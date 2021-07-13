【漢服HanFun】楚楚／漢服訪茶：臺灣農林茶廠

文／楚楚

提到中華傳統文化，人們很難不想起茶，無論是「柴米油鹽醬醋茶」的常民生活，或是「琴棋書畫詩酒茶」的文人雅趣，「茶」都佔有至關重要的一席之地。茶可以清心醒神，更可以修身養性，穿著中華傳統服飾品茗，未嘗不是一件風雅樂事。

近年因為休閒產業的興盛，越來越多的茶產業轉型觀光，信步走進茶廠，以輕鬆的心態訪茶、識茶、品茶、買茶，已經成為一種趨勢。以下將簡單介紹臺灣農林公司於南投、大溪、銅鑼經營的三間茶廠及特色茶品。

臺灣農林公司始建於日治時代，前身為「日本三井物產株式會社」，涉及臺灣的糖、樟腦、茶業等諸多產業，如今在臺北車站旁仍留存三井物產株式會社舊倉庫，為北三線的歷史建築群之一，現已活化為藝文空間。

千禧年前後，臺灣農林逐步以自然農法復耕北、中、南地區的茶園，並將沒落的茶葉外銷基地轉型為觀光茶廠，陳設各廠區文物、製茶器械，並少量產製茶葉、製作茶食料理，以推廣茶產業及其文化。

（上圖）日月老茶廠外牆肆意生長的藤蔓；（下圖）茶廠二樓擺滿歷史老物件的木櫃。（圖／楚楚提供）

南投：日月老茶廠

日月老茶廠前身為臺灣農林公司的魚池茶廠，歷經九二一大地震後，重建轉型為兼具食安教育、有機生態與導覽課程的茶廠。保持斜屋頂、挑高空間與孔雀藍木窗的廠房，與大溪老茶廠如出一轍，規模卻顯得小而美，爬滿藤蔓的外牆呈現出更為古樸原始的自然況味。

進門前，便能看到各種嚴謹叮嚀的告示，督促旅人與樹木蟲鳥和諧共處，這約莫是日月老茶廠的最大特色：自然遠在人文之前。除了展售自然農法的茶葉、有機小農的產品，牆上黑板手寫的農工日誌，也體現出人與自然平衡互動的勃勃生機。非課程或製茶時段，也開放參觀廠房內的空間機具，親近富有歷史的老物件，如茶箱、茶簍、辦公用品與老舊包裝等。

開窗見高山綠樹的盎然生氣，相比於修剪齊整、排列有序的茶園，這一代的茶樹更像是自由生長的放養姿態，夾雜著高低錯落的檳榔樹和果樹，投射的深淺光影，讓人彷彿重返與世無爭的自然原生態。

日月老茶廠 茶廠特色：貼近自然，提供食安教育、生態導覽 特色茶品：台茶18號（紅玉紅茶） 湯色香氣：茶湯色澤艷紅明亮，帶肉桂香、淡薄荷香

上身搭配宋代的直領對襟長衫及改良式抹胸，下身則是飄逸的宋褲。攝於日月老茶廠。（圖／楚楚提供）

來到純淨天然的日月老茶廠，不由選擇清新淡雅的漢服，希望能減少幾分煙火氣息，更加融入自然環境。上身搭配宋代的直領對襟長衫及改良式抹胸，一片式綁帶改良為吊帶款式，更方便穿著；下身則是宋褲，原本綁帶式的兩層宋褲，改良為鬆緊帶褲頭的一件式，穿著方便但飄逸感不變；顏色則是清淡的藍白灰色調，以柔和的繡花作為點綴。

（上圖）大溪老茶廠白淨的外牆與藍灰色窗框；（下圖）大溪老茶廠的迴廊與靜水池。（圖／楚楚提供）

桃園：大溪老茶廠

大溪老茶廠起源於日治時期，最早產製烏龍茶及包種茶，後來因應歐美市場需求，改製紅茶，是當時名聞遐邇的日東紅茶最主要的產地。巔峰時期，茶葉甚至被奉為「黑金」，即將上映的公視連續劇《茶金》便重現了曾經鼎盛一時的臺茶時代風貌。

民國以後，大溪老茶廠一度因祝融毀損，後浴火重生，近年來則轉型為休閒觀光，以生活美學與茶學教育為主題。老茶廠的挑高空間，磚造混合檜木屋架、藍灰色窗框、斑駁的水泥牆體、輸送熱氣的天井與檜木萎凋架，如實呈現出歲月洗鍊的歷史感，無不是百年老茶廠的時光刻痕。

在黑白堆疊的百餘片普洱茶磚牆前，一口茶香細品壓縮的時代濃韻；沿著迴廊細看靜水池倒映的天光雲影，一洗城市喧囂的繁雜心緒；以光影陪伴茶書屋裡的書香與茶香，一卷文字演繹靜美的午後時光；老茶廠厚重的雋永時光，透過茶香與禪意的美學，以平易近人的姿態再現風華。

大溪老茶廠 茶廠特色：簡約禪風，以生活美學、茶學教育為主題 特色茶品：蜜香紅茶 湯色香氣：茶湯色澤明亮澄紅，帶蜜香、淡果香

（左圖）銅鑼茶廠陳列的各色茶葉；（右圖）銅鑼茶廠的露臺及大片茶園。（圖／楚楚提供）

苗栗：銅鑼茶廠

銅鑼茶廠座落於和緩的丘陵臺地上，採通透的開放式設計，遠近的山川天地、田野鄉鎮盡收眼底，成為一幀四季流轉的窗景。相較於日月老茶廠及大溪老茶廠，銅鑼茶廠的外觀則較具現代風情，內裝也採用輕工業風格，以沉靜的黑白灰色調為主體，大量落地窗與平直剛強的線條，與傳統的茶廠印象截然不同。

銅鑼茶廠隨著節氣天候耕作，以芒種前後採摘的青心大冇茶樹製作東方美人茶，茶香濃郁享譽全國。以永續環保生態教育為主題，提供茶園採茶、手作製茶的預約體驗，可以親自體會茶人五感的生活日常。旅人更可以藉由茶廠周圍的茶園步道，親近茶樹生態。

推開落地窗，走出銅鑼茶廠的露臺，走進四季晴雨的銅鑼鄉，遠眺峻峭美麗的雙峰山、兩相對望的茄苳老樹、一望無際的連片茶園，心境也將隨著地勢開闊敞亮、清靈空明。

銅鑼茶廠 茶廠特色：現代輕工業風，提供採茶、製茶預約體驗 特色茶品：東方美人茶（白毫烏龍） 湯色香氣：茶湯色澤偏紅琥珀色，帶蜜香、熟果香

（圖片）上身為明代的立領對襟短衫，下裙為唐代流行的十二破裙，大襬的A字裙，拉長整體身高的視覺效果。（圖／楚楚提供）

配合現代風格強烈的銅鑼茶廠，今天選擇改良款的漢服作為出行搭配，較為日常輕鬆。明代的立領對襟短衫，在袖口以現代襯衫的工法收束，並點綴裝飾的蕾絲；下裙則選擇唐代流行的一片式綁帶十二破裙，以十二片同色的梯形拼接，呈現大襬的A字裙，拉長整體身高的視覺效果；再選用秋冬百搭款的貝蕾帽，營造輕時尚感。