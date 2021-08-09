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「udn讀創故事」中元獻映！免費點數及限量好禮等你拿

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（圖／讀創故事提供）
（圖／讀創故事提供）

一年一度的中元節即將到來，雖然疫情漸趨平穩，但我們仍不能掉以輕心！為了讓大家能在酷熱的月份及節日中，不需出門就能清涼一夏(嚇)，即日起至8月31日，udn讀創故事推出中元專屬活動，凡至「原創頻道」閱讀『 靈異推理 』分類作品，即可免費獲得閱讀點數10點，另外加碼於該分類任一作品下方的『評論』區留言推薦，就有機會抽限量行李箱造型收納包！

udn讀創故事集結眾多優質故事，如華文靈異天后「笭菁」的新作《惡之教程》，是她首部以人性之惡為題，並由真實事件改編，寫下單純校園中最幽暗的角落，挑戰認知極限。再者，曾獲影視公司青睞的原創小說家「小男孩」，於讀創故事獨家發表的《55巷16弄小房》，刻劃出隱藏在舊公寓中的禁忌及殺機，紅衣女鬼、驅魔天師等帶有本土氣息的人物，絕對讓台灣讀者更加身臨其境。此外，曾經於內地小說網站發表數部作品的「蝕鶼」，以及內地知名小說家「一一」，也分別以真實事件場景，以及熱門古墓題材，結合人性和社會議題，創作出涼感十足卻發人省思的作品。

最後，絕對不能忘記的，還有讀創故事「創,作家」們五星優評的精采原創內容，不論是靈異或是推理，原創驚選作品都將帶領讀者們，進入一場又一場精緻的恐怖饗宴。

中元獻映，讀創故事原創「驚」選作品：

挑戰你的涼感指數！

活動時間：即日起~8/31前

活動詳情：https://reurl.cc/gWogaL

讀創故事 靈異 推理 疫情

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