食客大排長龍之下，番薯仔內不得閒的員工正不停地添飯、備料。（圖／金大佛提供）

如丘壑屹立於盤中的炊飯，其實蘊含早期臺灣農村社會縮影，反映出農人當年清苦的生活樣貌，與其在如此時代造就的勤儉精神。早年農人生活普遍貧困，剩餘的菜飯若已無胃食之，棄之可惜，索性混合一塊齊下鍋蒸，舊食新裝，又湊成一頓佳餚；儘管經濟早已有所改善，無須再東拼西湊過日子，然這道象徵昔日農村節儉寫照的料理卻一代又一代流傳了下來，遂成了斗六限定的銅板美食。

西螺米飯粒粒分明，伴隨豬油香味及特製醬汁的甜味，越咀嚼越香，整體亦不會過度油膩。雖然坦白說並不會令人一吃即驚艷，但這樣樸實家常的味道，也許才能更顯其珍貴之處，也更讓人理解這般滋味如何歷久彌新，是能不時前往填飽肚子且不傷荷包的經濟實惠好選擇。

如丘壑屹立於盤中的炊飯，其實蘊含早期臺灣農村社會縮影，反映早年農人清苦的生活樣貌；而配角炊蛋的美味與口感，可是比主角炊飯更讓人意猶未盡呢！（圖／金大佛提供）

其實我們印象最深刻的並非主角炊飯，反倒是配角炊蛋──淋上肉燥醬汁的炊蛋，觸感相較絕大多數的茶碗蒸更加綿密滑順，且口口皆帶有獨特的肉燥香氣，一吃便令人難以擱下餐具，據聞甚至有日本料理師傅專程前往用餐，就是為了一探這炊蛋的秘密。著實後悔當日與友人一碗為二，總覺得意猶未盡，尚未離席便已先約定日後若有機會再訪番薯仔，炊飯是可以分享的快樂，炊蛋只能獨自擁有。

當晚於社群網站分享番薯仔炊飯之見聞，不消多久即得到數名雲林當地網友認可，大夥一致公認是自幼吃到大的炊飯，是他們不約而同的鄉愁；番薯仔八十年如一日維持古早味，亦盡可能保持古早價，因此至今要價一碗也僅25元，相信番薯仔炊飯會陪伴著一代代斗六人持續「蒸蒸日上」。